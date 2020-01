PLP NO FRETILIN HATO’O NIA SOLUSAUN BA SITUASAUN POLÍTIKA-KONSTITUSIONÁl ATUÁL

Palásiu Prezidensiál Nicolau Lobato, Díli, 24 janeiru 2020

Ohin, ba loron daruak, Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo rona dirijente partidu polítiku no xefe bankadas husi Partidu Libertasaun Popular (PLP) no Frente Revolucionária Independente de Timor-Leste (FRETILIN) kona-ba solusoins ba situasaun polítika-konstitusionál ohinloron.

Prezidente Interinu PLP, Abrão da Costa José Freitas ‘Mate Restu’ manifesta nia solidariedade ba pozisaun pozisaun Primeiru Ministru, Taur Matan Ruak, ne’ebé nu’udar mós Prezidente Partidu hodi fó fiar ba Prezidente Repúblika hodi foti desizaun hodi hakotu situasaun polítika atuál no sei kumpre desizaun tomak ne’ebé Prezidente Repúblika sei foti.

Partidu Libertasaun Populár ne’ebé hetan kadeira 8 iha Parlamentu Nasionál, bazeia ba forsa polítika ne’e, Prezidente Interinu husu ba Xefe Estadu atu halibur lider polítiku sira halo diálogu buka solusaun di’ak liu no labele sakrifika povu dala ida tan.

Partidu Libertasaun Populár konsidera Aliansa Mudansa ba Progresu inezistente tanba CNRT la vota a-favor ba Orsamentu Jerál Estadu. Pozisaun ne’e haforsa Primeiru Ministru Taur Matan Ruak ninian deklarasaun públika ne’ebé hateten katak AMP la eziste ona tanba viola kompromisu koligasaun. Kompromisu AMP ne’ebé asina husi CNRT, PLP no KHUNTO hateten katak Programa Governu, Orsamentu Jerál Estadu no Lei Estruturante tenke pasa iha Parlamentu Nasionál.

Sekretáriu Jerál FRETILIN, Mari Alkatiri, hato’o opiniaun ba solusaun situasaun polítiku-konstitusionál atu Prezidente Repúblika halo reflesaun. Ho prosesu diálogu ne’ebé foin hahú, Prezidente Repúblika sei iha oportunidade atu rona hanoin sira ba reflesaun. Ho hanoin sira husi entidade hotu-hotu, Prezidente Repúblika sei haree fali ba Lei no Konstituisaun.

Tuir Mari Alkatiri katak ho Orsamentu Jerál Estadu husi koligasaun maoria ne’ebé la passa iha Parlamentu Nasionál hatudu katak presiza buka solusaun ida ne’ebé la’ós polítiku no legal de’it. Tanba ne’e presiza buka situasaun ne’ebé kria konfiansa entre Timoroan tomak. Kestaun boot agora iha polítiku Timor-Leste ninian maka laiha konfiansa ba malu.

Atu iha konsensu ba solusaun polítika ida ne’ebé di’ak liu ba Timor-Leste, Mari Alkatiri hateten katak vontade polítika tenke mai husi parte hotu-hotu, la depende de’it ba FRETILIN no Prezidente Repúblika mesak. Konsensu sei mosu bainhira ema hotu iha vontade polítika no sentidu responsabilidade hodi hateke ba oin ho ajenda ne’ebé klaru ho programa komun. Bainhira laiha vontade polítika no responsabilidade husi lider polítiku sira sei la tulun Prezidente Repúblika atu hetan solusaun ne’ebé di’ak liu.

Sekretáriu Jerál FRETILIN hateten katak Taur Matan Ruak kontinua sai Primeiru Ministru no rejeita hanoin ne’ebé konsidera Governu atuál nu’udar governu jestaun. Governu jestaun so bele akontese ho kondisaun rua: demisaun Governu no iha prosesu eleisaun foun to’o governu foun toma posse. Kondisaun rua ne’e mak Governu ida bolu nu’udar Governu jestaun.

Hafoin rona hanoin sira desde horseik ho CNRT, KHUNTO, UDT-Frente Mudansa, no ohin ho PLP no FRETILIN, Prezidente Repúblika sei organiza diálogu entre lider nasionál sira hodi haklean solusaun sira ne’ebé mai husi dirijentes partidu polítikus, organizasaun sosiedade sívil, konfisoins relijiozas no veteranus.

Prezidente Repúblika sei kontinua hala’o ronda diálogu ne’ebé hahú husi 23 janeiru-4 fevereiru 2020.

MÍDIA PR.