PREZIDENTE REPÚBLIKA SEIDAUK SIMU PROPOSTA ESTADU EMERJÉNSIA HUSI GOVERNU

Palásiu Prezidensiál Nicolau Lobato, Díli, 22 marsu 2020

Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo, seidauk simu Proposta husi Governu kona-ba Estadu Emerjénsia.

Iha 16 marsu 2020, Konsellu Ministru aprova tiha ona Proposta husu Prezidente Repúblika dekreta Estadu Emerjénsia, maibé to’o iha sesta feira, 19 marsu, Xefe Estadu seidauk simu dokumentu refere:

“Kona-ba Dekretu Prezidensiál ba Estadu Emerjénsia, Prezidente Repúblika seidauk simu proposta husi Governu atu foti medida ida ne’e. Bainhira simu proposta ne’e, mak ha’u sei hala’o kedas prosesu hodi rona Konsellu Estadu no Konsellu Defeza no Seguransa Nasionál nia opiniaun no submete ba Parlamentu Nasionál nia autorizasaun,” Prezidente Repúblika hato’o iha mensajen ba povu, 19 marsu 2020.

Iha 21 marsu 2020, Gabinete Primeiru Ministru hasai komunikadu katak Governu sei submete proposta Estadu Emerjénsia ba Prezidente Repúblika iha segunda feira, semana oin (23 marsu).

Proposta Estadu Emerjénsia ho objetivu fó kbiit ba Governu atu halo limitasaun sirkulasaun ema nian nu’udar medida preventiva ba virus corona la hadaet babeibeik.

Bainhira simu Proposta Estadu Emerjénsia husi Governu, Prezidente Repúblika sei konvoka kedas reuniaun Konsellu Estadu no Konsellu Defeza no Seguransa Nasionál hodi rona no foti desizaun no submete ba Parlamentu Nasionál ninian autorizasaun.

Prezidente Repúblika iha ninian mensajen ba povu husu ba Parlamentu Nasionál atu aprova lalais proposta-lei alterasaun ba Lei ba Orsamentu no Jestaun Finanseira atu Governu bele foti osan lalais hodi responde ba Povu nia susar no País tomak ninian, liuliu ba medida prevensaun no kurativu moras COVID-19 no populasaun ne’ebé afetadu ho udan-boot no bee sa’e iha 13 marsu 2020.

