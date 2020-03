ABAN PREZIDENTE REPÚBLIKA REÚNE HO KSDS NO KONSELLU ESTADU ATU KO’ALIA KONA-BA ESTADU EMERJÉNSIA

Palásiu Prezidensiál Nicolau Lobato, Díli, 23 marsu 2020

Haree ba moras foun husi koronavirus ne’ebé daet lalais husi ema ba ema iha mundu tomak no halo ema barak moras no mate ona no, tamba simu ohin pedidu husi Governu atu deklara Estadu Emerjénsia, Prezidente Repúblika konvoka, ho karáter urjénsia, membrus hotu-hotu ne’ebé halo parte Konsellu Superior Defeza no Seguransa no Konsellu Estadu.

Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo, mak sei prezide reuniaun Konsellu Superior Defeza no Seguransa no Konsellu Estadu hodi rona membru sira-nia hanoin kona-ba pedidu husi Governu atu deklara Estadu Emerjénsia.

Reuniaun Konsellu Superior Defeza no Seguransa nian sei hahú tuku 9 dadersan no Konsellu Estadu, sei hahú tuku 11.

Estadu Emerjénsia signifika katak sei iha medidas ne’ebé sei limita ka supende direitu balun liberdade balun no garantias balun ne’ebé Konstituisaun fó ba sidadaun sira. Governu hanoin katak ho medidas sira ne’e mak ita bele kombate no hamenus moras ne’e daet husi ema ba ema, iha Timor-Leste.

Governu propoin ona períodu fulan ida ba Estadu Emerjénsia.

Hafoin rona ona opiniaun husi membrus Konsellu Superior Defeza no Seguransa no Konsellu Estadu no haree katak presiza halo duni Deklarasaun Estadu Emejénsia, Prezidente Repúblika sei husu autorizasaun husi Parlamentu Nasionál, liuhusi Mensájen ida. Karik Parlamentu Nasional aprova, Prezidente Rpúblika sei deklara Estadu Emerjénsia liuhusi Dekretu Prezidensial.

Ohin, 23 marsu, molok tuku ida, mak Prezidente Repúblika simu pedidu husi Governu atu halo Deklarasaun Estadu Emerjénsia.

Prezidente Repúblika, iha ninia mensajen ba povu tomak, iha 20 marsu, tuku tolu lokraik, husu ba instituisaun hotu-hotu Estadu nian no sosiedade tomak atu fó liman ba malu atu prevene no kontrola moras husi koronavirus.

Timor-Leste, liuhusi Ministra Saúde, deklara ona katak iha ema na’in-ida ne’ebé hetan ona moras husi koronavírus.

Membru Konsellu Superior Defeza no Seguransa ne’ebé sei partisipa iha reuniaun ne’e mak: Prezidente Repúblika Francisco Guterres Lú Olo, Primeiru Ministru Taur Matan Ruak, Ministru Negosiu Estranjeiru no Kooperasaun Dionísio Babo, Ministru Defeza no Seguransa Filomeno Paixão, Ministru Justisa Manuel Carceres, husi Parlamentu Nasionál, Aderito Hugo da Costa, David Dias Ximenes, Abel Pires da Silva, Xefe Estadu Maior Jeneral F-FDTL Lere Anan Timur, Komisáriu PNTL Faustino da Costa, Diretór Jerál Servisu Intelijénsia Manuel Serrano, José Manuel Fernandes ‘Nakfilak’, Cristina da Silva no sei konvida Eis Primeiru Ministru no Ministru Saúde Rui Araújo no Infectologista Danina Coelho no Diretór Ezekutivu FONGTIL Daniel Santos.

Membru Konsellu Estadu ne’ebé sei partisipa iha reuniaun ne’e mak Prezidente Repúblika Francisco Guterres Lú Olo, Primeiru Ministru Taur Matan Ruak, Eis Prezidente Repúblika sira, Prezidente Parlamentu Nasionál Arão Noe, no membru ne’ebé nomea husi Prezidente Repúblika: Oscar Lima, Alcino de Araújo Barris, Maria Dadi Soares Magno, Laura Soares Abrantes, Faustino da Costa no nomea husi Parlamentu Nasionál: Eduardo de Deus Dusae’, Aurora Ximenes, José Cornelio Guterres, Árcangelo de Jesus Gouveia Leite, José dos Santos ‘Naimori Bucar’.

