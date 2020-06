PREZIDENTE REPÚBLIKA ESTENDE ESTADU EMERJÉNSIA BA LORON-30 TAN

Palásiu Prezidensiál Nicolau Lobato, Díli, 27 maiu 2020

Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo, ohin, liuhusi Dekretu Prezidente Repúblika dekreta estende estadu emerjénsia ba periodu foun loron-30, hahú husi kinta feira, oras 00, 28 maiu to’o sexta feira, oras 00, 26 juñu 2020.

Implementasaun estadu emerjénsia ba loron-30 ba oin sei aplika iha territóriu nasionál tomak hodi hadook sidadaun hotu-hotu husi kalamidade públika ne’ebé bele mosu husi COVID-19. Renovasaun daruak ba estadu emerjénsia sei kontinua hametin kontrolu ho di’ak liu atu prevene moras COVID-19 tama mai teritórriu no ninia transmisaun husi ema ba ema.

Implementasaun Estadu emerjénsia Medidas hodi prevene sidadaun hotu-hotu iha Timor-Leste husi ameasa moras COVID-19 ba saúde públika sei suspende parsialmente direitu, liberdade no garantia balu ne’ebé konsagra iha Konstituisaun RDTL. Suspensaun parsialmente ba direitu, liberdade no garantia balu aplika ba: sirkulasaun internasionál liuhusi kontrolu sanitaria iha portus no aeroportus ou postu sira iha fronteira terrestre ho finalidade impede sidadaun sira tama mai teritóriu nasionál ka kondisiona nesesariu hodi evita risku hadaet moras husi ema ba ema seluk liuhusi konfinamentu obrigatóriu ba sidadaun sira ne’ebé tama no foti medidas nesesariu ba sirkulasaun internasionál ba sasan, liberdade sirkulasaun bi fixzasaun residencia iha fatin ne’ebé de’it iha teritorriu nasionál ne’ebé sei hala’o husi autoridade públika kompetentes ho hamenus risku moras ne’e hadaet liuhusi implementasaun medidas preventivas no sei bandu direitu ba rezisténsia pasivu no ativu.

Timor-Leste rasik deklara tiha ona laiha kazu konfirmadu ho COVID-19 tanba ema na’in-24 hotu-hotu rekuperadu no la hamate ema ida, maibé, ne’e la signifika Timor-Leste livre ona husi COVID-19. Prezidente Repúblika iha ninian mensajen ba Parlamentu Nasionál informa katak nesesidade ba estensaun estadu emerjénsia iha ligasaun forte ho evolusaun preokupante ba situasaun epidemilojójika no proliferasaun kazu rejistradu transmisaun komunitária COVID-19 iha Repúblika Indonézia, partikularmente iha Timor Osidentál ne’ebé fahe fronteira ho Timor-Leste. Tanba ne’e ezjije nafatin manuntensaun ba aplikasaun sasukat estraordináriu balu, ne’ebé ladun makaas, atu trava pandemia, evita transmisaun kazu foun ba infesaun coronavirus iha territóriu nasionál.

Timor-Leste deklara kazu pozitivu ida ho COVID-19 iha loron 21 marsu 2020, ho Estadu nia naran, iha 27 marsu 2020 Prezidente Repúblika deklara estadu emerjénsia ba fulan ida. Prezidente Repúblika estende estadu emerjénsia ba loron-30 tan, husi 28 abril to’o 27 maiu 2020.

Estadu implementa estadu emerjénsia ho objetivu atu hases sidadaun hotu-hotu iha Timor-Leste husi kalamidade públika ne’ebé bele mosu husi COVID-19.

Prezidente Repúblika horseik rona hanoin ne’ebé favoravel husi Konsellu Superior Defeza no Seguransa no Konsellu Estandu kona-ba pedidu estensaun estadu emerjénsia husi Governu no haruka mensajen ba Parlamentu Nasionál atu husu autorizasaun. Ohin, 27 maiu, Parlamentu Nasionál aprova mensajen Prezidente Repúblika ba estensaun estadu emerjénsia. Ho Parlamentu Nasionál ninian aprovasaun, Prezidente Repúblika dekreta estensaun estadu emerjénsia ba periodu foun loron-30.

