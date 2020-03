PR HO PRIMEIRU MINISTRU KO’ALIA IMPAKTU INUNDASAUN NO CORONA VIRUS

Palásiu Prezidensiál Nicolau Lobato, Díli, 13 fevereiru 2020

Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo hala’o enkontru semanal ho Primeiru Ministru Taur Matan Ruak hodi ko’alia asuntu “seguransa, dezastre naturais, coronavirus no nia impaktu sósiu-ekonómiku, no levantamentu Fundu Infrastrutura”.

Primeiru Ministru Informa, kona-ba seguransa nia konsidera “laiha preokupasaun boot” no “buat hotu la’o di’ak”.

Relasiona ho dezastre naturais (inundasaun) ne’ebé akontese iha semana kotuk, Primeiru Ministru hateten, Governu halo ona levantamentu no dadus provisóriu hatudu, valor estragus hosi akontesimentu ne’e, liu US$ 20 milloens. Nia realsa liutan, atu hadi’a fila fali infrastrutura fizika sira ne’ebé aat, Governu sei uza fundus infrastruturas no atu apoiu ba populasaun iha area sira afetadu, Governu sei uza fundu kontijénsia. “Soke, agora, ita iha hela periúdu duodesimu i kontijénsia ne’e kiik liu”, informa Primeiru Ministru Taur Matan Ruak.

“Tanba ne’e mak ita-boot sira hatene, ami halo desizaun rua iha Konsellu Ministrus, horesik (18/03), ami aprova proposta lei ida, atu husu autorizasaun ba Parlamentu Nasionál para halo leventamentu ba Fundu Petrolíferu nomós iha semana liuba, ami propoen alterasaun lei Orsamentu Jestaun Finanseira para bele fó dalan liutan ba Governu hodi responde ba kumprimissu nasionais ho internasionais”.

Ba Prezidente Francisco Guterres Lú Olo, Primeiru Ministru mós relata preparasaun sira ne’ebé Governu oras ne’e halo no hodi prevene no hasoru Coronavirus, hanesan prepara fatin isolamentu iha Bairru Formosa, Vera Cruz no Tibar. Nia informa, kona-ba timoroan sira ne’ebé oras ne’e hela iha rai-liur, Governu laiha planu atu halo evakuasaun ba sira tan fiar sistema prevensaun no atuasaun ne’ebé nasaun hotu halo, atu hasoru corona virus.

MÍDIA PR.