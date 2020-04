MENSAJEN KONDOLÉNSIAS HOSI PREZIDENTE REPÚBLIKA

Ho laran-susar tebes mak ha’u simu notísia kona-ba Dr. Daniel John Murphy ne’ebé mate derrepente!

Saudozu Daniel John Murphy moris iha Iowa, Estadus Unidus Amérika, iha loron 23 fulan-Setembru tinan 1944. Horiuluk kedas nia ema ida ke preokupa ho justisa sosiál. Ninia konxiénsia buras durante funu Vietname to’o ikusmai nia sai hanesan objetór konxiénsia nian ida. Maski nia la’ós ema militár, hanesan doutór nia fó asisténsia saúde ba ema imigrante no traballadór mukit sira iha Estadus Unidus Amérika.

Iha dékada 70 nia rohan, saudozu Dr. Dan Murphy ho ninia família bá Mosambike hodi kontribui ba moderniza medisina iha área rurál sira. Foin iha Mosambike mak saudozu Dr. Dan Murphy hetan koñesimentu kona-ba jenosídiu ne’ebé akontese iha Timor-Leste.

Iha momentu ne’ebá nia tuur nonook de’it to’o ikusmai Suharto rezigna an no territóriu ne’ebé okupadu komesa loke uitoan ba mundu. Nune’e, iha tinan 1998, nia fa’an ninia sasán tomak iha Estadus Unidus hodi mai Timor-Leste lori de’it mala ki’ik ida, nia estetoskópiu ne’ebé sempre hamutuk ho nia no bola basketeból ida.

Iha períodu definisaun hirak-ne’e, saudozu Dr.Dan Murphy hala’o knaar nu’udar doutór hodi tau matan ba sira-ne’ebé sai vítima iha okupante sira-nia liman. Tinan rua tuirmai mak tempu aat liu iha nia moris tomak, hodi hasoru susar ho terus no risku boot.

Matebian ne’e salva ema barak nia moris!

Tanba ninia serbisu maka’as no dedikasaun tomak ba Povu Timor-Leste mak saudozu Dr. DanMurphyhetan kondekorasaunMedalla Méritu iha 2009 no manán Prémiu Sérgio Vieira de Mello iha 2012.

Iha tempu dame nian, Dr. Dan Murphy dedika an hodi harii klínika ida ne’ebé maka koñesidu nu’udar klínika ba ema kiak ho naran Klínika Bairro Pité.

Tinatinan, Timoroan rihun ba rihun hetan tratamentu iha Klínika Bairro Pité. Ba ninia traballadór no kolaboradór sira, Prezidente Repúblika hato’o nia obrigadu wain no sentimentu laran-susar nian. Ha’u husu ba Ita-Boot sira atu sai dignu ba legadu folin tebes ne’ebé mak saudozu Dr. Dan Murphy husik hela. Ida-ne’e mak iha imi nia liman no ha’u fó fiar tomak ba imi!

Ohin Estadu no Nasaun tomak fó rekoñesimentu no valorizasaun, liuhosi kondekorasaun Orden Timor-Leste, ba knaar importante hirak ne’ebé mak Dr. Dan Murphy hala’o tiha ona.

Ba família ne’ebé lutu hela iha nia rain moris-fatin Estadus Unidus no iha nia rai doben Timor-Leste, ha’u hakarak hato’o ami-nia sentidas kondolénsias no obrigadu wain!