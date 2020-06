DISKURSU PREZIDENTE REPÚBLIKA IHA TOMADA POSE BA MEMBRUS FOUN VIII GOVERNU KONSTITUSIONÁL NIAN

Señoras no señores

Ho ksolok boot mak ha’u simu Exelénsia sira, iha Palásiu Nicolau Lobato.

Ba membru foun-sira Governu nian, ne’ebé ha’u foin fó pose ba, ha’u hato’o saudasaun espesiál. Ha’u aproveita okaziaun ida-ne’e hodi hato’ o ha’u-nia saudasaun espesiál ba membru Governu sira seluk. Ba VIII Governu ha’ u hato’o ha’u-nia votus atu halo servisu di’ak no susesu ba Timor-Leste ida di’ak liután.

Hanesan ita hotu hatene ita-nia País, oras ne’e daudaun, tau atensaun liuliu ba luta hasoru vírus korona. Ita ida-idak no nasaun ida-idak luta hasoru moras ne’e; luta ida ne’e hala’o iha mundu tomak. Ita tenke konxiente katak pandemia ida ne’ e afeta mundu tomak. Covid-19 hada’et ona ba ema besik tokun neen no hamate ona ema besik rihun atus haat. Maibé, to’o agora, la iha ema ida, nein komunidade sientífika, bele prevé bainhira mak pandemia ne’ e hotu.

Iha Timor-Leste, Estadu no sosiedade fó liman ba malu hodi kombate kalamidade públika ida ne’e. Ho partisipasaun hotu-hotu nian, ita konsege duni evita moras Covid-19 hada’ et ba komunidade no nune’ e, ema ida lamate ho moras ne’e, iha ita-nia rain!

Governu, Gabinete Integradu Jestaun Krize no entidade oioin hasai medida prevensaun no kontrole no tanba sidadaun sira kumpre, ita konsege kontrola kalamidade natural mosu ho pandemia ida ne’ e.

Ohin, liu tiha loron 60 ho estadu emerjénsia, ita bele haree katak ita-nia luta atu hasees-an no kontrola virus korona, no atu hadi’ak kondisaun tratamentu, hatudu dadaun ona rezultadu di’ ak, iha nível nasional; no nune’ e, ita sei hala’o nafatin luta ne’e maibé hamenus dadaun ona medida sira, biar ita ida-idak tenke matan-moris liután no haktuir nafatin rekomendasaun fase liman beibeik, uza máskara no halo distánsia sosiál. Ita to’ o ona situasaun ida ne’ebé ita hatene ona katak luta ne’e ninia susesu iha ita-nia liman. Katak hamutuk ho komunidade internasionál, ita sei konsege halakon kalamidade husi vírus korona.

Tanba ne’e duni, ha’ u fó parabéns ba ita-nia Povu; ha’u hato’ o saudasaun espesiál ba Señór Primeiru-Ministru, ba ilustre deputadu sira, ba profisionál sira iha liña oin, ba konfisaun relijioza sira no sira-nia lideransa sira no mós ba sosiedade sivíl. Ita konsege duni, ho forma konxiente no responsável, sátan vírus korona hada’et, liuhusi asaun konjunta, unida, koordenada, forte no efikáz.

Nu’udar rezultadu husi Covid-19 hada’et husi ema ba

ema, nasaun barak iha mundu, boot ka ki’ik, riku ka kiak tama ona iha faze resesaun. Iha mundu tomak, kompañia barak taka no ema barak tebes mak lakon servisu.

Ita-nia país hasoru situasaun hanesan. Produtu internu brutu tun maka’as tebe-tebes iha Timor-Leste. Família sira no ema ladún iha osan iha bolsu, no nune’e, sira labele sosa ona sasán hanesan uluk. Iha situasaun hanesan ne’e, ita bele haree katak númeru família barak liután mak ladún ona iha asesu ba hahán. Aumenta kazus desnutrisaun, rakitismu, anemia no moras sira seluk. Konsellu Ministru, ho orientasaun husi Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak, foti medida sira hodi hamenus problema sira ne’ebé mosu ho estadu emerjénsia ba ita-nia komunidade. La’ós fásil foti desizaun ne’e. La deklara estadu emerjénsia bele loke dalan ba situasaun ida ne’ebé ita lakon kontrole no bele hamonu liután ita-nia sistema saúde ne’ebé fraku hela. Tanba ita labele prevé saída mak sei akontese, la deklara estadu emerjénsia bele loke dalan ba ema mate barak liután.

Planu ekonómiku atu hatán ba Covid-19, ho inisiativa Governu nian, haree ba objetivu rekuperasaun hafoin pandemia. Planu ida ne’e foka liuliu ba ema no haree mós oinsá ita halo rekuperasaun ekonómika. Tuir planu ne’e, tokun atus ida haat nulu resin rua, aloka ona ba fulan tolu tuituir malu, kontribui dadaun ba hamenus susar ba uma-kain sira, ema ida-idak, traballadór no emprezáriu sira.

Governu hatudu ninia matenek ho desizaun ida ne’e no importante tebes hala’o ninia lala’ok sira ho efikásia.

Señor Primeiru-Ministru propoin ba Prezidente Repúblika atu nomeia membrus balun ba Governu no Konsellu Ministrus aprova alterasaun dahuluk ba orgánika VIII Governu, atu Governu sai forte liután no ukun di’ak liután.

Governu ida ne’e iha lejitimidade konstitusionál no kbiit ida ne’e mai husi Parlamentu Nasional. Maioria foun ida mosu no fó dadaun ona apoiu ba Governu ida ne’e. VIII Governu hetan ona tanen husi maioria parlamentar ida no bele ukun to’o mandatu ramata.

Tanba hakarak kontribui ba hametin unidade nasional no promove polítika grande inkluzaun iha governasaun mak Prezidente Repúblika promove diálogu ho partidu polítiku hotu-hotu ho asentu iha Parlamentu Nasional no mós ho forsa polítika sira, konfisaun relijioza sira no organizasaun sosiedade sivil hotu.

Ho espíritu ida ne’ e mak maioria partidu sira ho asentu iha Parlamentu Nasional ko’alia ba malu no hatudu momoos ona saída mak sira hakarak. Situasaun ida ne’e enkoraja ha’u atu hala’o nafatin diálogu.

Iha ona sinal sira ne’ebé hatudu katak Unidade nasional entre partidu sira iha Parlamentu haboot liután ona. Ida ne’e mak povu hakarak. Povu hakarak unidade no ukun ida ne’ebé permite dezenvolvimentu nasional la’o lais liu no fó rezultadu di’ak liután.

Ha’ u fiar katak ita hotu hakarak UNIDADE atu bele hasoru dezafiu boboot sira ne’ebe la’ ós de’it dezafiu Estadu no Governu nian maibé ita-nia Nasaun tomak nian.

Nune’e, ita hare ona situasau parlamentar foun ida ne’ebé fó dalan ba Primeiru-Ministru foti inisiativa propoin membru Governu foun ba preenxe fatin mamuk sira no ba fatin foun sira tuir mudansa orgánika Governu nian ne’ebé hau promulga ona. Nune’e, ho apoiu husi maioria parlamentar foun ne’ e, mak Primeiru-Ministru bele hala’o ninia kbiit konstitusionál tomak.

Husi ha’ u-nia parte, nu’ udar Prezidente Repúblika, no hafoin haree no tetun didi’ak proposta husi Primeiru-Ministru, ha’u deside simu proposta sira ne’e, no ho husi ha’ u-nia hanoin rasik no ha’u-nian de’ it, maibé haree mós ba ha’ u-nia kbiit konstitusionál mai husi alínea h) artigu 86 no númeru 2 artigu 106 Konstituisaun RDTL.

Nune’e, ita hakaat dadaun ba oin no kore-an dadaun ona husi situasaun ida ne’ebé konsidera hanesan impase polítiku kona-ba formasaun VIII Governu Konstitusional nian.

Ami hotu hein buat boot no barak husi Primeiru-Ministru no Governu ida ne’e. Ami hotu hein katak ita la’ ós de’ it sei manán luta hasoru covid-19 maibé ita sei konsege sai mós husi situasaun aat mosu ho inundasaun oioin iha país tomak.

Ami hotu hein mós katak Governu ida ne’e no Primeiru-Ministru konsegue dudu duni ba oin rekuperasaun ekonómika. Ita hotu hatene katak produtu internu brutu tun no falta empregu sátan moris di’ak ba Povu. Maibé ita hotu mós hatene katak problema sira nee hotu la’ós foin mosu ho covid-19. Problema sira ne’e kleur ona no ita presiza kore-an husi problema sira ne’e atu la husik ita-nia País monu iha resesaun ekonómika.

Importante tebes hili modelu dezenvolvimentu ekonómiku sosiál ida ne’ebe foka liuliu ba ema.

Membrus Governu ha’u foin fó pose ba tama iha momentu ida ne’ebé Povu halo ezijénsia boboot de’it. Povu no Prezidente Repúblika rasik hein katak Ita-Boot sira sei hala’ o imi-nia knaar ho dedikasaun, servisu maka’as, espíritu ekipa no responsabilidade.

Señor Primeiru-Ministru,

Ha’u fiar katak Ita-Boot mós preokupa hanesan ho ha’u. Implementa desizaun sira-ne’ebé fó impaktu diretu ba iha komunidade sira-nia moris sai dezafiu boot ida. Ha’u hatene katak Ita-Boot komprometidu ona, tanba ne’e mak ha’u apela ba ukun-na’in sira-ne’ebé mak foin simu pose, atu kaer imi nia knaar foun ne’e ho laran tomak.

Ohin, ita foti medida prevensaun atu salva vida. Maibé, atu hamenus lalais ninia efeitu aat sira, ita tenke implementa lalais desizaun sira, atu ita-nia ema bele iha asesu ba sira-nia nesesidade báziku iha momentu susar hanesan ne’e.

Governu no señór Primeiru Ministru bele konta ho Prezidente Repúblika. Hanesan mós señór Primeiru Ministru, ha’ u mós luta iha ai-laran durante tinan 24 no husi luta ne’e ami aprende lisaun murak barak. Lisaun ida ne’ebé ami aprende mak iha tempu susar nia laran, hanesan ho ida ne’ebé mundu no Timor-Leste hasoru daudaun, ita presiza haraik-an, respeita malu no servisu hamutuk. Bainhira hatene rona no hatene haketak saida mak importante husi saída mak ladún importante, ita bele tau sees buat sira ne’ebé haketak ita no hanesan ne’e de’ it mak ita fó liman ba malu no hamutuk ita bele la’ o to’o ne’ebé de’ it.

Luta ne’e hanorin ha’u katak bainhira – hatene servisu hamutuk, hatene haraik-an, hatene respeita malu no rona malu – ita sei bele dada-an sai husi susar laran no haforsa-an liután no babeibeik. Ida ne’e mak ita-nia líder sira hanorin ba ita no hanesan ne’e mak ha’u hato’o ba imi hotu.

Señoras no señores membrus Governu

Simu knaar nu’udar membru Governu signifika simu mós responsabilidade boot ida. Iha tempu susar ne’ebé de’ it, ha’u hein katak membrus governu mak sakrifika-an uluk no dada ema atu servisu maka’as, hatene oinsá haraik-an hodi rona no kompreende saída mak ita-nia sidadaun sira hakarak, liuliu sira ne’ebé kbiit la’ek. Importante tebes hatán ba sira-nia hakarak.

Iha razaun atu iha esperansa. Ita hakaat susar oioin; tanbasá labele hakat susar ida-ne’e!

Servisu di’ak ba imi hotu!

Viva Timor-Leste!

Obrigadu wain.