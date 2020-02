VETERANUS NO EMPREZÁRIU HUSU PREZIDENTE REPÚBLIKA FÓ SOLUSAUN HAKOTU SITUASAUN POLÍTIKA ATUÁL

Palásiu Prezidensiál Nicolau Lobato, Díli, 3 fevereiru 2020

Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú olo, ohin ba loron daneen, kontinua rona opiniaun kona-ba solusoins ba situasaun polítika konstituisionál ohinloron husi reprezentante husi Conselho dos Combatentes da Libertação Nacional no Camara de Comercio e Industria de Timor-Leste.

Prezidente Conselho dos Combatentes Libertação Nacional (CCLN), Vidal de Jesus ‘Riak Leman’ husu atu Prezidente Repúblika bainhira foti desizaun hakotu situasaun polítika-konstitusionál hala’o ho imparsialidade tuir Lei no Konstituisaun no halo diálogu entre lider nasionál ne’ebé mai husi rezisténsia, Xanana Gusmão, Mari Alkatiri, Ramos Horta, Taur Matan Ruak no Lere Anan Timur hodi buka solusaun hamutuk.

Conselho dos Combatente Libertaçao Nacional iha dever atu kontribui ba estabilidade, unidade no dezenvolvimentu nasionál. Tanba ne’e, Prezidente CCLN husu atu lider rezisténsia ne’ebé husi veteranu ninian bele ultrapasa situasaun ne’e ho hamutuk.

Prezidente Camara de Comercio e Industira de Timor-Leste(CCI-TL), Oscar Lima, informa ba Prezidente Repúblika kona-ba sirkulasaun osan ne’ebé menus durante tinan tolu fó impaktu ba hatun kbiit sosa nian ne’ebé rezulta ba empreza balu tenke taka ka hamenus ninian investimentu. Ida ne’e bele kontribui ba hasae dezempregu, aumenta kiak no hamlaha. Tanba ne’e, CCI-TL husu atu Prezidente Repúblika uza ninia kompeténsia hakotu inserteza polítika.

Oscar Lima husu mós ba Prezidente Repúblika fasilita diálogu entre lider istóriku sira atu ture hamutuk buka solusaun.

Emprezáriu sira ne’ebé halibur an iha CCI-TL la konkorda ho eleisaun antesipada, tanba ne’e husu ba Prezidente Repúblika buka dalan seluk atu solusiona situasaun polítika atuál.

Orsamentu Jerál Estadu ba 2020 ne’ebé la pasa iha Parlamentu Nasionál, lider partidu polítiku iha Parlamentu Nasionál no Primeiru Ministru fó fiar ba Prezidente Repúblika atu solusiona situasaun polítika-konstitusionál.

Bazeia ba Konstituisaun, Governu labele aprezenta tan Orsamentu Jerál Estadu iha sesaun lejislativa ne’e. Katak, aprezentasaun ba Orsamentu Jerál Estadu foin bele hala’o iha outubru tinan ne’e. Tanba ne’e, orgaun soberania no instituisaun públika hotu-hotu uza orsamentu duodesimal ba funsionamentu makina Estadu.

Prezidente Repúblika uza artigu 74 Konstituisaun RDTL atu halo diálogu entre lider polítiku no entidade relevantes atu buka konsensu nasionál hodi hakotu situasaun polítika-konstitusionál.

Desde 23 janeiru, Prezidente Repúblika hala’o ronda diálogu ho lider partidu polítiku ho asentu Parlamentar, konfisoin relijioza, organizasaun sosiedade sivíl, veteranu, emprezariu no sei kontinua atu rona solusoins konkreta sira husi entidade oioin molok foti desizaun.

MÍDIA PR.