KOMUNIKADU IMPRENSA

PREZIDENTE REPÚBLIKA PROMULGA TRANSFERENSIA ESTRAORDINÁRIA $ 250 MILOENS HUSI FUNDU PETROLÍFERU

Palásiu Prezidensiál Nicolau Lobato, Díli, 7 abril 2020

Prezidente Repúblika promulga Dekretu Parlamentu Nasionál númeru 14/V kona-ba autorizasaun ba realizasaun transferénsia estraordinária husi Fundu Petrolíferu ho montante $ 250 miloens.

Osan ho montante miloens $250 sei utiliza ba prevensaun no kombate moras COVID-19, finansia Konta Jerál Tezouru no ba Parlamentu Nasionál atu dezenvolve polítika no programa iha ambitu prevensaun no kombate COVID-19.

Husi total orsamentu miloens $ 250 ne’ebé aprovadu iha Parlamentu Nasionál, miloens $ 150 sei aloka ba finansiamentu medida prevensaun no kombate moras COVID-19 iha ámbitu Fundu COVID-19, miloens $ 100 ba Konta Jerál Tezouru no $ 500 mil ba Parlamentu Nasionál atu dezenvolve polítika no programa iha ámbitu prevensaun no kombate COVID-19, foti husi miloens $ 150 ne’ebé aloka ba Fundu COVID-19.

Iha Kinta feira, 2 abril 2020, Parlamentu Nasionál aprova orsamentu $ 250 miloens no iha loron tuirmai, Sesta feira3 abril, haruka ba Prezidente Repúblika. Iha 6 abril, Prezidente Repúblika promulga Dekretu Parlamentu Nasionál.

Iha dekretu ne’e kria Fundu COVID-19 ne’ebé ho finalidade finansia despezas relasiona ho prevensaun no kombate moras ne’e. Osan husi Fundu ne’e sei utiliza ba sosa medikamentus, materiais no ekipamentu médiku, instalasaun no manuntensaun fatin sira ba kuarentena no izolamentu, formasaun no operasionalizasaun profisionais envolve iha prevensaun no kombate moras COVID-19 no protesaun sosiál ba vítimas moras COVID-19.

Entidade ne’ebé sei responsabiliza ba Fundu mak Konsellu Jestaun ne’ebé sei jere husi membru Governu iha área finansas no saúde. Fundu COVID-19 sei regula husi Governu.

Finansiamentu ba Konta Jerál Tezouru sei utiliza ba funsionamentu Administrasaun Públika no prestaun servisu mínimu ba protesaun sosiál, pagamentu pensoens no subvensaun públikas hanesan ba antigu Kombatente Libertasaun Nasionál, idozus no benefisiáriu husi Bolsa da Mãe.

MÍDIA PR.