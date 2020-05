DISKURSU PREZIDENTE REPÚBLIKA IHA LORON SELEBRASAUN RESTAURASAUN INDEPENDÉNSIA TIMOR-LESTE

Povu doben Timor-Leste!

Ita selebra ohin, 20 de Maio 2020, Loron Restaurasaun Independénsia Timor-Leste ba dala sanulu-resin-ualu.

Tamba ita sei tuir hela Estadu Emerjénsia, Governu propoin ba Prezidente Repúblika atu fó-hanoin data istórika ne’e, liu de’ it husi mensájen ida ba Povu. Ha’u simu proposta ne’e, ho haksolok, nu’ udar medida Estadu Emerjénsia atu proteje nafatin Povu Timor-Leste husi moras COVID-19.

Hanesan tinan-tinan, Prezidente Repúblika hato’o mensájen ba Povu hodi fó-hanoin ikas ita-nia konkista boot ida ne’ e. Katak hafoin luta ho terus oin-oin durante tinan rua nulu resin haat, komunidade internasionál rekoñese duni ita-nia Estadu Soberanu, ne’ebé harii iha 28 novembru 1975. Iha loron 20 maiu 2002, afirmasaun ba ita-nia identidade nakfilak ba ezersísiu soberania ho rekoñesimentu internasional. Tanba hetan rekoñesimentu ne’ e, Timor-Leste rejista iha Nasoins Unidas, nu’ udar Estadu ida ho direitu no dever hanesan Estadu sira seluk. Liuhusi mekanismu Nasoins Unidas nian, ita bele mós hato’o ita-nia solidariedade ba Povu no País sira seluk, iha momentu ne’ebé de’it.

Povu doben Timor-Leste

Maibé loron ohin la’ós atu fó-hanoin de’ it konkista boot ne’e. Ita presiza hanoin klean saída mak ita halo ona no saída mak ita presiza halo maibé la halo, husi 20 maiu 2002 to’ o 20 maiu 2020. Presiza tetu klean kona-ba osan ne’ebé ita hasai tinan-tinan husi Fundu Minarai no gasta oinsá. Iha hahalok ruma ne’ebé gasta osan barak maibé lalori benefísiu ba Povu? Ha’u husik hela hanoin klean ne’e ba ita hotu, iha loron ohin, liuliu ba ukun-nain sira, iha tinan sanulu resin ualo nia laran.

Iha ita-nia ukun to’o agora mosu dezafiu oin-oin. Banhira haree ba kotuk, mandatu governu ne’ebé too rohan mak IV Governu de’it. Governu sira seluk monu tuituir dalan tambasá? Ida ne’e sai preokupasaun boot tebes mai ha’ u, nu’udar Prezidente Repúblika.

Tinan ida ne’e ita hahú kedas ho problema ne’ebé afeta mandatu VIII Governu, ne’ebé harii ho maioria parlamentar ida mai husi aliansa partidu tolu, CNRT, PLP no KHUNTO, ne’ebé manán eleisaun antesipada, iha 12 maiu 2018.

Biar maioria parlamentar bele garante estabilidade governativa, mosu husi maioria ne’e duni hahalok ida ne’ebé hatudu relasaun frájil ida, katak relasaun ne’e la metin entre sira. Tanba Orsamentu Jerál Estadu 2020 la pasa iha Parlamentu Nasional, situasaun foun ida ne’e komplika Estadu tomak ninia funsionamentu no afeta mós Povu nia moris.

Entretantu, iha 13 marsu 2020 ita hasoru konsekuénsia aat tebes husi udan-boot no bee-sai iha Dili. Família liu rihun haat mak afetadu. Bee-lori no hamate Timor-Leste nia oan klosan ida.

Iha 21 marsu 2020, ministériu saúde fó-sai notísia katak covid-19 tama tiha ona Timor-Leste. Tanba ita la preparadu, ita hotu preokupa ho notísia aat ida ne’e.

Nune’ e, ita hotu nia atensaun fila ba oinsá proteje-an no proteje ita-nia Povu husi moras ne’e enkuantu ita hotu buka mós haree oinsá tao matan lalais ba populasaun afetadu husi udan-boot no bee-sa’e iha Dili no munisípiu sira seluk. Iha kontestu ne’e mak ha’ u deside fó fiar nafatin ba VIII Governu no Primeiru-Ministru atu hala’ o nafatin sira-nia knaar.

Haree ba ameasa boot husi COVID-19, VIII Governu ho preokupasaun propoin ba Prezidente Repúblika hodi dekreta Estadu Emerjénsia.

Haree ba dadus husi Organizasaun Mundial Saúde (OMS) no fonte seluk, kona-ba pandemia COVID-19, katak moras ne’e la’o ona iha rai barak, inklui iha Timor-Leste, no hamate ona ema rihun ba rihun. Iha loron 27 fulan marsu 2020, ha’u dekreta Estadu Emerjénsia ba fulan ida, liuhusi autorizasaun Parlamentu Nasional nian.

Liu tiha fulan ida, ha’u renova fali Estadu Emerjénsia, ho Estadu tomak nia naran

Povu doben!

Ho Estadu Emerjénsia, ita fó biban ba ita-nia sistema saúde nasionál hodi hasoru pandemia ida ne’e. Governu foti medida oioin, inklui taka fronteira no harii fatin ba kuarentena no ba izolamentu enkuantu ekipa oioin hanorin ita-nia ema oinsá hasees-an husi moras COVID-19.

To’ o ohin loron ita seidauk rejista, iha ita-nia rai, kazu ruma ne’ebé mate tanba COVID-19.

Governu Konstitusionál Daualu ne’ebé lidera husi S.E. Primeiru-Ministru Taur Matan Ruak halo esforsu konsertadu no servisu hamutuk ho instituisaun hotu-hotu, tékniku Timor-oan sira no internasionál, konfisaun relijiozu hotu, sosiedade sivíl tomak no Povu en-jerál hodi prevene moras COVID-19 la hada’et ba ita-nia populasaun.

Susesu iha faze ida ne’e fó orgullu ba ita hotu timoroan ne’ebé hadomi ita-nia Rai no ita-nia Povu.

Semana oin, Estadu Emerjénsia ba daruak sei ramata. Maibé, Prezidente-Repúblika hakarak fó hanoin fila-fali alerta ne’ebé Organizasaun Mundiál Saúde fó-sai katak vírus korona ne’e sei la lakon iha tempu badak. Ita tenke matan-moris nafatin, liuliu tamba seidauk iha vasina atu ida-idak bele hasees-an husi moras COVID-19.

Povu doben Timor-Leste!

Maski, iha faze ida ne’e, ita konsege salva vida Povu nian, maibé ita-nia ekonomia la buras.

Prezidente-Repúblika konxiente katak ita-nia atividade ekonómika ladún lao, ita-nia produtu internu brutu mós tun. Relatóriu anuál husi ita-nia Banco Central fó-sai katak ita-nia ekonomia hahú sa’e uitoan iha tinan kotuk maibé, iha tinan ida ne’e, tun ba pursentu ida (1%).

Ekonomia tun tamba fatór lubun ida, hanesan Orsamentu Jerál Estadu xumba iha Parlamentu Nasionál no obriga Estadu moris ho rejime duodésimu de’it; udan boot ne’ebé afeta uma-kain lubun ida iha kapitál Dili no iha munisípiu balun; maluk barak tenke hapara sira-nia atividade fila-liman hodi bele hadook-an husi moras COVID-19. Fatór sira ne’e hotu afeta tebes ita-nia ema-sira ne’ebé moris husi sira-nia negósiu kiik, médiu no boot. Ho rendimentu ne’ebé kiik ka menus, família-sira lakon kbiit hodi sosa ai-han no produtu sira seluk ne’ebé presiza lorloron.

Haree ba situasaun susar ida ne’e, mak Governu Konstitusional Daualu aprova no hahú ona implementa Pakote Ekonómiku, ho kuaze dólar milliaun atus ida limanulu, hodi responde ba moras COVID-19 no estragus husi udan bo’ot foin lalais ne’e ninia konsekúensia ba ita-nia Povu, iha aspetu ekonómiku-sosiál.

Pakote Ekonómiku ida ne’e ninia objetivu mak atu apoia uma kain ho rendimentu kiik liu dolar atus lima kada fulan no evita empreza sira taka sira-nia atividade komersiál ka hatún saláriu no/ ka hasai traballadór sira.

Importante hotu-hotu hatene katak Pakote Ekonómiku ida ne’e mak hahalok dahuluk atu hamenus Povu-nia susar balun iha períodu emerjénsia. Maibé la’ós resposta ba problema hotu-hotu iha rai laran.

Montante dólar milliaun atus ida lima nulu ne’ebé aprova husi Parlamentu Nasional ba fulan tolu lato’o atu hasa’e kreximentu ekonómiku ida ne’ebé ita hotu hakarak. Prezidente-Repúblika fiar katak Governu Daualu halo ona planu ba rekuperasaun sosiál no ekonómika no hahú ona prepara Orsamentu Jerál Estadu ba tinan ida ne’e no ba tinan oin.

Ha’u fiar no ita hotu-hotu fiar no hanoin katak importante tebes hala’o filafali ita-nia ajenda reforma sosiál no ekonómika atu ita bele hakbiit no sustenta ita-nia ekonomia atu buras babeibeik.

Ita-nia Estadu labele kontinua funsiona de’it ho rejime duodésimu. Rejime duodésimu nu’udar rejime tranzitóriu ida exekusaun orsamentál nian ne’ebé garante, ba tempu badak, funsionamentu servisus públikus, enkuantu ita la iha Orsamentu Jerál Estadu.

Ho kreximentu ida ke kiik ita hatudu katak ita-nia ekonomia lakon kbiit; tanba ne’e ita tenke rekupera filafali atu fó konfiansa ba ajente ekonómiku-sira hotu. Urjente tebes halo rekuperasaun sosiál no ekonómika.

Atu bele lao ba oin ho susesu, ita presiza fó atensaun boot liu ba kapital umanu tanba ita-nia ema mak rikusoin boot liu ne’ebé Timor-Leste iha. Hanesan ezemplu, ha’ u temi de’it kona-ba nesesidade atu kapasita ita-nia ema iha área saúde. Importante tebes kapasita sira ho padraun internasional atu ita-nia profissionál sira bele fó prestasaun servisu saúde ho kualidade aas no hatene fó kedas resposta adekuadu bainhira surtu moras mosu derrepente.

COVID-19 halo ita haree moos kedas sala husi ukun-nain sira kona-ba la tau atensaun di’ak ba infra-estrutura bázika. Ezemplu ida mak falta bee-moos iha uma-kain no fatin-públiku sira. Ita bá hanorin ita nia-ema atu moris ho ijiene, liuhusi fase liman beibeik, maibé ita-nia ema barak mak la iha asesu ba bee-moos. Hahalok sala ne’e hahú husi ukun-nain sira ne’ebé la halo planeamentu ba oinsá gasta ho di’ak Orsamentu Jeral Estadu ne’ ebé mai husi osan Fundu Minarai.

Povu doben!

Moras COVID-19 de’it lori ona konsekuénsia barak no boot ba ekonomia mundiál no afeta umanidade tomak nia moris. Folin minarai no gáz sei kiik nafatin no sei la hanesan uluk ona. Bele tun tan karik! Iha merkadu finanseiru, nasaun-sira riku ne’ebé ita investe hela osan Fundu Minarai iha ne’ebá hatudu mós ona katak valor bolsa tun makas nu’udar konsekuénsia husi hapara atividade ekonómika. Situasaun ida ne’e lori impaktu boot ba reseitas ba ita-nia Fundu Minarai. Ita-nia Banku Sentral foin lalais ne’e fó sai relatóriu trimestral ne’ebé hatudu retornu negativu husi investimentu. Tun pursentu haat virgula hitu (-4,7%) iha fulan janeiru to’o marsu, tinan ida ne’e. Ho retornu negativu, ita-nia Fundu Minarai lakon reseitas liu dólar milliaun atus ualu hatnulu (840 millioins), iha fulan haat nia laran.

Biar osan Fundu Minarai la funan hanesan horiuluk, Timor-Leste iha hela oportunidade di’ak ida hodi aselera reformas estruturais. Ita bele haree filafali oinsá Timor-Leste bele sai País ida ne’ebé bele atrai duni investimentu husi rai-li’ur, hetan konfiansa husi investidor-sira no sai país ida ne’ebé seguru atu halo negósiu.

Ita-nia País iha kapasidade atu nakfilak husi ekonomia-de-konsumu ba ekonomia-de -produsaun. To’o ona tempu atu produtor lokal sira aumenta liután sira-nia produsaun no produtividade, liuliu ba hahán báziku.

Prezidente- Repúblika apela ba sidadaun hotu-hotu atu sosa produtu lokál atu nune’e bele motiva ita-nia agrikultor no produtor-sira atu hasa’e sira-nia produsaun.

Agrikultura mak ita-nia baze ekonomia no sektór ida ne’ebé bele fó empregu barak liután ba ita-nia sidadaun sira. Nune’e, ita presiza investe maka’as iha agrikultura.

Povu doben!

Hamriik ho kbiit rasik mak fó sentidu ba ita-nia soberania nasional proklama iha 28 novembru 1975 no restaura iha 20 maiu 2002. Ho COVID-19, ita haree moos ona katak importante tebes prodús rasik ita-nia hahán báziku no kaer metin polítika seguransa alimentar ida ne’ebé garante hahán ba ita-nia Povu, iha momentu ne’ebé de’it. Ita hotu tenke hatene prodús rasik ita-nia hahán.

Prezidente Repúblika apela ba sidadaun hotu-hotu atu kontinua fiar nafatin katak ita-nia orgaun soberania hotu-hotu sei esforsa nafatin atu hatuur Timor-Leste nu’ udar nasaun ida, iha rejiaun Ázia no Pasífiku, ne’ebé hatene hamriik ho matenek no kbiit rasik, ho identidade sosiál-kulturál rasik. Ida ne’e mak espíritu luta Libertasaun Nasionál nian no ita tenke kaer metin nafatin.

Povu doben

Iha okaziaun selebra loron boot ida ne’e, ha’ u hakarak afirma fila fali ohin ha’u-nia juramentu halo tinan tolu liubá, bainhira simu pose iha Tasi-Tolu : katak ha’ u sei sai Prezidente hotu-hotu nian no ba ema hotu. To’ o ohinlooron, ha’ u-nia matadalan úniku mak Konstituisaun RDTL, lei inan ne’ebé define momoos ha’u-nia knaar nu’ udar Prezidente Repúblika.

Durante ha’u-nia mandatu mosu krise institusional grave ida ne’ebé obriga ha’ u foti desizaun disolve Parlamentu Nasional no konvoka Eleisaun Antesipada. La’ ós fásil mai ha’ u foti desizaun hakotu órgaun soberania ida nia knaar tanba ha’ u respeita tebes Povu nia votu. Povu vota hodi hili ukun-nain sira ba tinan lima. Ita labele halimar ho aktu demokrátiku ida ne’e tanba ita bele halakon Povu ninia fiar iha ita-nia sistema hili ukun-nain sira.

Bainhira Povu lakon fiar, ita-nia ukun-an no ita-nia Estadu- Direitu-Demokrátiku bele lakon folin.

Bainhira Orsamentu jeral Estadu 2020 la pasa, mosu duni krize instutitusional ida maibé la’ós grave tanba Parlamentu Nasional no Governu hala’o nafatin sira-nia knaar konstitusional, no sei iha kondisaun atu Instituisaun Estadu sira atu funsiona tuir regra prinsípiu demokrátiku. Karik maioria parlamentar, iha tempu ne’ebá, hakarak hamonu Governu, Konstituisaun fó kbiit ba deputadu sira aprova mosaun sensura no aprezenta ba Prezidente Repúblika atu tetu demite ka lae Governu. Maibé sira la uza kbiit konstitusional ida ne’e.

Biar Orsamentu Jeral Estadu 2020 iha 17 janeiru liubá la pasa iha Parlamentu Nasional, Konstituisaun RDTL sei fó dalan ba Parlamentu Nasional bele aprova Orsamentu seluk ida ba tinan 2020.

Iha kontestu ida ne’e mak ha’u hahú ho ronda diálogu dahuluk ho partidus polítikus ne’ebé iha asentu parlamentar atu sira kontribui ba Prezidente Repúblika atu tetu no deside se kontinua fó kbiit nafatin ba atuál Governu ka forma Governu foun.

Kna’ar Prezidente Repúblika maka fó-hanoin ba partidu polítiku sira saída mak Konstituisaun RDTL haruka iha kontestu relasaun Parlamentu Nasional ho Governu no Prezidente Repúblika.

Ho laran haksolok mak ha’u haree katak partidu polítiku sira ho asentu parlamentar buka malu duni. Parlamentu Nasional maka bele fó lejitimidade ba Governu. Baze ba sustenta Governu mai husi partidu sira ne’ebé konstitui maioria parlamentar. Maioria ida ne’e bele harii molok eleisaun ka hafoin eleisaun hotu. Maibé maioria parlamentar mós bele mosu iha momentu ne’ebé de’it, molok lejislatura hahú ka durante períodu lejislatura.

Povu doben!

Tanba la’ós krize institusional grave, Prezidente Repúblika fó tempu ba líder polítiku sira hatasak ida-idak ninia hakarak no buka hametin relasaun partidu ba partidu, atu sira mak kontribui hodi hetan solusaun ne’ebé bele lejitima no sustenta Governu atual ka Governu foun, liuhusi Parlamentu Nasional

Lei partidus polítikus fó dalan atu partidu polítiku sira organiza malu oinsá de’it, liuhusi koligasaun, aliansa ka movimentu polítiku. Bele mós fó liman ba malu liu de’ it husi entendimentu polítiku ida ne’ebé bazeia ba insidénsia parlamentar. Partidu polítiku sira uza lei ida ne’e hodi hili dalan ida.

Iha prosesu relasaun partidu ba partidu mak mosu maioria parlamentar. Maibé Maioria parlamentar ida ne’ebé metin ba tempu naruk mak fó kbiit no estabilidade ba Governu durante ninia mandatu.

Ita hotu bele haree katak partidu sira ho asentu parlamentar mak buka malu rasik hodi hetan solusaun ba krize institusional ne’ e. Prezidente Repúblika la tama iha relasaun partidu sira-nian.

Iha prosesu ida ne’e mak mosu faktu sira ne’ebé iha relevánsia konstitusionál ba Prezidente Repúblika foti dezisaun polítika ida ke boot, final no vinkulativu, atu demite ka la demite Governu, atu disolve ka la dissolve Parlamentu Nasional.

Husi prosesu ne’e mosu maioria parlamentar foun ida ho partidu polítiku tolu ho asentu parlamentar – PLP, KHUNTO, no FRETILIN. Maioria ne’e, ho deputadu 36, deklara ona sira-nia apoiu tomak no metin ba VIII Governu Konstitusional no Primeiru-Ministru General Taur Matan Ruak. Faktu ida ne’e apoia kontinuidade no fó estabilidade ba VIII Governu Konstitusionál.

Faktu ida hanesan ne’e mak relevánsia konstitusional ba dezisaun polítika husi Prezidente Repúblika atu fó konfiansa ba VIII Governu hodi ukun to’o mandatu ramata, iha tinan 2023.

Deputadu sira iha Parlamentu Nasional reprezenta povu tomak. Sira-nia devér maka buka kontribui didi’ak ba funsaun lejislativa, fiskalizasaun no desizaun polítika ne’ebé Konstituisaun Repúblika haruka.

Deputadu sira labele hamosu, depropózitu, situasaun ida ne’ebé bele sai fali obstákulu ba normal funsionamentu Parlamentu Nasionál nian. Sira mós labele hamosu situasaun ho objetivu atu provoka krize institusionál atu dudu hodi biit Prezidente Repúblika atu disolve Parlamentu Nasional no konvoka Eleisaun Antesipada.

Partidu polítiku sira ne’ebé ho asentu parlamentar tenke favorese no fasilita deputadu sina-nia kna’ar. Ita labele tolera uzu violénsia, verbal ka fiziku, husi deputadu balun iha Parlamentu Nasional.

Krize institusional ne’e hetan solusaun bainhira partidu sira kontribui ho laran luak no moos ba funsionamentu Parlamentu Nasional nian tuir prinsípiu no regra demokrátika sira ne’ebé desizaun bazeia ba maioria no mós sira-nia reprezentatividade no proporsionalidade.

Ha’u reafirma ha’u-nia kompromisu tomak atu kontinua koopera ho Órgaun Estadu hotu-hotu.

Nu´udar Prezidente Repúblika, ha´u hakarak fó-sai dala ida tan katak ha’ u sei hala’ o nafatin diálogu ho partidu polítiku sira ho asentu parlamentar hodi garante demokrasia, governabilidade, páz no estabilidade iha ita-nia rain, iha momentu ne’ebé de’it. Atu garante valór no prinsípiu sira ne’e, órgaun soberanu sira no ita hotu tenke respeita Konstituisaun no lei sira ne’ebé vigora.

Povu doben!

Tinan-tinan, iha loron Restaurasaun Independénsia Timor-Leste, Prezidente Repúblika ezerse nia kompeténsia atu fó perdaun ba prizioneiru sira, bazeia ba artigu 85° Konstituisaun, no Kódigu Penal, no haree mós ba Lei n.o 5/2016, publika iha 25 maiu.

Tinan ida ne’e, Prezidente Repúblika simu husi Ministériu Justisa pedidu indultu no komutasaun ba pena. Pedidu sira ne’e halo ba ema atus ida ualu nulu resin haat.Tuir lei, pedidu ida-idak tenke tuir prosedimentu atu komprova situasaun ida ne’ebé bele fó dalan atu hetan desizaun husi Prezidente-Repúblika. Ida ne’e signifika katak prosesu ida-idak tenke akompaña ho dokumentu balun hanesan relatóriu husi servisus reinsersaun sosial no informasaun seluk, inklui kona-ba kondisaun saúde prizioneiru nian ne’ebé hasae husi junta médika ida.

Tamba ita iha hela estadu emerjénsia nia laran, servisu relevante sira la konsege kompleta informasaun ba pedidu hotu-hotu atu Prezidente Repúblika foti desizaun.. Nune’e, Prezidente Repúblika bele foti de’it desizaun ba pedidu balun. Iha tempu badak mak sei-fó hatene sira-naran. Pedidu sira seluk sei prosesa no Prezidente Repúblika sei foti desizaun iha loron istóriku rua seluk, 30 Agostu no 28 Novembru tinan ida ne’e nian.

Povu doben!

Pandemia COVID-19 ne’ebé ita hasoru dadaun ne’e sai ameasa ida ba mundu tomak! Globalizasaun mak fó dalan ba vírus korona halo viájen husi país ida ba país seluk, liuhusi ema sira ne’ebé infektadu. Tanba umanidade tomak hasoru ameasa ne’e, país hotu-hotu tenke fó liman ba malu. Ameasa seluk ba umanidade tomak mak alterasaun klimátika. Iha kontestu atual, globalizasaun ne’ e husu país sira atu hasa’e liután solidariedade ba malu, ezije hanoin hamutuk oinsá evita no kombate alterasaun klimátika no moras ne’ebé bele da’et lalais entre ema no halo ita lakon kontrolu.

Ita labele haluha mós katak iha kestaun internasional tuan balun ne’ebé presiza hetan solusaun husi komunidade internasional. Ha’u refere ba kestaun rua: Sahara ocidental no Palestina. Timor-Leste tenke ajuda buka nafatin solusaun ida ne’ebé pasífika, metin babeibeik no sustentável, liuhusi diálogu.

Povu doben!

Iha loron 20 maiu 1978, Nicolau Lobato iha nia diskursu ikusliu fó-sai lia fuan murak tuir mai, ho lian portugés: “O Povo de Timor-Leste está reconstruindo com o seu próprio suor, com o seu próprio sangue uma Pátria Revolucionária e Democrática. Uma Terra livre, para Gente livre.”

Ha’u nakfila ba lian tetun:

“Ho ninia kosar-been rasik, ho ninia raan-rasik, Povu Timor-Leste harii dadaun ona Pátria Revolusionária no Demokrátika. Rai livre ida ba Povu livre”

Ohin, ita selebra valor boot sira husi ita-nia éroi sira, sira-nia sakrifísiu no sira dedikasaun tomak. Tinan-tinan, iha 20 maiu, ita tenke fó-hanoin nafatin valor sira ne’ebé ita-nia erói sira kuda iha tempu libertasaun nasional no ita hatutan babeibeik, ho orgullu no fiar, husi jerasaun ba jerasaun!

Ha’u fó hanoin katak ita harii ita-nia Estadu ho objetivu ne’ebé klaru atu servi ita-nia Povu tomak. Hamutuk ita sei reforsa liután ita-nia soberania no sei hametin Estadu de Direitu Demokrátiku, hodi servi ita-nia Povu no harii pás, justisa no dezenvolvimentu inkluzivu, ekuitativu no sustentável ba ema hotu!

“UMA TERRA LIVRE, PARA GENTE LIVRE!”

“RAI LIVRE IDA BA POVU LIVRE!”

PARABÉNS BA POVU TIMOR-LESTE TOMAK!

GLÓRIA ETERNA BA ITA-NIA HERÓIS NO MÁRTIRES!

VIVA POVU TIMOR-LESTE LIVRE NO INDEPENDENTE!

HAMUTUK HATEKE BA TIMOR-LESTE NIA FUTURU!

Obrigadu wain.