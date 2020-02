PREZIDENTE REPÚBLIKA SEI RONA LIDER NO PERSONALIDADE ISTÓRIKU SIRA-NIA HANOIN KONA-BA SITUASAUN POLÍTIKA-KONSTITUSIONÁL RAI-LARAN

KOMUNIKADU IMPRENSA

Palásiu Prezidensiál Nicolau Lobato, Dili, 05 fevereiru 2020

Hafoin rejeisaun Proposta Lei Orsamentu Jerál Estadu 2020, iha 17 janeiru tinan ida ne’e, Prezidente Repúblika uza kbiit husi artigu 74 Konstituisaun RDTL, atu garante unidade Estadu no funsionamentu regular instituisoins demokrátikas.

Ho kbiit ida ne’e mak Prezidente Repúblika halo diálogu ho líder polítiku no entidade relevante sira tuir mai: Forum Organizasaun Sosiedade Sivíl oioin (FONGTIL), juristas, Igreja Katólika no konfisaun relijioza sira seluk, Câmara do Comércio e Indústria de Timor-Leste (CCI-TL), Conselho Combatentes da Libertação Nacional, organizasaun rezistensia hamahon-an iha Konsellu Nasional Juventude Timor-Leste, Centro de Estudo para a Paz e Desenvolvimento (CEPAD), Movimentu Asukai Lorosa’e no FORSAREPETIL husi 23 janeiru to’o 07 fevereiru 2020.

Hafoin rona tiha partidus polítikus, organizasoins no institusoins, Prezidente Repúblika Francisco Guterres Lú Olo, konvida no sei prezide enkontru ho líder istóriku no personalidade sira, iha 10 fevereiru 2020, hodi rona sira-nia hanoin kona-ba situasaun polítiku-konstitusionál rai-laran.

Líder istóriku no personalidade sira ne’ebé Xefe Estadu konvida mak: Eis-Prezidente Repúblika, Eis-Primeiru-Ministru Señor Kay Rala Xanana Gusmão, Eis-Prezidente SeñorJosé Ramos Horta, Eis-Prezidente no atuál Primeiru-Ministru, Señor Taur Matan Ruak, Eis- Primeiru Ministru Mari Alkatiri, Xefe Estadu-Maior-Jenerál F-FDTL, Majór-Jenerál Lere Anan Timur no veteranu señor Roque Rodrigues.

Hamutuk ho líder no personalidade hirak ne’e, Xefe Estadu sei “halo análize no identifika opsaun sira ne’ebé di’akliu hodi hadi’a situasaun polítiku-konstitusional atual”.

Ikus liu Xefe Estadu mós sei rona no tetu hanoin sira hosi ninia órgaun konsulta – Konsellu Estadu, molok foti dezisaun relasiona ho situasaun polítiku-konstitusionál ne’ebé oras ne’e Nasaun hasoru.

Prezidente Repúblika kompromete atu nafatin hala’o diálogu hodi rona hanoin husi lider no sidadaun sira atu ita hotu hamutuk lori polítika dezenvolvimentu ba povu tomak nia bem-estar no justisa sosial.

Ba Povu no Nasaun nia di’ak, Prezidente Repúblika sei halo esforsu hotu-hotu.

ROHAN