DESIZAUN SAIDA DE’IT NE’EBÉ PREZIDENTE REPÚBLIKA FOTI, PRIMEIRU MINISTRU PRONTU APOIU

Palásiu Prezidensiál Nicolau Lobato, Díli 20 janeiru 2020

Primeiru Ministru, Taur Matan Ruak, ohin, hafoin Orsamentu Jerál Estadu 2020 sumba iha Parlamentu Nasionál, halo audiénsia ho Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo, hodi informa katak Aliansa Mudansa ba Progresu (AMP) laiha ona, nesesidade atu ultrapasa situasaun polítika atuál no desizaun saida de’it mak Xefe Estadu foti Primeiru Ministru prontu apoiu.

Primeiru Ministru hateten katak desizaun iha Prezidente Repúblika nia liman no sei haruka karta ba Xefe Estadu. Maibé, relasiona ho pozisaun nu’udar Primeiru Ministru, Taur Matan Ruak hateten: “Ha’u nia fatin, Primeiru Ministru nia fatin, dispozisaun ba Prezidente Repúblika, desizaun saida de’it, ha’u prontu atu kontinua apoiu.”

Tuir Primeiru Ministru, Aliansa Mudansa ba Progresu iha kompromisu tolu mak Programa Governu, Orsamentu Jerál Estadu no Lei Estruturante tenke pasa. Maibé realidade iha 17 janeiru, Orsamentu Jerál Estadu sumba iha Parlamentu Nasionál. Taur Matan Ruak hateten:

“CNRT vota kontra, sinál saida? AMP laiha ona. Deputadu CNRT sira baku mate AMP iha sesta ne’e.”

Deputadu CNRT ne’ebé maioria vota abstenstaun halo Orsamenteu Jerál Estadu la passa. Iha deklarasaun Xefe Bankada CNRT hateten katak tanba kandidatu na’in hitu Prezidente Repúblika la fó posse no Primeiru Ministru sobu sistema nu’udar razaun ba pozisaun CNRT nia iha votasaun ba jeneralidade Orsamentu Jeral Estadu:

“Hanesan karreta ida, Prezidente Repúblika hasai tiha roda ida, Primeiru Ministru sobu tiha sistema, sira to’o mai fakar tiha minarai no sunu tiha karreta. Ida sobu roda mak sala, ka sobu de’it kadeira mak sala ka ida be sunu karreta ne’e mak sala. Responsabilidade tomak ba deputadu CNRT nia iha Parlamentu Nasionál. Sira mak sobu AMP, “ Primeiru Ministru hateten.

Maske nune’e Primeiru Ministru onradu ba konvite AMP, liliu CNRT atu bele lidera governasaun. Primeiru Ministru agradese ba apoiu hotu ne’ebé hetan maibé la gosta presaun no santajen.

Primeiru Ministru husu deskulpa ba lideransa CNRT, PLP no KHUNTO no ba militante no simpatizante hotu ne’ebé serbisu atu halo AMP bele ukun maibé infelizmente deputadu CNRT mak baku mate AMP.

Primeiru Ministru apela ba populasaun iha Timor-Leste laran tomak atu hakmatek no la admite se de’it mak atu destabiliza nasaun ne’e.

Prezidente Repúblika, iha tempu badak, sei kontinua rona hanoin sira husi titular orgaun soberania, partidu polítiku no entidade relevantes kona-ba solusaun ba situasaun polítika atuál.

Iha votasaun ba jeneralidade Orsamentu Jerál Estadu 2020, iha 17 janeiru, aprezenta husi Primeiru Ministru iha Parlamentu Nasionál la pasa ho votus 15 kontra, abstensaun 25 no afavor 13.

