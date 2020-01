PREZIDENTE REPÚBLIKA APRESIA SERBISU COMITÉ ORIENTADÓR 25

Palásiu Prezidensiál Nicolau Lobato, Díli, 20 Janeiru 2020

Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo, ohin, iha audiénsia ho Prezidente Comité Orientador 25 ho ekipa, apresia serbisu organizasaun hodi halo peskiza no hakerek kona-ba partisipasaun juventude iha Frente Urbana, Frente Klandenstina hasoru okupasaun Indonézia.

Prezidente Repúblika husu ba Comité Orientador 25 (CO 25) katak atu hakerek istória rezisténsia Timor-Leste ninian, liuliu iha luta Frente Urbana halo analiza klean hodi koloka konseitu sira tanba luta evolui, hahú husi pensamentu lider sira nian hanesan orientadór no husi ne’e mosu asaun sira atu atinji estratéjia ba ukun rasik an.

Prezidente CO 25 aprezenta serbisu peskiza no revista rua ne’ebé publika tiha ona. CO 25 sei hakerek livru edisaun 6 ne’ebé ko’alia kona-ba luta juventude ninian. Ba oin, iha planu atu transforma CO 25 ba institutu ida ne’ebé sei halo peskiza no hakerek livru istória rezisténsia ninian hodi uza iha prosesu aprendizajen iha eskola.

Comité Orientador 25 estabelese ho Rezolusaun Governu númeru 1/2017, 9 janeiru 2017, ho kna’ar atu halo peskiza no hakerek livru kona-ba luta juventude durante okupasaun Indonézia.

Organizasaun ne’e hala’o tiha halo tiha entrevista ba ema besik na’in atus tolu no halibur dokumentus sira hanesan karta no fotografia hodi uza ba hakerek livru partisipasaun juventude iha Luta Libertasaun Nasionál. CO 25 publika tiha ona revista rua ne’ebé ko’alia kona-ba rezisténsia Timor Leste ninian.

CO 25 nia diresaun kompostu husi Prezidente Comité Orientador 25, Costancio da Conceição Pinto “Terus”, Primeiru Vise-Prezidente, Jacinto Alves, Segundu Vise Prezidente, Gregorio Saldanha “Mouris”, Sekretáriu Jeral, Avelino Maria Coelho da Silva “Shalar Kosi FF”, Primeiru Vise Sekretáriu Jeral, Antero Benedito da Silva, Segundu Vise Sekretáriu Jerál, Maria Dadi Soares Magno.

MÍDIA PR.