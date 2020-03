MENSÁJEN HUSI PREZIDENTE REPÚBLIKA BA POVU TIMOR-LESTE KONA-BA ESTADU EMERJÉNSIA

Povu doben Timor-Leste!

Loroloron ita simu notísia, husi nasaun barak iha mundu, katak sira-nia ema barak mate, nu’udar vítima husi moras COVID-19. Situasaun grave ida ne’e akontese iha nasaun sira ne’ebé iha sistema saúde avansadu tebes, hanesan Itália, Espanha, França, Estadus Unidus Amérika, no seluk tan. País sira ne’e tau atensaun maka’as ba ameasa husi Covid 19 maibé foti medidas restrisaun tarde liu. Katak país sira ne’e falla liu iha medidas prevensaun.

Espesialista sira defende katak dalan efetivu-liu hodi kombate hasoru moras COVID-19 maka prevensaun. Ita tenke foti kedas medida prevensaun hodi moras aat ne’e labele da’et babeibeik iha ita-nia rain.

Iha loron 21 fulan marsu, Ministra interina Saúde, liuhusi konferénsia imprensa, informa katak ita iha ona kazu pozitivu ida, COVID-19, iha Timor-Leste.

Hafoin rona notísia ne’e, ita-nia Povu, ho konxiénsia tomak, hahú kedas foti medida rasik hodi hasees-an husi moras COVID-19, hodi labele afeta ita-nia rain. Ohinloron, dalan sira iha sidade Dili hahú mamuk. Ema menus liu iha fatin públiku sira.

Iha loron 24 marsu liubá, Igreja Katólika Timor-Leste, hatuir Dekretu Papal, hahú suspende missa ho sarani sira, inklui selebrasaun Páscoa nian, iha Igreja laran, no husu ba fiar-nain sira tuir missa liuhusi televizaun no rádiu no reza de’it iha uma. Instituisaun sira seluk, organizasaun naun-governamental no privadu sira, loja sira hala’o dadaun hela regras prevensaun. Eskola, universidade no atividade desportu taka temporáriu.

Ha’u louva tebes esforsu ne’ebé instituisaun sira no ita-nia sidadaun sira halo hodi hamenus movimentu no atividade ho ema barak, halibur hamutuk iha fatin ida.

Maluk doben sira,

Ita ida-idak no hotu-hotu bele sai vítima ba inimigu boot ida ne’e, inimigu ne’ebé ita la konsege haree. Inimigu ne’e la diskrimina ita, nu’udar feto ka mane, labarik, klosan ka idozu. Riku ka kiak, katóliku ka ho relijiaun ne’ebé de’it, ho rasa no etnia ne’ebé de’it, husi país ida ne’ebé de’it, ho rai malirin ka manas, dezenvolvidu ka lae, kiik ka boot. Da’et husi ema ba ema no daet lalais de’it. Bainhira ular kikoan ne’e infekta ema ruma, ema ne’e tenke hatene haree-an no haree oinsá la hada’et moras ne’e ba ema seluk. Daet lalais liu bainhira ema barak moris hamutuk ka halo atividade hamutuk. Ema ne’ebé hatudu saúde di‘ak hela, bele iha ona ular-oan ne’e, iha nia isin. Bainhira nia fani ka mear, ular-oan haksoit ho nia kaben ka inus been no sei kontamina ema ne’ebé hamriik ka tuur besik. Atu labele hetan moras, pratika distánsia sosiál. Katak ita ida-idak tenke hadook-an, metru ida, husi ida seluk, tuir orientasaun husi OMS.

Ha’u husu ba ita hotu hodi labele halo diskriminasaun hasoru ema ne’ebé hetan moras COVID 19, ka foin iha sintomas atu hanesan moras ida ne’e. Ita-nia servisus saúde bele ona halo izolamentu ba sira no halo tratamentu. Ita labele mós halo diskriminasaun ba maluk sira ne’ebé foin fila mai Timor-Leste husi rai afetadu ho vírus korona. Timoroan ka ema husik nasaun sira seluk, ne’ebé Governu husik fila mai, tama iha fatin kuarentena, hanesan medida prevensaun ida! Ne’e katak tama iha kuarentena la’ós tanba sira moras ona. Bainhira teste hatudu katak la moras, sira sai husi kuarentena.

Ita hotu-hotu bele sai vítima. Tamba ne’e, ita tenke apoia Governu ninia servisu no tulun malu hodi hasoru situasaun susar ida ne’e ho susesu.

Iha país barak, moras ne’e daet aat liu ona. Iha Itália, padre barak mak mate. Daet mós ba médiku sira, enfermeiru sira, pesoal saúde ne’ebé tenke tau matan ba ema moras. Bainhira sira moras, sé mak bele tau matan ba ita? Ita presiza hanoin klean hodi hasees-an husi situasaun ida ne’ebé halo ita lakon kontrole ba moras ne’e.

Ita país kiik ida ho populasaun kiik tebes! Ita lakon ema barak ona iha ita-nia funu libertasaun nasional. Ita labele lakon tan ona. Ema mak ita-nia País nia rikusoin boot liu! Timor-Leste nia folin boot liu mak ita-nia Povu!

Ita bele hasees-an husi moras no mate husi moras ne’e, bainhira ita hatene kuidadu-an no hatene tau matan ba ita-nia maluk sira, liuliu sira ne’ebé idozu no vulnerável liu.

Maluk doben sira! Povu doben Timor-Leste.

Moras ne’e tama ona Timor-Leste foin ida. Maibé pasiente ne’e hatene oinsá haree-an, nia buka kedas ajuda husi pesoál saúde. Governu mós foti kedas medidas balun atu moras ne’e labele daet babeibeik husi pasiente ne’e.

Ita harii ona fatin-kuarentena atu monitoriza sira ne’ebé mai husi país afektadu sira. Hotel balun nakfila ona ba fatin-kuarentena. Ita iha ona fatin izolamentu, fatin-tratamentu. Médiku sira, ho espesialidade oioin, tau ona sira-nia matenek hamutuk, servisu hamutuk atu habelar servisu ne’ebé ekipa inter-ministerial no OMS halo dadaun.

Televizaun, rádiu no meiu komunikasaun seluk hanorin dadaun oinsá ita hasees-an husi moras ne’e. Presiza lori informasaun sira ne’e to’o suku no aldeia hotu-hotu iha Timor-Leste.

Ha’ u husu Povu tomak atu husik ekipa Estadu hala’o ninia servisu ho apoiu husi Organizasaun Mundial Saúde. Hotu-hotu tenke kolabora atu ita bele manán ita-nia funu boot ida ne’e. Luta ida ne’e, ita hotu-hotu nian.

Iha tempu badak, ha’u, hamutuk ho Primeiru-Ministru no espesialista Timoroan no husi OMS, sei vizita fatin sira ne’ebé Governu Timor-Leste organiza, nu’udar kuarentena no izolamentu.

Maluk doben sira,

Timor-Leste halo parte grupu país ikusliu ne’ebé moras koronavírus foin tama. Ita aprende husi país sira ne’ebé hatán kedas no hatán ho susesu.

Tanba ne’e, Governu husu ba Prezidente Repúblika atu hala’o prosesu ne’ebé fó dalan legál ba Estadu Timor-Leste tomak hamriik hasoru inimigu boot ne’e. Hafoin simu pedidu husi Governu atu deklara Estadu Emerjénsia, Prezidente Repúblika, haree ba rekizitu konstitusional, haruka karta ba Prezidente Parlamentu Nasional, akompaña ho mensájen klaru ida, katak ita presiza duni períodu ida ho estadu emerjénsia. Parlamentu Nasional hatán ba pedidu ida ne’e ho responsabilidade tomak.

Povu doben Timor-Leste!

Ha’u dekreta estadu emerjénsia atu prevene kalamidade públika ida akontese ba ita, husi COVID-19. Ha’u dekreta tanba Konstituisaun fó dalan ba estadu emerjénsia bainhira iha kalamidade públika. Ha’u dekreta ho autorizasaun husi Parlamentu Nasional. Ha’u halo ida ne’e ho responsabilidade tomak, nu’ udar Prezidente Repúblika, atu proteje ita-nia ema, atu la husik moras koronavíris destrói ita ida-idak no ita-nia Povu no País.

Husi loron 28 marsu, sábadu, hahú husi 00 oras to’ o 26 abril 2020, meia-noite, Timor-leste tama iha estadu emerjénsia atu fó dalan ba Governu foti no implementa medida espesífiku sira. Sei limita ka suspende ita-nia direitu balun, ita-nia liberdade balun, garantia balun ne’ebé Konstituisaun fó ba sidadaun ida-idak no ba hotu-hotu. La’ós atu halakon! Suspende ka limita atu defende interese boot liu – mak Povu nia vida, ita-nia vida no ita-nia família nia vida.

Ha’ u husu ba Povu tomak atu simu medida sira ne’e, ho dame no respeitu no fó apoiu ba ekipa ne’ebé servisu maka’as iha terrenu.

Atividade balun sei para no balun seluk sei lao nafatin atu garante ita-nia moris loron-loron. Governu bele proíbe reuniaun no manifestasaun ka eventu sosiál, limita sirkulasaun ema nian no saída de’it ne’ebé envolve ema barak tanba risku kontájiu, husi ema ba ema, boot tebes.

Povu doben Timor-Leste!

Ohin, hanesan iha tempu luta libertasaun nasional, ita timoroan tenke hatene fó liman ba malu hodi hasoru ita-nia inimigu ida ne’e: mak moras COVID 19. Hamutuk ita tenke fó apoiu ba Governu hodi implementa medidas ne’ebé efetivu atu antesipa vírus ida ne’e labele da’et babeibeik no nune’e, proteje ita-nia Povu! Ita tenke reforsa Governu oinsá de’it, iha tempu ne’ebé de’it!

Ha’u husu ba partidu polítikus, líderes, kuadrus no militantes hotu-hotu atu tau sees lai diferensas polítikas, hodi fó liman ba malu, nu’udar kombatente ida de’it hasoru moras aat ida ne’e. Ita hotu-hotu tenke halo refleksaun klean saída mak bele akontese aban ba ita, nu’udar timoroan, iha situasaun difísil ida ne’e. Liuhusi Parlamentu Nasional nia autorizasaun, ha’u dekreta Estado de Emergéncia ne’e hatudu sinal pozitivu tebetebes ba ita-nia solidariedade institusional iha luta ida ne’e hodi defende ita-nia Povu. No husi sorin seluk, Timor-Leste, biar Nasaun kiik, ita fó mós solidariedade kombativa internasional hodi luta hamutuk hasoru moras aat COVID-19, nu’udar umanidade nia inimigu.

Medida espesífiku liu, durante períodu estadu emerjénsia, sei define husi Governu ho apoiu husi órgaun soberania hotu-hotu. Governu ninia susesu depende ba kolaborasaun husi sidadaun ida-idak no husi ema hotu.

Luta ne’e ita-nian hotu. Hamutuk ita sei manán koronavírus ho ita-nia matenek organizadu, nu’udar Povu ida de’ it, ho hakarak ida de’it. Moris saudável no ho liberdade tomak maibé nu’udar sidadaun responsável ne’ebé hatene valór domin no respeitu entre ita hotu, iha ita-nia Timor-Leste livre no independente.

Mai ita hamutuk hasoru lesuk koronavírus!

Mai hamutuk proteje ita-nia an, ita-nia família no ita-nia Povu!

Obrigadu wain!