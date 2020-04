MINISTRU DEFEZA NO INTERIOR RELATA SERBISU DURANTE ESTADU EMERJÉNSIA

Palásiu Prezidensiál Nicolau Lobato, Díli, 21 abril 2020

Ministru Defeza no Interior interinu, Filomeno Paixão, informa ba Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo kona-ba serbisu apoiu seguransa durante estadu emerjénsia.

Ministru Filomeno Paixão informa katak fronteira sira taka hotu ona. Fronteira ne’ebé taka nu’udar parte husi implementaun estadu emerjénsia hodi hadook kalamidade públika ne’ebé mosu husi COVID-19.

Ho fronteira terrestres ne’ebé taka, loke dalan ba sidadaun sira tama ilegal mai Timor-Leste. Tanba PNTL no F-FDTL hametin seguransa terrestres no tasi nian nu’udar dalan atu kontrola sidadaun sira ne’ebé tama ilegal mai Timor-Leste.

Ba sidadaun sira ne’ebé tama ilegal mai Timor-Leste, Ministru Defeza no Interinu interior husu ba autoridade lokál koopera ho instituisaun defeza no seguransa iha parte fronteira ninian atu kanaliza sidadaun sira ne’ebé tama ilegal liuhusi tasi no rai ba fatin kuarantena sira.

Ministru ne’e informa kona-ba falta ekipamentu protesaun pesoál ba membru instituisaun defeza no seguransa bainhira hala’o sira-nia kna’ar ba implementasaun estadu emerjénsia.

Provedoria Direitus Humanus no Justisa (PDHJ) levanta kazu violasaun ba direitu sidadaun balu relasiona ho atitude membru PNTL no F-FDTL iha terenu bainhira implementa estadu emerjénsia. Ministru hateten katak ba membru PNTL no F-FDTL ne’ebé viola implementasaun estadu emerjénsia instituisaun defeza no seguransa hala’o hela prosesu disiplinar.

Filomeno Paixão apela ba sidadaun hotu-hotu atu kontinua uza maskara, mantein distánsia fízika, evita agrupamentu boot no hela iha uma nu’udar dalan di’ak liu ba prevensaun moras COVID-19.

MÍDIA PR.