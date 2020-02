PREZIDENTE REPÚBLIKA SEIDAUK SIMU KARTA HUSI KOLIGASAUN FOUN

Edifísiu Ministeriu Finansas, Díli, 24 fevereiru 2020

Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo, hateten katak seidauk simu karta husi koligasaun foun ne’ebé forma.

Iha semináriu komemorasaun ba tinan-10 aniversáriu Komisaun Anti Korupsaun (KAK), ohin, iha edifísiu Ministériu Finansas, Prezidente Repúblika hateten:

“Ha’u rona de’it husi mídia husi ita boot sira, ofisialmente ate agora ha’u seidauk simu karta husi koligasaun foun ne’ebé forma ona entre partidu polítiku sira hamutuk ho CNRT.”

Relasiona ho demisaun Xefe Governu, Prezidente Repúblika hateten katak Primeiru Ministru seidauk hato’o pedidu demisaun ba Prezidente Repúblika. Primeiru Ministru hakerek de’it karta hodi informa kona-ba Orsamentu Jerál Estadu ne’ebé xumba iha Parlamentu Nasionál.

“Demite ka la demite ne’e kompeténsia tomak Primeiru-Ministru nian, Prezidente Repúblika fo de’it hanoin labele forma governu ida, bainhira iha Governu seluk ne’ebé eziste hela. Governu jestaun so bele akontese bainhira Primeiru-Ministru hato’o nia karta demisaun ba Prezidente Republika no dekreta ona mak foin iha Governu jestaun, ho Nune’e Prezidente Repúblika husu ba Primeiru-Ministru ho membrus governu atu mantein nafatin tuir sira-nia kompeténsia”.

Prezidente Repúblika reafirma katak informa ona ba partidu polítiku sira atu buka malu no la esklui partidu ida hodi ko’alia ba malu ho ulun malirin no aprezenta fila fali ba Prezidente Repúblika.

Ba lista membru Governu ne’ebé Prezidente Repúblika husu atu pondera no se lista ne’e aprezenta fila fali iha Governu foun ne’e, Xefe Estadu hateten:

“Prezidente Republika horbainhirak la fó pose. Ikusmai tan de’it ema na’in-9 vota kontra orsamentu ida ba povu tomak, halo Primeiru Ministru hanesan ne’e hela. Atu Aprezenta fila fali lista ema na’in-9, CNRT ka partidu sira hanoin halo didi’ak, hanoin halo didi’ak. Ha’u repete tan, hanoin halo didi’ak mak aprezenta.

Hafoin Orsamentu Jerál Estadu ba tinan-2020 xumba iha Parlamentu Nasionál, Prezidente Repúblika uza kbiit artigu 74 Konstituisaun RDTL atu halo diálogu entre lider polítiku no entidade relevantes atu buka konsensu nasionál hodi hakotu situasaun polítika-konstitusionál. Depois rona partidu polítiku ho asentu parlamentár no entidade relevantes oioin, iha 10 fevereiru 2020, Prezidente Repúblika Francisco Guterres Lú Olo hasoru malu ho lider no personalidade istóriku hodi hasai pontu importante tolu: diálogu mak dalan di’ak liu atu hetan solusaun, Primeiru Ministru VIII Governu Konstitusional sei kontinua enkuantu seidauk hetan solusaun ba situasaun polítiku-konstitusionál foun no eleisaun antesipada nu’udar rekursu ikusliu.

MÍDIA PR.