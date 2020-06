DISKURSU PREZIDENTE REPÚBLIKA BA TOMADA POSE BA MEMBRUS GOVERNU FOUN

Iha tinan sanulu-resin-ualu nia laran hafoin Restaurasaun Independénsia, governu ida de’it, IV Governu Konstitusionál, mak kaer mandatu to’o rohan.

Ho senáriu ida-ne’e, ha’u haree katak importante tebes hanoin kle’an kona-ba vida polítika iha ita-nia Rain. Tanba ne’e mak ha’u promove diálogu entre hotu-hotu no iha nível hotu-hotu atu buka-hetan solusaun polítika metin ida ba tempu naruk.

Presiza fó tempu ba tempu tanba bainhira ita ansi de’it, ita la hetan rezultadu di’ak.

Hatán ba Prezidente Repúblika nia apelu ba diálogu, partidu sira ho asentu iha Parlamentu Nasionál buka malu atu hetan solusaun ba situasaun polítika, governativa no parlamentár, koñesidu nu’ udar impase polítiku.

Ho tempu partidu polítiku sira hetan duni Konsensu luan ida ne’ebé fó dalan ba VIII Governu Konstitusionál atu hatutan nafatin ninia knaar. Maibé verdade mak, ita tenke rekoñese, katak konsensu luan ne’e hahú hosi inisiativa FRETILIN nian. PLP apoia liuhosi asinatura Plataforma Entendimentu Polítiku ho FRETILIN ho objetivu atu hatuur baze ida hodi kaer-metin VIII Governu.

Apoiu ba VIII Governu Konstitusional, haforsa hosi KHUNTO no, ikusmai, hosi mós PD.

Tanba ne’e mak ohinloron ita iha maioria parlamentár grande inkluzaun, ne’ebé bele sustenta Ezekutivu ida ne’e to’o ninia mandatu remata, iha tinan 2023.

Iha 29 Maiu liubá, ha’u fó pose ba membrus na’in-ualu (8). Ohin ha’ u fó pose ba membrus VIII Governu Konstitusionál na’in-ruanulu-resin-ida. Entre serimónia rua ne’e, Prezidente hein. Sidadaun sira hein.

Kona-ba Lei Orgánika Governu nian, artigu 115, númeru 3 hosi Konstituisaun hatete katak Governu de’it mak iha kompeténsia lejizlativa kona-ba ninia organizasaun rasik no lala’ok. Ita bele haree katak kompeténsia ida ne’e mai hosi prinsípiu autogovernasaun ne’ebé ita-nia Konstituisaun fó ba Órgaun Soberania sira.

Exelénsias

Señoras no Señores,

Iha rain barak iha mundu, biar ho demokrasia metin maka’as, bainhira la konsege-hetan maioria parlamentár kualifikadu, prosesu atu forma Governu bele lori tempu naruk. Maibé bainhira Rain sira ne’e iha tiha ona instituisaun forte, biar la forma kedas Governu, situasaun ida ne’ e lafó impaktu boot ba sira-nia País.

Nune’e, iha sirkunstánsia ne’ebé de’it, importante tebes hanoin klean kona-ba reprezentatividade no lejitimidade. Aspetu rua ne’e importante tebes iha demokrasia. Sinál sira hosi tempu!

Opiniaun oioin mosu no ita haksesuk. Dalabarak debate sira manas tebes maibé importante mak haree oinsá hatuur beibeik relasaun respeitu ba malu ho haraik-an atu ita bele hametin demokrasia babeibeik. Partidu polítiku sira-nia knaar mak buka entendimentu atu hametin maioria parlamentár babeibeik. Maibé, partidu sira iha mós knaar importante seluk ida. Nu’ udar partidu opozisaun ka partidu apoia Governu, partidu hotu-hotu tenke halo mós krítika konstrutiva ba asaun governativa.

Vontade Povu nian, liuhosi votu, mak fó lejitimidade ba propostas no lala’ok hosi partidu polítiku sira ho asentu iha Parlamentu Nasionál.

Nune’ e, Deputadu sira iha responsabilidade rua. Ida mak defende saída mak partidu polítiku ida-idak nian hakarak, ida fali mak oinsá reprezenta Povu nia hakarak iha Parlamentu Nasionál. Ho responsabilidade sira ne’e mak Deputadu sira hala’o sira-nia knaar fiskalizasaun ba asaun governativa.

Exelénsias

Señoras no Señores,

Ita-nia Lei-Inan fó responsabilidade boot tebes ba partidu polítiku sira no nune’e mós, ba sira-nia lideransa. Ita tenke konxiente katak ita-nia sidadaun sira duni mak ezije hosi lideransa partidu sira-nian no hosi mós bankada parlamentár sira atu buka dalan hodi harii no hametin babeibeik maioria parlamentár ida ne’ebé bele kaer-metin Governu to’o mandatu nia rohan.

Atu lori moris-di’ak ba Povu, lideransa partidu sira-nian presiza iha maturidade, no bankada parlamentár sira, Deputadu ida-idak tenke servisu, servisu maka’as duni, hodi bele kumpre promesa sira-ne’ebé hato’o iha kampaña eleitorál. Sira tenke mós aten-barani atu hatán ba Povu kona-ba saída mak sira halo. Partidu polítiku sira labele sai de’it mákina hodi manán eleisaun. Tenke sai mós fatin hodi promove responsabilidade polítika no sívika no hasa’e konxiénsia kona-ba sidadania. Partidu polítiku sira, Deputadu sira no Governu tenke fó sira-nia kontribuisaun hodi kumpre promesa eleitorál sira no Programa Governu nian iha Lejizlatura ida ne’e.

Señoras no señores,

Mosu fali ona surtu foun Covid-19. Nasaun sira-ne’ebé hamamar tiha medidas hodi prevene no kontrola moras ne’ e, haketak filafali sira-nia ema atu satan Covid-19. Númeru kazu pozitivu iha mundu aumenta babeibeik. Moras ne’e afeta ona ema liu millaun sia no infelizmente hamate ona ema liu rihun atus haat lima nulu.

Ha’u aproveita oportunidade ida-ne’e hodi ko’alia kona-ba susesu medidas prevensaun foti hosi VIII Governu Konstitusionál. La haluha temi maturidade sidadaun sira-nian no profisionalizmu hosi hotu- hotu ne’ebé hala’o servisu iha linha da frente.

Parabéns ba Señór Primeiru-Ministru. Maibé, ita tenke matan-moris nafatin. Hahalok sala kiik ida bele mós halakon hotu kedas esforsu sira-ne’ebé ita halo to’o ohin loron.

Semana oin, Prezidente Repúblika sei konvida ekipa Sentru Integradu ba Jestaun Krize atu mai hato’o informasaun klean kona-ba Covid-19 iha Rai-laran. Governu sei halo análize no sei hato’o proposta ba Prezidente Repúblika atu konsidera no foti desizaun tuir prosedimentu sira-ne’ebé estabelese tiha ona.

Señór Primeiru Ministru, ha’u-nia irmaun Taur Matan Ruak

Ilustres Membrus Governu,

Iha eskala globál, ita la’ ós hasoru de’it krize sanitária. Iha mundu tomak, tanba Covid-19, ema tokon ba tokon mak lakon ona empregu, no tuir previzaun sira ne’ebé moderadu liu, ita sei tama iha resesaun ida ne’ebé afeta rai hotu-hotu.

Dezafiu sira ne’ebé ita sei hasoru, iha tempu oin mai, obriga ita atu hili dalan inkluzaun, diálogu permanente, respeitu ba ema seluk nia hanoin, kapasidade atu servisu hamutuk, ho neon liuliu ba moris-di’ak ba Povu tomak no la´ós de’it ba interese ida-idak nian.

Ita presiza hanoin filafali oinsá hala’ o dezenvolvimentu nasionál. Urjente tebes atu hala’o atividade produtiva, hamosu empregu no hasa’e rendimentu iha rai-laran. Nune’e, ita tenke diversifika ita-nia ekonomia no hare’e oinsá haburas liután ekonomia ida ne’e babeibeik. Atu hetan susesu, ita-nia Rain tenke hatene oinsá aproveita dia’kliu ita-nia rekursus umanus.

Ho laran-haksolok mak ha’u haree katak Governu hahú ona prepara planu ba rekuperasaun ekonómika ne’ebé bele kontribui hodi hasa’e kreximentu ekonómiku no hadi’ak ita-nia Povu nia kondisaun moris, ne’ebé afetadu hosi Covid-19 no hosi fatór sira mai kedas hosi horiuluk ho karáter polítiku no ekonómiku-finanseiru.

Nune’e, ha’u saúda Primeiru-Ministru hili profisionál sira hodi halo parte Komisaun ba Rekuperasaun Ekonómika. Ha’u enkoraja sira atu hala’o sira-nia knaar tuir ita-nia realidade, haktuir ita-nia sosiedade ninia nesesidade rasik no atu kontribui ba hadi’ak moris-di’ak ba sidadaun hotu-hotu.

Susesu ba preparasaun ba planu ida-ne’e la’ós depende de’it ba koñesimentu sientífiku no tékniku Komisaun nian, maibé tenke konta mós ho esperiénsia no partisipasaun hosi instituisaun relevante sira Governu nian, hosi sosiedade sivíl, setór privadu no komunidade sira, no mós hosi parseiru dezenvolvimentu sira ne’ebé buka hametin nafatin kooperasaun ho ita-nia Rain.

Señoras no señores,

Korrupsaun ne’e sai tiha ona fenómenu ida ne’ebé afeta ona nasaun barak iha mundu, inklui Timor-Leste. Korrupsaun ne’e hamoras Estadu no fó impaktu ladi’ak ba ninia lala’ok.

Korrupsaun bele hamate valór prinsipál sira no halakon prátika importante lubuk ida, hanesan transparénsia, ne’ebé sai kondisaun sine qua non ba Estadu Demokrátiku. Atu kombate di’akliu korrupsaun, urjente tebes tau iha ajenda, diskute no aprova Lei Anti-Korrupsaun.

Prátika korrupsaun iha Administrasaun Públika tomak no iha organizasaun nia laran hatudu katak moral sosiedade nian menus babeibeik ona. Presiza fiskaliza oinsá partidu sira uza osan iha sira-nia atividade no liuliu iha prosesu eleitorál sira.

Sinál korrupsaun tenke sai preokupasaun ba ema hotu -hotu no ema hotu tenke luta hasoru prátika hirak-ne’e ho forma koordenadu no efikás.

Ba luta ida ne’e, ita tenke envolve sidadaun sira, sosiedade sivíl organizadu, ita tenke habiit instituisaun Estadu sira ne’ebé simu knaar atu kombate prátika sira-ne’ebé la tanen funsaun públika sira ho di’ak no estraga instituisaun sira-nia lala’ok demokrátiku.

Señór Primeiru Ministru, ha’u-nia irmaun Taur Matan Ruak

Ilustres Membrus Governu,

VIII Governu Konstitusionál hetan filafali ona apoiu polítiku-partidáriu iha Parlamentu Nasionál, hetan ona maioria ida ne’ebé fó dalan atu ukun ho estabilidade to’o mandatu nia rohan.

Tanba ne’e, ha’u hakarak ko’alia ho neon nakloke ba imi hotu. Hili ekipa di’ak ida sai fatór importante ida ba susesu, maibé ida-ne’e de’it la to’o atu hetan susesu. Atu hetan susesu, Governu tenke iha kompeténsia, kapasidade, responsabilidade, dedikasaun no dezempeñu ho efikásia.

Exelénsia, Señór Primeiru-Ministru, maun doben Taur Matan Ruak

Ita-Boot hatene dirije gerrilla iha momentu hirak ne’ebé susar tebes maibé konsege kaer metin FALINTIL ho prinsípiu “poupa ita-nia forsa no hamate inimigu iha kada kombate”!

Ita-Boot prova duni katak hatene jere rekursus materiais no umanus ne’ebé limitadu tebes iha momentu ne’ebá. Ita-nia forsa hala’o luta ho matenek no hatene sustenta-an babeibeik ho kilat no kilat-musan ne’ebé hadau husi inimigu, no luta armada la’o ba oin to’o ita konsege afirma filafali ita-nia identidade nu’udar Povu no nu’udar Nasaun.

Ha’u ko’alia kona-ba efikásia, efisiénsia no sustentabilidade.

Ita-Boot sira bele uza esperiénsia horiuluk nian hodi aplika ba situasaun ohinloron nian, atu halo governasaun ida ne’ebé sustentável no hala’o dezenvolvimentu País nian ba moris-di’ak ba ita-nia ema liu tokon ida, ne’ebé hein ho fiar ida ne’e, hosi Ita-Boot sira.

Ita-nia Povu hein buat barak hosi Ita-Boot sira! Prezidente Repúblika enkoraja Ita-Boot sira no, liuhosi ninia knaar konstitusionál, sei kontribui ba Ita-Boot sira hetan susesu. Maibé Governu nia susesu sei depende liuliu ba Governu rasik. Ukun Nasaun la’ós de’it oportunidade ida, maibé responsabilidade boot ida ba Governu nu’udar órgaun koletivu, no ba mós membru Governu ida-idak!

Votus susesu!

Obrigadu barak.