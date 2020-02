PEDIDU DEMISAUN VÁLIDU BAINHIRA PREZIDENTE REPÚBLIKA DEKRETA

Palásiu Prezidensiál Nicolau Lobato, Díli, 25 fevereiru 2020

Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú, ohin, hasoru malu ho Primeiru Ministru, Taur Matan Ruak, hodi ko’alia kona-ba karta pedidu demisaun ne’ebé haruka horseik.

Hafoin enkontru ho Prezidente Repúblika, Primeiru Ministru informa katak hatama karta demisaun horseik no depende ba Prezidente Repúblika nia desizaun. Tuir Konstituisaun, demisaun validu kuandu Prezidente Repúblika dekreta.

“Pedidu demisaun sei válidu kuandu Prezidente Repúblika dekreta. Enkuantu seidauk dekreta ha’u kontinua Primeiru Ministru,” Taur Matan Ruak hateten.

Primeiru Ministru informa katak enkuantu seidauk iha dekretu husi Prezidente Repúblika sei kontinua hala’o kna’ar nu’udar Primeiru Ministru atu garante atividade governativa. Se Prezidente Repúblika la dekreta Primeiru Ministru sei prontu nafatin lidera Governu atu la husik nasaun sem diresaun.

Orsamentu Jerál Estadu ba tinan-2020 ne’ebé xumba iha Parlamentu Nasionál, Prezidente Repúblika asume tomak responsabilidade atu buka solusaun ba situasaun polítika-konstitusionál liuhusi dalan diálogu atu hetan konsensu nasionál. Prezidente Repúblika rona hanoin kona-ba solusaun husi partidu polítiku ho asentu parlamentár no entidade oinoin atu supera nasaun lahó Orsamentu Jerál Estadu. Iha 10 fevereiru 2020, Prezidente Repúblika Francisco Guterres Lú Olo hasoru malu ho lider no personalidade istóriku hodi hasai pontu importante tolu: diálogu mak dalan di’ak liu atu hetan solusaun, Primeiru Ministru VIII Governu Konstitusional sei kontinua enkuantu seidauk hetan solusaun ba situasaun polítiku-konstitusionál foun no eleisaun antesipada nu’udar rekursu ikusliu.

