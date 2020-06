PREZIDENTE REPÚBLIKA EZONERA MEMBRU GOVERNU NA’IN-TOLU

Palásiu Prezidensiál Nicolau Lobato, Díli, 28 maiu 2020

Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo, liuhusi Dekretu Prezidente Repúblika númeru 36/2020, 37/2020 no 38/2020 ezonera membru VIII Governu Konstitusionál na’in-tolu husi kargu.

Membru Governu na’in-tolu ne’ebé hetan ezonerasaun husi Prezidente Repúblika mak Ministru Estadu Prezidénsia ba Konsellu Ministru Hermengildo Augusto Perreira, Ministru Reforma Lejislativa no Assuntu Parlamentar Fidelis Magalhães, Ministru Agrikultura no Peskas Joaquim Gusmão Martins.

Ministériu Lejislativa no Assuntu Parlamentár halakon iha Lei Orgánika foun VIII Governu ne’ebé Prezidente Repúblika promulga iha 25 maiu. Fidelis Magalhaes hetan fali nomeasaun foun husi Prezidente Repúblika ba kargu Ministru ba Prezidénsia Konsellu Ministru ne’ebé sei hetan posse aban, 29 maiu, iha Palásiu Prezidensiál Nicolau Lobato.

Membru governu na’in-ualo ne’ebé sei simu posse husi Prezidente Repúblika aban mak Ministru ba Prezidénsia Konsellu Ministru, Ministru ba Assuntu Parlamentares no Komunikasaun Sosiál , Francisco Martins da Costa Perreira Jerónimo, Ministru Finansas Fernando Hanjam, Ministru Administrasaun Estatal Miguel Pereira de Carvalho, Ministra Saúde Odete Maria Freitas Belo, Ministru ba Assuntu Kombatentes Libertasaun Nasionál Júlio Sarmento da Costa ‘Meta Mali’, Ministru Agrikultura no Peskas Pedro dos Reis.

Ministru sira ne’ebé sei integra ba VIII Governu Konstitusionál tuir Lei Orgánika foun mak Ministru da Prezidénsia Konsellu Ministru, Ministru Koordenadór ba Assuntu Ekonómiku, Ministru ba Assuntu Parlamentar no Komunikasaun Sosial, Ministru Finansas, Ministru Negósiu Estranjeiru no Kooperasaun, Ministru Justisa, Ministru da Administrasaun Estatal, Ministru Saúde, Ministru Edukasaun Juventude no Desportu, Ministru Ensinu Superior, Siénsia no Kultura, Ministru Solidariedade Sosial no Inkluzasaun, Ministru ba Assuntus Kombatentes Libertasaun Nasionál, Ministru Planu no Ordenamentu, Ministru Obras Públikas, Ministru ba Transportes no Komunikasaun, Ministru Turismu, Komérsiu no Industria, Ministru Agrikultura no Peskas, Ministru Defeza, Ministru Interior, Ministru Petróleu no Minerais.

Ministru sira sei koajuva husi Vise-Ministru Negosius Estranjeirus no Kooperasaun, Vise-Ministru Justisa, Vise-Ministru Estatal, Vise-Ministru ba Kuidadu Saúde Primária, Vise-Ministru ba Dezenvolvimentu Estratéjiku Saúde, Vise-Ministru Edukasaun, Juventude no Desportu, Vise-Ministru Solidariedade Sosial, Vise-Ministru Obras Públikas, Vise-Ministru ba Turismu Komunitária no Kultural, Vise-Ministru Komérsiu no Indústria, Vise-Ministru Interior, Sekretáriu Estadu Kooperativa, Sekretáriu Estadu ba Ambiente, Sekretáriu Estadu ba Komunikasaun Sosiál, Sekretáriu Estadu ba Teras no Propriedades, Sekretáriu Estadu ba Juventude no Desportu, Sekretáriu Estadu Arte no Kultura, Sekretáriu Estadu ba Assuntus Kombatentes Libertasaun Nasionál, Sekretáriu Estadu ba Peskas, Sekretáriu Estadu ba Protesaun Sivíl no Sekretáriu Estadu ba Igualdade no Inkluzaun.

MÍDIA PR.