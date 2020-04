PREZIDENTE REPÚBLIKA KONDEKORA DOUTOR DAN MURPHY HO ORDEM TIMOR-LESTE

Palásiu Prezidensiál Nicolau Lobato, Díli, 16 abril 2020

Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo, kondekora Doutor Dan Murphy ho Ordem Timor-Leste liuhusi Dekretu Prezidente Repúblika, númeru 31/2020, 16 abril 2020.

Xefe Estadu kondekora, títulu postume, ba Dr Dan Murphy ho Ordem Timor Leste tanba ninia kontribuisaun iha setór saúde hodi fó asisténsia ba ema moras rihun ba rihun durante tinan-22, desde 1998 to’o nia mate iha 14 abril 2020, liuhusi Klínika Bairro Pite.

Doutor Dan Murphy tulun ema moras rihun ba rihun ho tratamentu no ai-moruk iha rai-laran. Doutor Dan Murphy tulun mós ema oioin haruka ba halo tratamentu iha rai-li’ur, bainhira laiha posibilidade halo tratamentu iha rai-laran.

Prezidente Repúblika iha ninia mensajen:

“Ohin Estadu no Nasaun tmak fó rekoñesimentu no valorizasaun, liuhosi kondekorasaun Ordem Timor-Leste, ba knaar importante hirak ne’ebé mak Doutor Dan Murphy hala’o tiha ona.”

Xefe Estadu hato’o obrigadu wain no sentimentu laran-susar. Prezidente Repúblika apela ba traballadór no kolaboradór halo Doutor Dan Murphy nia legadu folin tebes ne’ebé husik hela. Prezidente Repúblika fiar katak traballadór no kolaboradór kontinua ninia legadu.

MÍDIA PR.