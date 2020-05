PREZIDENTE REPÚBLIKA SEI FÓ INDULTU HAFOIN ESTADU EMERJÉNSIA

Palásiu Prezidensiál Nicolau Lobato, Díli, 20 maiu 2020

Prezidente Repúblika Francisco Guterres Lú Olo iha selebrasaun ba loron restaurasaun independénsia Timor-Leste ba dala-18 sei ezerse nia kompeténsia hodi fó indultu ba prizoneiru sira hafoin implementasaun estadu emerjénsia remata.

Xefe Estadu ezerse ninian kompeténsia fó indultu no komutasaun ba pena hafoin estadu emerjénsia tanba parte relevante sira la konsege kompleta informasaun hodi tuir prosedimentu hanesan haktuir iha lei hodi komprova situasaun ba Prezidente Repúblika molok foti desizaun.

Tinan ne’e, Prezidente Repúblika simu pedidu indultu no komutasaun husi Ministériu Justisa hamutuk atus ida ualu nulu resin haat. Molok Prezidente Repúblika foti desizaun, prosesu ba pedidu idaidak tenke akompaña ho dokumentus sira husi servisu reinsersaun sosial no informasaun seluk, inklui kondisaun saúde prizoneiru husi junta médika. Maibé implementasaun estadu emerjénsia halo parte relevante sira la konsege halo tuir prosedimentu sira.

Tanba ne’e, Prezidente Repúblika sei foti de’it desizaun ba pedidu indultu no komutasaun balun ba loron selebrasaun restaurasaun independénsia iha tempu badak oinmai.

Pedidu indultu no komutasaun ba pena ba prizoneiru sira seluk nian husi Ministériu Justisa sei prosesa no Prezidente Repúblika sei foti desizaun iha loron istóriku rua seluk iha 30 agostu no 28 novembru tinan ne’e.

Fó indultu no komutasaun ba pena ba prizoneiru sira nu’udar kompeténsia eskluziva Prezidente Repúblika nia tuir artigu 85 Konstituisaun no Kódigu Penál no Lei númeru 5/2016.

