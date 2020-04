MENSAJEN PREZIDENTE REPÚBLIKA KONA-BA ESTENSAUN ESTADU EMERJÉNSIA

MENSÁJEN HUSI PREZIDENTE REPÚBLICA FRANCISCO GUTERRES LÚ OLO KONA-BA ESTENSAUN ESTADU EMERJÉNSIA

Palásiu Prezidente Nicolau Lobato, 28 abril 2020

Povu doben iha Timor-Leste tomak no maluk timoroan sira namokari iha rai-liur!

Iha dezembru tinan kotuk, mosu vírus korona foun ida ne’ebé kauza moras hanaran COVID-19.

Moras ne’e hahú iha rai ida no hadaet ba rai sira seluk husi ema ba ema no hadaet lalais de’it tanba ema ida bele infeta nain rua ka liután.

Iha loron 30 janeiru 2020, Organizasaun Mundial Saúde fó-hatene katak komunidade internasional hasoru ona pandemia foun ida iha mundu.

Governu Timor-Leste hahú kedas haree oinsá foti medidas atu COVID-19 labele tama ita-nia rain no karik tama, ita la husik hada’et babeibeik.

Entretantu, iha 21 marsu, Governu fó-sai ba públiku katak moras ne’ e tama ona iha Timor-Leste. Kazu COVID-19 pozitivu ida maibé importadu. Tanba pasiente ne’e hetan kedas tratamentu no izola kedas, moras ne’e la hada’et ba ema seluk.

Haree ba rai sira seluk nia esperiénsia katak diakliu foti medida lalais atu prevene no kontrola moras ne’e, Governu Timor-Leste husu ba Prezidente Repúblika atu deklara Estadu Emerjénsia.

Desizaun ida ne’e la’ós fásil ba Prezidente Repúblika, nu’udar guardiaun ba Konstituisaun, tanba limita ka suspende direitus, liberdades no garantias balun ne’ebé ita-nia Konstituisaun fó ba sidadaun ida-idak. Maibé tanba konsidera direitu ba vida mak direitu importante liu no, Estadu Timor-Leste iha dever atu proteje ita-nia Povu, Prezidente Repúblika, hafoin rona Konsellu Defesa no Seguransa no Konsellu Estadu, husu autorizasaun husi Parlamentu Nasional atu deklara Estadu Emerjénsia.

Ho laran haksolok tebes mak ita hotu rona deputadu ida-idak brane simu pedidu husi Prezidente Repúblika atu proteje ita-nia Povu hosi moras aat ida, ne’ebé perigozu tebes tanba hamate dadaun ema rihun ba rihun iha rai sira seluk.

Tanba Governu la foti kedas medida taka aeroportu, portu no fronteira-rai no halo kedas kuarentena ba sidadaun sira ne’ebé tama mai Timor-Leste, kazu COVID pozitivu seluk ida tama tan maibé detekta de’it bainhira ema ne’e sai tiha ona ba rai-liur.

Kazu pozitivu seluk tan tama ho estudante sira ne’ebé mai husi Indonésia maibé, iha altura sira tama, ita iha tiha ona fatin kuarentena. Ho otel sira nakfila ba quarentena, reponsável sira husi área saúde nian bele kontrola moras ne’e la hada’et ba komunidade. Maibé, tanba fatin balun la iha kondisoins loloos ba kuarentena ka tanba okupante sira la hatuir regras quarentena nian, moras ne’e hada’et entre sira.

Tuir informasaun ikus liu husi Centro Integrado de Gestão de Crises, hamutuk ita iha ona kazu konfirmadu rua nulu resin haat ho COVID-19. Hosi total ne’e, neen rekupera ona. Kazu konfirmadu rua iha Liquiçá no ida ikus liu husi Centru Tratamentu Vera Cruz mak preokupa liu tanba iha posibilidade katak iha ona transmisaun vírus corona no moras COVID-19 iha komunidade laran.

Tanba seidauk halo teste-em-massa ba komunidade, susar ba Centro de Gestão de Crises atu hatene loloos ema nain hira mak kontaminadu ona ho virus Corona. Banhira ita hatene sesé mak hetan ona virus corona ida ne’e, ita bele haketak afetadu sira atu moras COVID -19 labele hada’et babeibeik.

Ita presiza hanoin klean no hatán lalais ba risku transmisaun iha komunidade laran. Karik akontese ona, medida prevensaun no kontrole tenke rigorozu liu atu salva ita-nia ema no mós sidadaun estranjeiru hotu-hotu ne’ebé servisu ka hela iha ita-nia rain.

Kompatriota no belun sira hela iha Timor-Leste!

Atu ita luta ho susesu hasoru COVID-19, ita presiza estuda esperiénsia iha rai sira seluk, liuliu iha Ásia, hanesan China, Singapura, Coreia do Sul no Japaun, atu ita hasees husi sala ne’ebé sira halo.

Iha rai sira ne’e hotu, responsável sira hanoin katak sira-nia nasaun livre tiha ona hosi COVID-19 maibé kazu pozitivu foun mosu fali tan. Husi sira-nia esperiénsia, ita aprende katak ita labele hamamar-an ho medidas prevensaun no kontrole.

Nune’ e:

Tanba moras COVID-19 sei la’o hela iha mundu no kazu pozitivu aumenta babeibeik iha nasaun barak, inklui iha ita-nia país viziñu, Indonézia;

katak iha posibilidade iha ona transmisaun iha komunidade iha Liquiçá no Dili no ita seidauk hatene bainhira mak ita simu rezultadu teste husi Laboratóriu Nasional no konfirmasaun husi laboratóriu iha Darwin, Austrália;

karik hetan kazu pozitivu ruma husi teste sira ne’e, tenke halo teste ba komunidade tomak no foti medida rigorozu liutan hanesan serka sanitária atu hamenus kontájiu,

ita presiza duni hatutan Estadu Emerjénsia ba fulan ida tan atu Governu no entidade revante sira bele prepara di’ak liután ba situasaun sira temi iha leten.

Hafoin simu pedidu husi Governu, iha 20 abril 2020, tuir lei haruka, Prezidente Repúblika konsulta uluk Konsellu Defeza no Seguransa no Konsellu Estadu molok husu autorizasau husi Parlamentu Nasional. Kuarta lokraek, 22 abril, Prezidente Repúblika hakerek ba Prezidente Parlamentu Nasional ho mensájen katak ita presiza hatutan Estadu Emerjénsia no fó kbiit ba Governu foti medida espesífiku atu prevene no kontrola moras COVID-19.

Povu doben! Maluk kompatriota sira!

Difísil mai ha’u deklara Estadu Emerjénsia tanba medida ida ne’ e suspende ka limita ema nia direitus, liberdades no garantias ne’ebé baibain ha’u defende, nu’ udar Prezidente Repúblika. Difísil mós tanba ha’u hatene katak Estadu Emerjénsia afeta maka’as duni famíla sira-nia moris, liuliu sira ne’ebé hetan de’ it rendimentu ho negósiu fila-liman. Emprezáriu ne’ebé de’it afetadu maka’as. Tanba empreza sira la iha kbiit atu selu traballador sira, dezempregu aumenta. Tanba ema la servisu ka servisu menus no la iha investimentu, ita-nia ekonomia nasional mós afetadu.

Biar nune’e, ita presiza brani foti Estadu Emerjénsia tanba ita hakarak salva ema, ita-nia rikusoin boot liu. Rikusoin seluk, ita bele rekupera, ema nia vida sei la rekupera.

Ba pedidu hatutan Estadu Emerjénsia, Parlamentu Nasional la agenda kedas hanesan akontese ho Dekretu ida uluk. Tuir lolos diskute iha kinta ka sexta-feira kotuk. Horseik de’it mak deputadu sira foin diskute no liuhusi votasaun nominal, pedidu Prezidente Repúblika nian hetan rezultadu ho 37 votus a favor, 23 kontra no 4 abstensoins.

Povu doben! Maluk kompatriota sira!

Hanesan ita hotu hatene ona, moras COVID-19 hada’et husi ema ba ema no hada’et lalais de’it bainhira ema barak moris ka servisu hamutuk iha fatin ida ka halo eventu ruma ho ema barak.

País barak halo lockdown kompletu, katak família ida-idak sulan iha uma laran, la iha sirkulasaun iha fatin-públiku; fronteira sira taka hotu katak la iha ema ida tama-sai sira-nia nasaun. Timor-Leste hili medidas restritas balun iha faze ida ne’e no sei revé fila-fali, depende ba evolusaun moras COVID-19 iha rai-laran.

Povu doben no belun sira hela ka servisu iha Timor-Leste!

Haree ba rezultadu votasaun a-favor husi maioria deputadus, iha Parlamentu Nasional, ha’u deklara katak Estadu Emerjénsia estende husi 28 Abril 2020 no sei ramata iha 27 maiu 2020.

Prezidente Repúblika hatene katak populasaun moris baibain ho susar oioin maibé susar ne’e aumenta liután iha fulan liubá tanba Estadu Emerjénsia. Ba fulan liubá, la iha pakote ekonómiku atu ajuda família kbiit-laek sira tanba bainhira moras ne’e tama ita-nia rain, ita uza hela orsamentu ho rejime duodésimu. Rejime duodésimu la permite hatama despeza relasiona ho medida prevensaun no kontrole ba moras COVID-19.

Oitavu Governu Konstitusionál trasa ona medidas lubun ida atu implementa iha tempu badak ho objetivu atu hamenus difikuldades kona-ba nesesidade uma laran nian liuhosi subsídiu, tulun emprezáriu-sira atu sira mantein nafatin traballador-sira atu nune’e dezempregu labele sa’e babeibeik, evita atu empreza-sira taka sira-nia negósiu, no medidas sira seluk. Montante osan ne’ebé aprova tiha ona husi Parlamentu Nasional, iha loron 2 abril 2020, no Prezidente Repúblika promulga, iha 6 abril 2020, millaun dólar amerikanu atus ida lima nulu (150 milloins). Medidas sira ne’e hamutuk besik millaun atus ida haat nulu. Prezidente-Repúblika louva katak liu pursentu 60 hosi montante refere aloka ba apoius diretus.

Horseik lokraik ha’u simu diploma tolu husi Governu relasiona ho pakote ekonómiku ne’ebé sei tulun hakmaan povu nia nesesidade durante períodu Estadu Emerjénsia.

VIII Governu Konstitusional asegura nafatin osan labele falta iha Tezouraria atu nune’e finansiamentu servisus públikus lao nafatin too orsamentu foun aprova ona. Ita sei iha osan iha Fundu Minarai atu utiliza dunik ba situasaun difísil sira hanesan ne’e. Timor-Leste iha duni razaun boot kria Fundu Rezerva ida ne’e atu bele responde lalais ba Povu ninia nesesidade iha tempu susar hanesan agora.

Ita-nia Banku Nasionál Komérsiu laiha problema ho ninia likidez tanba Governu sei la husik ita-nia banku rasik kuran osan atu bele fó empresta ho kondisoins kréditu ne’ebé favorável no la hatodan kliente-sira.

Nune’e mós empreza-sira sei hetan subsídiu hosi Estadu atu nune’e bele mantein nafatin traballador-sira. Empreza-sira mós sei hetan alíviu fiskal katak sira sei la selu 6% kontribuisaun ba seguransa sosiál, nune’e mós traballador-sira sei la selu 4% ba seguransa sosiál, enkuantu Estadu Emerjênsia sei vigora hela. Governu mós fó subsídiu ba eletrisidade ba uma kain-sira iha tempu Estadu Emerjénsia.

VIII Governu mós sei foti medidas atu valoriza traballador-sira ne’ebé loroloron enfrenta hela risku COVID-19 bainhira halao sira-nia servisu, hanesan profisional saúde, seguransa no limpeza.

Intervensaun hirak ne’e sai nu’udar prova katak Estadu la haluha nia Povu no sei la husik sidadaun-sira terus mesak.

Krise ekonómiku-sanitáriu ida ne’e ejije esforsu boot hosi ita ida-idak.

Ita hotu presija rekoñese katak la fásil atu sai hosi krize ida hanesan ne’e. Maibé ita bele hasoru dezafiu ida ne’e no manán, bainhira ita fó liman ba malu.

Ho haksolok mak ha’u haree katak emprezáriu-sira, organizasaun sosiedade sivíl no sidadaun sira hosi TL ka hosi país sira seluk, foti inisiativa rasik organiza-an hodi lolo ajuda ruma ba família kbiit-laek sira.

Prezidente Repúblika apresia no agradese tebes maluk timoroan no belun sira ne’ebé la sura kolen, servisu direta ka indiretamente, hanesan pesoal saúde nian, husi defesa no seguransa, ne’ebé kalan-loron, halo servisu ruma ka tau matan ba sidadaun sira-nia saúde, ka seguransa, iha fatin kuarentena, sentru izolamentu, Laboratóriu Nasional, iha fronteira, no tama-sai aldeia hodi hanorin ita-nia ema oinsá hasees-an husi moras COVID-19.

Ba voluntáriu sira ne’ebé hamoos no dezinfeta fatin públiku no fó apoiu ba kombate koletivu ne’e, liuhosi dalan ne’ebé de’it, Prezidente Repúblika hato’o obrigadu wain ho hakoak boot ida.

Movimentu sidadaun sira-nian, ho inisiativa rasik, liuhosi dalan ne’ebe de’it, hatudu sidadania ida ne’ebé solidária no responsável.

Prezidente-Repúblika la haluha mós maluk sira ne’ebé oras ne’e tama iha kuarentena. Ba imi hotu ha’ u hato’ o hakoak boot. Hau hatene katak la’ós fásil ma imi hela iha kuarentena tanba tenke hadook-an husi maluk no belun sira durante loron 14 no dala ruma liu loron 14. Maibé medida ne’e tenke halo duni. Infelizmente, tanba razaun la hatuir regras kuarentena nian, balun hetan moras ne’e, iha duni fatin-kuarentena. Ba maluk timoroan no sidadaun estranjeiru sira ne’ebé teste konfirma ona katak pozitivu ba COVID-19, ne’ebé hela ohinloron iha sentru isolamentu Vera Cruz, ha’u haruka mós hakoak boot ho haksolok. Ha’u fiar katak alin sira simu tratamentu di’ak husi entidade responsável no presiza de’it mak pasiénsia atu hein loron deklara katak livre ona, katak sei la transmite virus ba família no komunidade.

Felizmente maioria afetadu sira ho COVID-19 no tama iha klínica Vera Cruz sei joven no saudável no, nune’e, vírus ne’e la buras maka’as iha sira-nia isin no sira la moras ka ladún moras.

Tanba ita haketak kazu pozitivu sira, pesoál saúde bele kontrola atu moras ne’e labele hada’et ba maluk seluk. Joven timoroan nain lima husik ona sentru tratamentu iha Vera Cruz no fila ona ba uma.

Simu dever haketak-an ho laran hakmatek, iha kuarentena ka fatin tratamentu, kontribui maka’as ba prevene moras labele hada’et ba ema seluk. Nune’e, keta maluk ruma, iha fatin seluk, iha sintomas COVID-19 karik, ha’u husu atu fó-hatene no aprezenta-an kedas ba pesoal saúde nian.

Ha’u aproveita okaziaun ida ne’e hodi agradese kooperasaun husi Governu Austrália ne’ebé oferese halo teste ba COVID-19 bainhira Timor-Leste hahú iha kazu suspeitu no ohin loron uza sira-nia rekursus rasik hodi konfirma rezultadu teste hosi ita-nia Laboratóriu Nasional.

Embaixador Austrália koordena dadaun oinsá lori apoiu oioin husi Austrália mai Timor-Leste.

Agradese mós ita-nia país belun rai China ne’ebé fó ona ekipamentu médiku iha 4 marsu no sei fó tan tuir nesesidade Timor-Leste nian. Aviaun hosi China sei to’o ohin, 28 abril no lori mai ita ekipamentu no material barak ba proteje pesoál saúde no hodi halo tratamentu ba sintomas husi COVID-19. Agradese mós Governu Japaun ne’ebé fó apoiu liuhusi organizasaun internasional sira ne’ebé ajuda ita luta hasoru COVID-19.

Agradese mós apoiu husi OMS, UNDP, Uniaun Europeia no ajénsi amerikana, USAid.

Ba timoroan sira iha rai-liur, inklui diplomata sira, ne’ebé hasoru mós risku hetan moras COVID-19, ha’u hato’o mós hako’ak boot ida, no husu ba imi hotu atu kuida nafatin imi-nia saúde.

Molok ramata ha’u hakarak fó-hanoin fali ba maluk sira atu hatuir nafatin medida ne’ebé de’it Governu foti durante Estadu Emerjénsia.

Hatán ba proposta husi Nasoins Unidas no Primeiru-Ministru Timor-Leste, tersa-tersa, tuku hitu kalan, iha uma, ita hotu basa liman, minutu lima, ba pesoal saúde no forsa defeza no seguransa no ema sira seluk ne’ebé iha linha da frente, tanba sira tau sira-nia an iha risku hodi tau matan ba ita-nia saúde no hadook ita husi moras no mate ho COVID-19. Tanba sira-nia esforsu mak nain neen rekupera ona no kazu pozitivu ladún aumenta iha fulan ida nia laran.

Iha hahú ohin basa lima ba sira iha Palásiu Prezidensiál Nicolau Lobato, loron dekreta extensaun ba Estadu Emerjénsia.

Basa liman ne’e signifika ita rekoñese sira-nia sakrifísiu no nune’e, ha’u husu ba Governu atu valoriza duni sira ho kondisaun servisu no kompensasaun di’ak liu.

Ha’u nia hako’ak boot ba maluk sira hotu iha Timor-Leste tomak, ho fiar metin katak, ita sei manán dezafiu foun ne’e.

Ita tenke manán duni dezafiu ida ne’e atu ita hotu bele fila fali ba moris normal atu nune’e labele hetan hamlaha, ka moras, ka violénsia iha uma kain sira.

Nune’e, ha’u husu ba maluk sira hotu atu tau fiar ba ita-nia profisionál saúde sira, ba ekipa inter-ministerial, ba ekipa Akonsellamentu Tékniku, ba Centro Integrado de Gestão de Crises lidera husi señor Primeiru-Ministru Taur Matan Ruak, ne’ebé servisu ho espesialista sira no Organizasaun Mundial Saúde.

Hamutuk ita sei manán dezafiu foun mosu ho COVID-19.

Viva Timor-Leste!

Obrigadu.