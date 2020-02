MOVIMENTU ASUKAI LOROSA’E HUSU ATU UZA DIÁLOGU ATU HETAN KONSENSU

Palásiu Prezidensiál Nicolau Lobato, Díli, 6 fevereiru 2020

Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo, ohin, iha loron dasiak ronda diálogu, rona Movimentu Asukai Lorosa’e ne’ebé fó hanoin atu uza diálogu halo reflesaun klean atu hakotu situasaun polítika atuál hodi bele hakat ba oin di’ak liután.

Portavóz Movimentu Asukai Lorosa’e, Rosito Guterres, hateten katak diálogu ne’ebé Prezidente Repúblika hala’o nu’udar momentu importante ba Timoroan hotu-hotu atu tau hanoin hamutuk hodi hetan konsensu hakotu ona situasaun polítika.

Tuir Rosito Guterres, lider polítiku sira bele aproveita diálogu ne’e atu hetan konsensu hodi hakotu situasaun polítika atuál. Liuhusi diálogu ne’ebé Xefe Estadu inisia tiha ona no sei halo ho lider istóriku sira bele hamosu postura governasaun ne’ebé di’ak reprezenta povu hotu nia interese.

Prezidente Repúblika apresia hanoin sira husi Movimentu Asukai Lorosa’e. Hanoin sira ne’ebé Prezidente Repúblika halibur husi kedas 23 janeiru to’o 7 fevereiru sei lori ba diálogu entre lider no personalidade istóriku iha 10 fevereiru 2020.

Iha 10 fevereiru 2020, Prezidente Repúblika sei hala’o diálogu ho lider no personalidade istóriku hanesan Eis-Prezidente Repúblika, Eis-Primeiru-Ministru Señor Kay Rala Xanana Gusmão, Eis-Prezidente SeñorJosé Ramos Horta, Eis-Prezidente no atuál Primeiru-Ministru, Señor Taur Matan Ruak, Eis- Primeiru Ministru Mari Alkatiri, Xefe Estadu-Maior-Jenerál F-FDTL, Majór-Jenerál Lere Anan Timur no veteranu señor Roque Rodrigues.

Iha diálogu ne’e Xefe Estadu sei prezide atu halo análize no identifika opsaun sira ne’ebé di’ak liu hodi hadi’a situasaun polítiku-konstitusionál atuál.

Situasaun polítiku-konstitusionál atuál mosu tanba membru koligasaun Aliansa Mudansa ba Progresu ne’ebé forma VIII Governu Konstitusionál la vota afavor ba Orsamentu Jerál Estadu ba 2020 ne’ebé halo proposta lei ne’e la passa. Hafoin Orsamentu Jerál Estadu la passa, deputadu partidu polítiku iha Parlamentu Nasionál no Primeiru Ministru fó fiar ba Prezidente Repúblika atu buka solusaun hodi hakotu situasaun polítika-konstitusionál.

Prezidente Repúblika uza kbiit artigu 74 Konstituisaun RDTL atu halo diálogu entre lider polítiku no entidade relevantes atu buka konsensu nasionál hodi hakotu situasaun polítika-konstitusionál.

Hahú kedas husi 23 janeiru, Prezidente Repúblika hala’o ronda diálogu ho lider partidu polítiku ho asentu Parlamentar, konfisoin relijioza, organizasaun sosiedade sivíl, veteranu, emprezariu no sei kontinua atu rona solusoins konkreta sira husi entidade oioin, ikus liu ho Konsellu Estadu, molok foti desizaun.

MÍDIA PR.