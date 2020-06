MENSÁJEN HUSI PREZIDENTE REPÚBLIKA BA PARLAMENTU NASIONAL

Maibé renovasaun ba estadu emerjénsia ne’e labele afeta liberdade ba espresaun no informasaun, no labele mós afeta prinsípiu Estadu unitáriu ka kontinuidade territoriál Estadu nian.

Hanesan dekreta hosi Parlamentu Nasionál liuhosi Lei no. 1/2020 iha 27 Marsu no mós liuhosi Lei no. 3/2020 iha 27 Abril, ba períodu estadu emerjénsia datoluk ne’e, tribunál baibain sira sei hala’o nafatin sira-nia kompeténsias no funsoins, maibé presiza mós kumpre norma konstitusionál no legál sira-ne’ebé mak regula estadu emerjénsia.

Durante estadu emerjénsia, sidadaun sira iha direitu nafatin atu hetan asesu la’ós de’it ba tribunál sira maibé mós ba Provedór Direitus Umanus no Justisa, tuir lei jerál kona-ba sira-nia direitus, liberdades no garantias. Sidadaun sira bele hato’o keixa bainhira sente afetadu hosi hahalok inkonstitusionál ka ilegál ruma.

Konforme haktuir iha Lei no. 3/2008 hosi 22 Fevereiru no autoriza hosi Lei no. 1/2020 hosi 27 Marsu no mós Lei no. 3/2020 hosi 27 Abríl, durante períodu estadu emerjénsia datoluk ne’e, Konsellu Superiór Defeza no Seguransa sei hala’o ninia knaar nafatin. Prokuradoria Jerál Repúblika no Provedoria Direitus Umanus mós sei funsiona permanente hodi bele hala’o sira-nia kompeténsia relasiona ho defeza ba legalidade demokrátika no direitu sidadaun sira-nian.

Renovasaun ba estadu emerjénsia sei la afeta aplikasaun ba regra konstitusionál sira relasiona ho órgaun soberania sira-nia kompeténsia no lala’ok, inklui direitus no imunidades titulár sira-nian.

Pedidu ne’ebé ha’u hato’o ohin mai Parlamentu Nasionál buka asegura ba Governu meiu legál hirak ne’ebé nesesáriu hodi Governu bele hatán lalais no prevene surtu COVID-19 mosu tan iha Timor-Leste no, karik surtu ne’e akontese duni, Governu bele foti medida hirak ne’ebé presiza no adekuada hodi kombate virus ne’e atu labele da’et babeibeik.

Ha’u hakarak fó-hanoin hikas ba Señoras no Señores Deputadus katak ita presiza duni hanaruk estadu emerjénsia hafoin haree ba situasaun epidemiolójika no númeru kazu pozitivu COVID-19 sa’e maka’as iha Repúblika Indonézia, liuliu tanba sa’e dadaun ona, iha Timór Osidentál. Situasaun iha rai viziñu ne’e ezije ita atu aplika nafatin medida estraordinária balun, maski kmaan uitoan, atu ita bele taka dalan ba pandemia ne’e, no nune’e ita bele hasees-an husi infesaun foun husi koronavirus ne’e, iha ita-nia territóriu nasionál.

Tanba ne’e mak durante períodu estadu emerjénsia foun ne’e, haree ba situasaun ohinloron nian, sei suspende direitu balun de’it hanesan tuirmai ne’e: a) Sirkulasaun internasionál, b) Liberdade sirkulasaun no hili hela-fatin iha territóriu nasionál nia laran, no c) Direitu rezisténsia.

Ha’u fó-hanoin hikas katak ita-nia luta hasoru pandemia COVID-19 seidauk hotu. Luta ne’e ita hotu nian no ita só bele manán luta ne’e, bainhira ita fó liman ba malu hodi hasoru hamutuk ita-nia inimigu ida ne’e.

Dala ida tan oras to’o ona atu ita hotu fó ita-nia kontribuisaun ho sentidu responsabilidade ne’ebé aas, ho laran-tomak no respeitu ba Povu Timor-Leste no Umanidade.

Nune’e, tuir artigu 85 alínea g) hosi Konstituisaun Repúblika Demokrátika Timor-Leste no hamutuk ho artigu 9, 10, 11, 15 no 27 hosi Lei no. 3/2008, 22 Fevereiru, no ho fundamentu katak ita hasoru hela situasaun kalamidade ida, ha’u husu ba Exelénsia sira atu fó autorizasaun mai ha’u hodi deklara renovasaun ba estadu emerjénsia ba territóriu nasionál tomak, durante loron 30 (tolunulu), hahú hosi loron 28 fulan-Maiu 2020 (loron-kinta) tuku 00.00 to’o loron 26 fulan-Juñu 2020 (loron-sesta) tuku 23.59.

Ba Ita-Boot sira-nia atensaun, meresimentu no aseitasaun, la haluha atu hato’o obrigadu wain. Simu ba, Exelénsias, ha’u-nia konsiderasaun aas liu no estima.

Palásiu Prezidensiál Nicolau Lobato, 26 Maiu, 2020.

Prezidente Repúblika,

Francisco Guterres Lú Olo