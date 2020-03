CHEFE CASA CIVÍL AGRADESE ENTIDADE OIOIN NIA APOIU BA HAMOOS PALÁSIU PREZIDENSIÁL NICOLAU LOBATO

Palásiu Prezidensiál Nicolau Lobato, Díli, 18 marsu 2020

Chefe Casa Civíl, Francisco Maria de Vasconcelos, agradese apoiu husi F-FDTL, PNTL, Instituto Gestão de Equipamento, Serviços de Agua e Saneamento, Bombeiros, Kompaña HAKSOLOK ho nia grupu, FOKUPERS, ACBIT, komunidade husi Bairro Pité, Joven-sira husi Bebonuk, Aimutin, Kampung Alor, Estudantes Universiárius, kompania Globus Fuel, ACCTL, Aqua Fresca, ELEMLOI, Monteveado, no Fabuldus, ne’ebé durante loron-5, husi loron 14 to’o 18 marsu, hodi hamoos resintu Palásiu Prezidensiál Nicolau Lobato ne’ebé afetadu husi udan-boot no mota-sae, iha Bairru Pité, Dili.

Ajuda ne’e hatudu solidariedade husi komunidade, instituisaun sira seluk Estadu nian no kompañia oioin sira ho Prezidente Repúblika

Ho orgullu mak Chefe Casa Civil hatete: “Iha situasaun susar nia laran, ita haree dala ida tan katak Timoroan sira hatene tulun malu hodi hakmaan sira ne’ebé presiza apoiu. Ajuda malu biar la koñese malu”.

Husi kedas 13 marsu, sidadaun no institusoins sira foti kedas inisiativa hodi asegura ida-idak nia fatin no fó apoiu ba maluk sira presiza apoiu. Solidariedade ida ne’e hametin liután relasaun ema ho ema no sei hakbiit liután sentidu Povu no Estadu no Nasaun Timor-Leste.

Udan boot ne’ebé akontese iha 13 marsu 2020 lori impaktu boot ba moris komunidade nian no instituisaun públika no privada sira ne’ebé hela ka funsiona besik mota ninin, iha parte Leste sidade kapitál, hanesan Becora, Bekusi, Toko Baru Audian no Palásiu Prezidénsial Nicolau Lobato.

Apoiu sira ne’ebé hetan husi komunidade no organizasaun sira ne’ebé temi iha leten mai husi inisiativa rasik atu bele hamoris fila fali sidade Díli hanesan baibain.

Prezidénsia Repúblika tomak apresia no agradese inisiativa mai husi sidadaun ida-idak no entidade oinoin nia apoiu atu hamoos resintu Palásiu no fatin sira seluk ne’ebé afetadu husi mota-sae.

Sidadaun ida-ida no organizasoins tun ba fatin afetadu sira hodi hamoos no lori apoiu material atu hakmaan vítima sira husi dezastre ne’e. Inisiativa sidadaun no organizasoins hatudu sinál katak valór solidariedade ne’ebé ita hotu defende sei hela metin iha sidadaun sira-nia fuan.

