PREZIDENTE REPÚBLIKA RONA SOLUSOINS POLÍTIKA HUSI CNRT, KHUNTO NO UDT/FRENTE MUDANSA

Palásiu Prezidensiál Nicolau Lobato, Díli, 23 janeiru 2020

Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo, ohin, hahú rona solusoins polítika ba situasaun polítika-konstitusionál atuál husi dirijente partidu polítiku no xefe bankadas Congreso Nacionál de Reconstrução de Timor , Klibur Hadomi Unidade Timor Oan (KHUNTO) no koligasaun Frente Mudansa/ União Democrática Timorense (UDT).

Prezidente Repúblika informa ba dirijentes partidu polítiku no xefe bankadas katak hafoin Orsamentu Jerál Estadu ba 2020 la passa, presiza Timoroan hotu nia unidade atu hakotu situasaun polítika ne’e atu labele hadaet liután babeibeik. Situasaun polítika ne’ebé ohin loron Timor-Leste enfrenta nu’udar problema ita hotu ninian. Tanba ne’e, ema hotu-hotu nia hanoin sei kontribui ba solusaun.

Prezidente Repúblika fiar katak laiha partidu polítiku ida mak iha intensaun at ba nasaun ida ne’e no Timoroan hotu-hotu serve ba rai ida ne’e.

Tanba ne’e, tuir artigu 74 Konstituisaun hateten katak Prezidente Repúblika mak Xefe Estadu, símbulu no garantia ba indepedénsia nasionál no unidade Estadu, funsionamentu regulár institusoins demokrátiku sira. Ronda diálogu ne’e hala’o atu rona solusoins konkretu atu hakotu impasse ida ne’e husi dirijente partidu polítiku no xefe bankadas.

Prezidente Repúblika hateten katak maske Orsamentu Jerál Estadu la passa maibé Taur Matan Ruak kontinua nafatin nu’udar Primeiru Ministru VIII Governu Konstitusionál ho ninian kompeténsia tomak ne’ebé lejítimu no plenu.

Sekretáriu Jerál CNRT, Francisco Kalbuadi Lay, iha diálogu ne’e entrega karta eskrita husi Prezidente CNRT, Xanana Gusmão, ko’alia kona-ba solusoins sira ba Prezidente Repúblika. Sekretáriu Jerál CNRT entrega karta eskrita no husu atu Prezidente Repúblika halo leitura uluk hodi marka fali loron seluk ba diskusaun konteúdu karta. Francisco Kalbuadi hato’o partidu CNRT ninia disponibilidade atu partisipa iha diálogu tuir mai ne’ebé Prezidente Repúblika deside.

Maske nune’e, Francisco Kalbuadi Lay hateten katak desizaun hotu-hotu ne’ebé Prezidente Repúblika foti, partidu CNRT sei submete.

Prezidente KHUNTO, Armanda Berta, husu ba Prezidente Repúblika atu na’in ulun sira, liuliu lider rezisténsia sira bele tur hamutuk halo diálogu buka solusaun ba nasaun nia vida. Tuir Armanda Berta, iha situasaun difísil tebes iha luta hasoru okupasaun Indonézia, na’in ulun sira bele tur hamutuk rezolve problema tanba ohin loron labele. Tanba ne’e, diálogu entre na’in ulun sira sai fatór determinante ba solusaun problema.

Prezidente Interinu Frente Mudansa, Igidio de Jesus no Sekretáriu Jerál UDT, Francisco David Xavier Carlos, ba Prezidente Repúblika hato’o solusaun konkretu atu na’in ulun sira kontinua halo diálogu no hili governu grande inkluzaun nu’udar mak dalan di’ak liu atu hakotu situasaun polítika atuál.

Hafoin hato’o sira-ninian solusaun, Koligasaun UDT/Frente Mudansa entrega opiniaun eskrita ba Prezidente Repúblika.

Prezidente Repúblika sei kontinua hala’o ronda diálogu ne’ebé hahú ohin ho CNRT, KHUNTO, Koligasaun UDT/Frente Mudansa to’o 4 fevereiru 2020. Aban, Prezidente Repúblika sei rona solusaun konkretu ba situasaun polítiku-konstitusionál husi dirijente partidu no lider bankada sira husi Partidu Libertasaun Popular (PLP) no Frente Revolucionária Timor-Leste Independente (FRETILIN).

MÍDIA PR.