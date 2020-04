PRIMEIRU MINISTRU RETIRA PEDIDU DEMISAUN

Palásiu Prezidensiál Nicolau Lobato, Díli, 8 abril 2020

Primeiru Ministru, Taur Matan Ruak, iha audiénsia ho Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo, ohin, 8 abril, retira fila fali pedidu demisaun ne’ebé ofisialmente hato’o ba Xefe Estadu, iha 24 fevereiru 2020.

“Iha momentu ida hanesan ne’e, nasaun presiza ita hotu, liuliu ha’u hanesan Primeiru Ministru, tenke fó prestasaun boot ba ita-nia nasaun. Ha’u retira fila fali,” Primeiru Ministru hateten.

Ba Prezidente Repúblika, Primeiru Ministru informa mós kona-ba preparativu sira atu minimiza efeitu husi coronavírus ba nasaun. Entrada terrestres ninian sei suspende temporariamente, tanba ne’e Estadu buka hela dalan apoiu estudante sira iha tasibalun, liuliu sira ne’ebé la hetan bolsu estudu atu kontinua hela nafatin iha nasaun refere nu’udar medida preventiva moras coronavírus.

Prezidente Repúblika husu ba governu halo esforsu masimu hodi minimiza efeitu coronavírus ba nasaun no labele afeta povu.

Iha mensajen ohin ba Povu, iha 8 abril, Prezidente Repúblika apresia entidade hotu-hotu no Povu tomak nia kontribuisaun ba prevensaun no kombate moras coronavírus. Prezidente Repúblika haksolok ho Povu tomak no forsa polítika sira hatudu sira-nia apoiu ba VIII Governu no Primeiru Ministru hodi kombate coronavírus.

Prezidente Repúblika autoriza levantamentu extraordinária husi Fundu Petrolíferu ho montante miloens $250 nu’udar ne’ebé Parlamentu Nasionál aprova.

Husi montante osan ne’ebé aprova iha Parlamentu Nasionál, miloens $ 150 sei utiliza ba finansiamentu prevensaun no kombate moras coronavírus.

Aleinde aprova montante osan ba prevensaun no kombate coronavírus, Parlamentu Nasionál harii mós Fundu Covid-19. Fundu Covid-19 sei jere husi Konsellu Jestaun ne’ebé responsabiliza husi Ministra Finansas, Ministru Saúde no Ministru Negosiu Estranjeiru no Kooperasaun. Husi osan miloens 150 sei sosa medikamentus, matérias no ekipamentu médiku, instalasaun noa no manuntensaun kuarentena no izolamentu, formasaun no operasionalizasaun profissionais envolve iha prevensaun no kombate moras Covid-19, protesaun sosiál ba vítimas moras Covid-19 no ba Parlamentu Nasionál atu dezenvolve polítika no progama iha ámbitu prevensaun no kombate coronavírus.

MÍDIA PR.