KOOPERASAUN BILATERAL TIMOR-LESTE NO KUBA SEI METIN LIUTÁN

Palásiu Prezidensiál Nicolau Lobato, Díli, 27 janeiru 2020

Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo, ohin iha serimónia simu karta kredensiál husi Embaixadór Kuba ba Timor-Leste, Omar Lauro Marreto Betancourt, hateten hakarak reforsa kooperasaun Timor-Leste no Kuba ne’ebé hala’o tiha ona desde nasaun rua estabelese ninian relasaun diplomátika iha 2002.

Embaixadór Omar Betancourt hateten sei fó kontinuidade ba kooperasaun ne’ebé estabelese tiha ona no haluan ba setór sira seluk. Kooperasaun entre Timor-Leste no Kuba ohin hala’o área saúde no edukasaun, turismu nu’udar setór ida ne’ebé Kuba bele fó apoiu ba Timor-Leste. Vontade Governu Kuba atu haluan kooperasaun reforsa liután deklarasaun husi Embaixadór Timor-Leste ba Kuba, Loro Horta, ne’ebé informa ba Prezidente Repúblika kona-ba kooperasaun bilateral ba oin.

Embaixadór Omar Betancourt agradese apoiu Estadu Timor-Leste hodi kontinua fó apoiu hodi kontra blokade hasoru povu Kubanu.

Ohin loron médiku Kubanu hamutuk 157 hala’o serbisu iha Timor-Leste, destakadu iha Díli no munisípiu sira. Governu Kuba fó apoiu profisóres ba Fakuldade Medisina UNTL ne’ebé harii iha 2005. Kuba fó kapasitasaun rekursu umanus, jestaun medikamentus no ekipamentu médiku, asesoria ba ezekusaun programa kuidadus primáriu saúde, servisu ba reabilitasaun no reparasaun no manuntensaun ekipamentu no investigasaun.

Kuba fó apoiu ba kampaña alfabetizasaun ne’ebé hahú iha 2007 no kontinua liuhusi programa ‘Yo Si Puedo/ Sim Eu Posso’ ne’ebé asina entre Ministériu Edukasaun Timor-Leste ho Kuba iha 2015.

Iha 2017, Ministériu Saúde Timor-Leste asina akordu ho Governu Kuba liuhusi Embaixadór, Oscar Coet Blackstock, hodi haruka estudante Timoroan na’in-29 estuda medisinia espesialista no mastradu iha Kuba.

Iha 2003, Prezidente Kuba, Fidel Castro hasoru malu ho Prezidente Timor-Leste, Xanana Gusmão, no Ministru Negosiu Estranjeiru no Kooperasaun, Ramos Horta, iha Malasia hodi inisia kooperasaun. Fidel Castro oferese kedas bolsu estudu 50 ba estudante Timoroan estuda medisina iha Kuba no promete atu forma médiku timoroan hamutuk 1000.

Ministru Negosiu Estranjeiru no Kooperasaun, Dionísio Babo, hateten katak ohin loron Timor-Leste iha ona médiku formadu husi apoiu Governu Kuba nian hamutuk 1018. Ho médiku Timoroan ne’ebé formadu hamutuk 1018, promesa Fidel Castro nian hodi forma realiza tiha ona.

Ministru Dionísio Babo informa katak Governu Kuba husu ba Governu Timor-Leste atu fó serbisu ba Kubanu sira tuir kontratu ne’ebé iha, la’ós la bazeia fali ba akordu ne’ebé asina.

Kuba nu’udar nasaun ida ne’ebé apoiu Timor-Leste ninian luta ba independénsia desde inísiu to’o hetan vitória.

MÍDIA PR.