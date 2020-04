PREZIDENTE REPÚBLIKA HUSU AUSTRALIA, XINA NO KUBA REFORSA APOIU BA KOMBATE COVID-19

Palásiu Prezidensiál Nicolau Lobato, Díli, 30 marsu 2020

Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo, agradese apoiu sira ne’ebé hetan tiha ona no husu Australia, Kuba no Xina reforsa tan kooperasaun ba kombate Virus Corona.

Nasaun sira iha mundu ohinloron luta hasoru inimígu globál Virus Corona,ka koñesidu ho Covid-19, balu iha liu rekursu, maibé nasaun balu lae. Nasaun ida-idak halo preparasaun hasoru pandemia Covid-19.

Ba Governu Australia nia apoiu instala laboratóriu ba teste Covid-19 no formasaun ba pesoál saúde, Prezidente Repúblika hato’o agradesimentu ba tulun ne’e.

Ho apoiu ne’e, Timor-Leste iha kbiit atu prevene no kombate COVID-19 ho lalais tanba la presiza haruka tan teste ran ba Australia.

Prezidente Repúblika sei konta nafatin apoiu husi Governu Australia ninian iha luta hasoru Covid-19.

Investimentu Kubanu iha área saúde, ohinloron rekoñesidu internasionalmente husi ninia medikemantus no Brigada Médiku ne’ebé haruka ba nasaun barak. Medikamentus ne’ebé uza ba hasa’e imunidade hasoru Covid-19 susesu tebes. Tanba ne’e Prezidente Repúblika reforsa pedidu husi VIII Governu Konstitusionál husu asisténsia medikamentu husi Kuba no reforsa Brigada Médika Kubanu iha Timor-Leste.

Prezidente Repúblika fiar katak Governu Kuba sei hatan pedidu husi Timor-Leste atu enfrenta efeitu husi Virus Corona.

Prezidente Repúblika felisita Xina ba maneira kombate Covid-19 no asisténsia ne’ebé fó ba nasaun sira afetadu maka’as ho moras ne’e tanba ho kualifikasaun rekursus umanus, medikamentu no instalasaun.

Estadu halo esforsu prevensaun no preparativus hasoru kondisaun at liu, tanba ne’e, Prezidente Repúblika reforsa pedidu apoiu ekipamentu no medikamentus husi Governu ne’ebé hato’o tiha ona ba Repúblika Popular Xina.

Governu Timor-Leste sei responsabiliza ba kustu sosa ekipamentu, medikamentu no transportasaun.

Timor-Leste, liuhusi Ministra interina Saúde deklara kazu pozitivu Covid-19 na’in-ida iha 21 marsu 2020.

Prezidente Repúblika dekreta Estadu Emerjénsia hahú husi 28 marsu ba durasaun fulan ida. Haree husi esperiénsia nasaun seluk nian ne’ebé tarde foti medida preventiva restritu, Estadu foti desizaun ne’e nu’udar dalan di’ak liu ba prevensaun Covid-19 atu salva sidadaun tomak ne’ebé hela iha nasaun ne’e. Deklarasaun Estadu Emerjénsia atu proteje ema no la husik Covid-19 harahun ema ida-idak no Povu no País.

Governu forma tiha ona Komisaun Interministérial ba Covid-19 ho apoiu husi Organizasaun Mundiál Saúde ba prevensaun no kombate moras ne’e iha Timor-Leste. Iha portu entrada sira, Governu harii ekipa tau matan ba sidadaun hotu-hotu ne’ebé tama mai Timor-Leste. Governu harii fatin kuarentena, izolamentu no medikamentus.

Iha 28 marsu, Konsellu Ministru aprova medidas ba regulasaun Estadu Emerjénsia no hahú halo sosializasaun atu sidadaun hotu-hotu bele kumpri.

