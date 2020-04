KONSELLU ESTADU NO KSDS HO UNANIMIDADE REKOMENDA ESTENSAUN ESTADU EMERJÉNSIA

Palásiu Prezidensiál Nicolau Lobato, Díli, 22 abril 2020

Membru Konsellu Estadu no Konsellu Superior Defeza no Seguransa (KSDS) ho unamidade rekomenda ba Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo, haruka karta ba Parlamentu Nasionál husu estensaun estadu emerjénsia.

Iha reuniaun ohin, 22 abril 2020, membru Konsellu Estadu no Konsellu Superior Defeza no Seguransa hato’o hanoin kona-ba proposta husi Governu husu estensaun estadu emerjénsia ba fulan ida tan. Membru konsellu rua ne’e ho unanimidade rekomenda ba Prezidente Repúblika haruka karta ba Parlamentu Nasionál husu estensaun ba estadu emerjénsia.

Estensaun estadu emerjénsia mak atu prevene kalamidade públika ne’ebé mosu husi COVID-19. Estadu halo esforsu hotu-hotu atu proteje nia ema atu la husik moras COVID destroi sidadaun, povu no País. Hafoin enkontru Konsellu Estadu no Konsellu Superior Defeza no Seguransa, Chefe Casa Civil informa kona-ba objetivu estensaun estadu emerjénsia:

“Objetivu ida de’it, Estadu no Governu hadomi nia povu, atu salva povu ne’e husi moras no mate.”

Medidas implementasaun estadu emerjénsia sei hasai husi Governu hodi tau atensaun mós kona-ba hasa’e koñesimentu povu nia kona-ba estadu emerjénsia no moras COVID-19.

Estadu emerjénsia ne’ebé Prezidente Repúblika deklara iha 27 marsu sei remata iha 26 abril. Tanba ne’e, Governu hatama proposta estensaun estadu emerjénsia atu fó protesaun ba saúde públika iha Repúblika Demokrátika Timor-Leste. Tanba coronavirus nu’udar pandemia nune’e presiza medida preventiva lalais atu la hadaet moras at ne’e babeibeik no hamate ema barak.

Proposta durasaun ba estadu emerjensia husi Governu ba fulan ida tan mak hahú husi 27 abril-26 maiu 2020.

Timor-Leste deklara kazu pozitivu ho COVID-19 iha 21 marsu 2020. To’o 21 abril, Sentru Integradu Jestaun Krize rejista kazu pozitivu 23 no rekuperadu 1, suspeitu 361.

Estadu emerjénsia sei fó kbiit legal ba instituisaun estadu ninian foti medida preventiva no kombate moras COVID-19 ba povu no nasaun tomak nia moris. Ho aplikasaun estadu emerjénsia sei parsialmente suspende direitu, liberdade no garantia balun liuhusi kontrolu sanitáriu iha portu no aeropotu, liberdade sirkulasaun, direitu ba reuniaun, manifestasaun no rezisténsia, atividade sosiál no direitu traballadór sei limite atu salva povu nia moris.

Deklarasaun Estadu Emerjénsia sei laiha efeitu ba moris, integridade fízika, kapasidade sivíl no sidadania, la retroativu ba lei penal, defeza ba prosesu kriminal, liberdade ba konsiénsia no relijiaun, la sai sujeitu ba torturasaun, eskravatura, tratamentu kruel, dezumanu no la diskriminativu.

