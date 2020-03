OHIN PREZIDENTE REPÚBLIKA HUSU AUTORIZASAUN BA PARLAMENTU NASIONÁL ATU DEKLARA ESTADU EMERJÉNSIA

Palásiu Prezidensiál Nicolau Lobato, Díli, 24 marsu 2020

Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo, ohin, 24 marsu 2020, hato’o ninian mensajen husu autorizasaun Parlamentu Nasionál atu deklara Estadu Emerjénsia bazeia ba pedidu husi Governu.

Prezidente Repúblika husu autorizasaun husi Parlamentu Nasionál hafoin membru husi Konsellu Estadu no Konsellu Superior Defeza no Seguransa, iha reuniaun ohin ho karáter urjénsia, fó opiniaun favoravel katak presiza duni Xefe Estadu atu deklara Estadu Emerjénsia. Prezidente Repúblika husu autorizasaun Parlamentu Nasionál, liuhusi mensajen ida. Se Parlamentu Nasionál aprova, Prezidente Repúblika sei deklara Estadu Emerjénsia liuhusi Dekretu Prezidensiál.

Prezidente Repúblika husu autorizasaun husi Parlamentu Nasionál nu’udar dalan atu prevene kalamidade públika ne’ebé bele mosu husi Coronavirus. Prezidente Repúblika nu’udar Xefe Estadu iha obrigasaun atu proteje ema hotu-hotu ne’ebé moris iha Timor-Leste atu moras ne’e la harahun Povu no País.

Ho Parlamentu Nasionál ninian autorizasaun, Prezidente Repúblika sei deklara Estadu Emerjénsia. Ho medida ne’e, Estadu tomak iha kbiit legál hamriik luta hasoru COVID-19.

Hafoin reuniaun Konsellu Estadu no Konsellu Superior Defeza no Seguransa, Chefe Casa Civíl Francisco Vasconcelos hateten katak opiniaun sira husi konsellu konsultivu rua ne’e fó ninian hanoin favoravel ba Xefe Estadu deklara Estadu Emerjénsia.

Deklarasaun Estadu Emerjénsia sei limita suspende direitu balun, liberdade balun no garantias balun ne’ebé Konstituisaun fó sidadaun sira. Prezidente Repúblika fiar katak medidas sira ne’e sei kombate COVID-19 hadaet husi ema ba ema babeibeik.

Prezidente Repúblika simu Proposta Estadu Emerjénsia husi Governu horseik, 23 marsu, no konvoka kedas enkontru, ho karáter urjénsia, ho Konsellu Estadu no Konsellu Superior Defeza no Seguransa, ohin, 24 marsu. Iha loron ne’e kedas, hafoin rona opiniaun sira husi membru Konsellu Estadu, Konsellu Superior Defeza no Seguransa no tékniku balun, Prezidente Repúblika foti desizaun no haruka kedas ninia mensajen husu autorizasaun Parlamentu Nasionál atu deklara Estadu Emerjénsia.

Timor-Leste, liuhusi Ministra Saúde, deklara iha kazu pozitivu ida. Deklarasaun Estadu Emerjénsia nu’udar medida prevensaun atu COVID-19 hadaet babeibeik hodi hamosu kalamidade públika.

Konsellu Ministru aprova Proposta Estadu Emerjénsia iha 16 marsu 2020.

MÍDIA PR.