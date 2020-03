PREZIDENTE REPÚBLIKA DEKLARA ESTADU EMERJÉNSIA BA FULAN IDA

Palásiu Prezidensiál Nicolau Lobato, Díli 27 marsu 2020

Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo, iha 27 marsu, liuhusi Dekretu Prezidensiál númeru 29/2020 deklara Estadu Emerjénsia durante loron-30, hahú husi oras 00.00 husi 28 marsu 2020 to’o 26 abril 2020.

Deklarasaun Estadu Emerjénsia abranje territóriu nasionál tomak ho fundamentu hadook ema hotu ne’ebé hela iha Timor-Leste husi kalamidade públika.

Governu hatama Proposta Estadu Emerjénsia tanba konsidera coronavirus nu’udar pandemia nune’e presiza medida preventiva lalais atu la hadaet moras at ne’e babeibeik no hamate ema barak.

Estadu Emerjénsia sei parsialmente suspende direitu, liberdade no garatia balun sidadaun ninian nu’udar dalan di’ak liu ba prevensaun transmisaun COVID-19, liuhusi kontrolu sanitáriu iha portu no aeroportu, liberdade ba sirkulasaun, direitu ba reuniaun, manifestasaun no rezisténsia, atividade sosiál no direitu traballadór sei limite atu salva povu nia moris.

Estadu Emerjénsia la signifika hapara atividade hotu-hotu. Atividade balun sei para no balun sei la’o nafatin atu garante povu nia moris loron-loron ninian.

Deklarasaun Estadu Emerjénsia sei laiha efeitu ba moris, integridade fízika, kapasidade sivíl no sidadania, la retroativu ba lei penal, defeza ba prosesu kriminal, liberdade ba konsiénsia no relijiaun, la sai sujeitu ba torturasaun, eskravatura, tratamentu kruel, dezumanu no la diskriminativu.

“Governu husu ba Prezidente Repúblika atu hala’o prosesu ne’ebé fó dalan legál ba Estadu Timor-Leste tomak hamriik hasoru inimigu boot ne’e. Hafoin simu pedidu husi Governu atu deklara Estadu Emerjensia, Prezidente Repúblika, haree ba rekizitu konstitusional, haruka karta ba Prezidente Parlamentu Nasional, akompaña ho mensájen klaru ida, tanbasá ita presiza liuhusi períodu ida ho Estadu Emerjénsia. Parlamentu Nasionál hatán ba pedidu ida ne’e ho responsabilidade tomak,” Prezidente Repúblika hateten iha ninia mensajen ohin ba povu.

Esperiénsia nasaun seluk hatudu katak tarde foti medida restritu halo sira falla iha medidas preventiva. Haree husi esperiénsia país sira ne’e, Prezidente dekreta Estadu Emerjénsia bazeia ba pedidu husi Governu no autorizasaun husi Parlamentu Nasionál:

“Ha’u dekreta Estadu Emerjénsia atu prevene kalamidade públika ida akontese ba ita, husi COVID-19. Ha’u dekreta tanba Konstituisaun fó dalan ba Estadu Emerjénsia bainhira iha kalamidade públika. Ha’u dekreta ho autorizasaun husi Parlamentu Nasional. Ha’u halo ida ne’e ho responsabilidade tomak, nu’udar Prezidente Repúblika, atu proteje ita-nia ema, atu la husik moras coronavírus destroi ita ida-idak no ita-nia Povu no País,” Prezidente Repúblika hateten.

Prezidente Repúblika louva esforsu husi instituisaun no sidadaun ida-idak hodi hamenus movimentu no atividade ho ema barak. Igreja Katólika Timor-Leste implementa Dekretu Papál, suspende missa ho sarani, iha igreja laran, no husu fiar-na’in sira tuir misa lihusi televizaun no rádio no reza iha uma. Eskola, universidade no atividade desportu taka temporária.

Prezidente Repúblika hateten katak moras ne’ebé ohin loron sai inímigu global la diskrimina ema, feto ka mane, labarik, klosan ka idozu, riku ka kiak, katóliku ka relijiaun seluk, rasa no etnia ne’ebé de’it, rai malirin ka manas, dezenvolvidu ka lae, kiik ka boot.

Iha ninian mensajen ba povu, Prezidente Repúblika mós husu labele diskrimina hasoru ema ne’ebé hetan moras COVID-19 ka foin iha sintomas.

Prezidente Repúblika husu Povu tomak nian husik ekipa Estadu hala’o nia servisu ho apoiu husi Organizasaun Mundiál Saúde.

Governu hatama Proposta Estadu Emerjénsia ba Prezidente Repúblika iha 23 marsu. Iha 24 marsu, Prezidente Repúblika rona hanoin sira husi Konsellu Estadu no Konsellu Superior Defeza no Seguransa, ne’ebé fo opiniaun favoravel ba deklarasaun Estadu Emerjénisia. Iha 26 marsu, Parlamentu Nasionál ho unanimidade aprova mensajen Prezidente Repúblika husu Estadu Emerjénsia ho votus 64 afavor.

Iha 21 marsu, Ministra interina Saúde anunsia kazu pozitivu ida iha Timor-Leste.

Governu sei regula medida sira ne’ebé presiza foti ba implementasaun Dekretu Prezidensiál kona-ba Estadu Emerjénsia.

MÍDIA PR.