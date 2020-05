Palásiu Prezidensiál Nicolau Lobato, Díli, 20 maiu 2020

“Ha’u hakarak afirma fila fali ohin ha’u-nia juramentu halo tinan tolu liubá, bainhira simu pose iha Tasi-Tolu: katak ha’u sei sai Prezidente hotu-hotu nian no ba ema hotu. To’o ohinloron, ha’u-nia matadalan úniku mak Konstituisaun RDTL, lei inan ne’ebé define momoos ha’u-nia knaar nu’udar Prezidente Repúblika,” Xefe Estadu reafirma deklarasaun ne’e iha nia diskursu ba selebrasaun restaurasaun independénsia ba dala-18.

Prezidente Repúblika iha ninian mandatu durante tinan-tolu hasoru krize insitusionál rua ne’ebé hamosu husi partidu polítiku sira ho asentu parlamentár.

Krize institusionál grave dahuluk akontese hafoin formasaun VIII Governu Konstitusionál obriga Prezidente Repúblika foti desizaun disolve Parlamentu Nasionál no konvoka Eleisaun Antesipada iha 2018. Iha ninian diskursu, Prezidente Repúblika hateten katak desizaun hakotu orgaun soberanu ida nia knaar la’ós buat fasil tanba respeita povu nia votu hodi hili nia reprezentante hodi ukun tinan-lima. Prezidente Repúblika husu atu ukun-na’in sira ne’ebé eleitu husi povu atu labele halimar ho aktu demokrátiku ne’ebé bele halakon Povu nia fiar ba sistema hili ninian reprezante sira. Povu ne’ebé lakon fiar, ukun-an no Estadu Direitu-Demokrátiku laiha folin.

Tinan ne’e, Prezidente Repúblika nu’udar guardiaun ba Konstituisaun RDTL, dala ida tan, hasoru krize institusionál seluk hafoin Orsamentu Jerál Estadu 2020 la pasa iha Parlamentu Nasionál tanba deputadu sira husi bankada CNRT hili vota absteinsaun. Prezidente Repúblika hateten katak krize institusionál ida ne’e la’ós grave tanba Parlamentu Nasionál no Governu hala’o nafatin sira-nia knaar konstitusional, no sei iha kondisaun atu Instituisaun Estadu sira funsiona tuir regra prinsípiu demokrátiku.

“Karik maioria Parlamentár, iha tempu ne’ebá, hakarak hamonu Governu, Konstituisaun fó kbiit ba deputadu sira aprova mosaun sensura no aprezenta ba Prezidente Repúblika atu tetu ka lae Governu. Maibé sira la uza kbiit konstitusional ida ne’e,” Prezidente Repúblika hateten iha ninia diskursu.

Prezidente Repúblika hateten katak maske Orsamentu Jerál Estadu 2020 la pasa iha 17 janeiru iha Parlamentu Nasionál, Konstituisaun RDTL fó dalan ba Parlamentu Nasionál bele aprova Orsamentu seluk iha ba tinan-2020.

Ho Orsamentu Jerál Estadu 2020 ne’ebé la pasa iha Parlamentu Nasionál, Prezidente Repúblika inisia ronda diálogu ho partidu polítiku ne’ebé iha asentu parlamentar hato’o solusaun kona-ba mantein nafain ho VIII Governu ka forma Governu foun. Prezidente Repúblika hala’o nia knaar hodi fó hanoin ba partidu polítiku sira saida mak haktuir iha Konstituisaun RDTL iha kontestu relasaun Parlamentu Nasionál ho Govevernu no Prezidente Repúblika.

Hafoin ronda diáogu, partidu polítiku sira ho asentu parlamentar buka malu hodi fo lijitimidade ba Governu hodi konstitui maioria iha Parlamentu Nasionál:

“Maioria ida ne’ebé bele harii molok eleisaun ka hafoin eleisaun hotu. Maibé maioria parlamentár mós bele mosu iha momentu ne’ebé de’it, molok lejislatura hahú ka durante periódu lejislatura,” Prezidente Repúblika deklara.

Ho krize institusionál ne’ebé la’ós grave, Prezidente Repúblika fó tempu atu partidu polítiku sira hatasak ida-idak ninia hakarak no buka hametin relasaun partidu ba partidu atu sira mak kontribui ba solusaun hodi lejitima no sustenta Governu atual ka Governu foun liuhusi Parlamentu Nasionál.

Husi relasaun partidu ba partidu mak hamosu maioria parlamentár. Prezidente Repúblika hakarak maioria parlamentar ida ne’ebé dura ba tempu naruk hodi fó kbiit no estabilidade ba Governu durante ninian mandatu. Partidu polítiku ho asentu parlamentar mak buka malu rasik hodi hetan solusaun ba krize institusional no Prezidente Repúblika la tama iha relasaun partidu sira.

Prezidente Repúblika hateten:

“Iha prosesu ida ne’e mak mosu faktu sira ne’ebé iha relevánsia konstitusionál ba Prezidente Repúblika foti desizaun polítika ida ke boot, final no vinkulativu, atu demite ka la demite Governu, atu disolve ka la disolve Parlamentu Nasionál.”

Husi prosesu ne’e mosu maioria parlamentar foun ida ho partidu polítiku tolu ho asentu Parlamentar-PLP, KHUNTO no FRETILIN ho maioria deputadu 36 deklara sira-nia apoiu tomak no metin ba VIII Governu Konstitusional no Primeiru Ministru Taur Matan Ruak.

Prezidente Repúblika hateten katak faktu ida ne’e mak sai relevánsia konstitusionál ba desizaun polítika husi Xefe Estadu atu fó nafatin konfiansa ba VIII Governu hodi ukun to’o mandatu ramata, iha tinan 2023.

Prezidente Repúblika mós hateten katak deputadu sira labele hamosu, depropozitu, situasaun ida ne’ebé bele sai fali obstákulu ba normal funsionamentu Parlamentu Nasionál nian. Deputadu sira labele hamosu situasaun ho objetivu atu provoka krize institusionál atu dudu hodi biit Prezidente Repúblika disolve Parlamentu Nasionál no konvoka Eleisaun Antesipada.

Prezidente Repúblika reafirma nia kompromisu atu kontinua koopera ho Orgaun Estadu hotu-hotu no sei hala’o diálogu nafatin ho partidu polítiku sira ho asentu parlamentár ho garante demokrasia, governabilidade, pás no estabilidade iha ita-nia rain, iha momentu ne’ebé de’it.

MÍDIA PR.