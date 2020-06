ESTADU SEI SELU OSAN-FUNAN 60 % BA SIDADAUN NE’EBÉ IHA KRÉDITU

Palásiu Prezidensiál Nicolau Lobato, Díli, 5 juñu 2020

Prezidente Repúblika, Francisco Guterres, ohin, promulga Dekretu-Lei atu Estadu fó apoiu finanseiru hodi selu 60 % osan-funan ba sidadaun ida-idak, organizasoins koletivas, emprezáriu no empreza ne’ebé iha kréditu husi finansiadór sira (banku ou instituisaun finanseira).

Ho implementasaun Dekretu-Lei ne’e, ema, organizasaun no empreza ne’ebé iha kréditu sei selu de’it osan-funan 40 % ba finansiadór ne’ebé fornese emprestimu.

Estadu Timor-Leste sei selu osan-funan 60 % ba finansiadór ne’ebé fornese kréditu ba sidadaun ho nasionalidade Timorense, organizasaun koletiva lahó orientasaun lukrativa ho sede iha Timor-Leste, emprezárius komersiais em nome individual no empreza rejistada.

Dekretu-Lei ne’e la aplikavel ba atividades telekomunikasoins, indústrias estrativas no servisus finanseirus.

Benefisiariu sira ne’ebé Estadu sei fó apoiu finanseiru mak iha kréditu ho klasifikasaun ‘standard’ ka ‘under supervision’, la aplikavel ba kréditu sira ne’ebé iha fulan rua antes banhira Dekretu-Lei ne’e tama iha vigor viola akordu kréditu nian no kumpre obrigasaun hotu-hotu ne’ebé Estadu ka entidade públika seluk regula, hanesan selu impostu no seguransa sosiál.

Implementasaun estadu emerjénsia atu prevene no kontrola COVID-19 hamenus atividade ekonómika ne’ebé lori konsekuénsia ba rendimentus família no empreza sira. Rendimentu ne’ebé tun implika ba sidadaun no empreza sira atu kumpri nia dever selu kréditu ba banku.

Apoiu finanseiru husi Estadu sei hakma’an sira ne’ebé halo kréditu iha institusoins finanseirus no sei tulun banku sira atu kontinua fornese kréditu ba sidadaun, organizasaun no empreza sira seluk hodi haburas ekonomia rai-laran durante implementasaun estadu emerjénsia ninian.

Tanba ne’e, iha 8 maiu, Konsellu Ministru aprova Dekretu Lei kona-ba Moratória no cumprimento de obrigações emergente de contratos de concessão de crédito no âmbito da política económica de resposta ao COVID-19 nu’udar medidas atu hakmaan sidadaun, instituisaun koletiva no empreza sira ne’ebé foti kréditu iha Banku.

Medidas ne’ebé Estadu foti sai parte husi Política para a Redução do Impacto Económico Negativo e a Recuperação Económica Consequentes à Pandemia de COVID-19 ne’ebé aprova ho Rezolusaun Governu iha 31 marsu, no tuir “Política Económica de Resposta à COVID-19, aprova husi Comissão Interministerial de Coordenação da Implementação das Medidas de Prevenção Controlo do Surto do Novo Coronavirus.

Parte husi medidas sosiu ekonómiku hatan ba COVID-19, Estadu fó apoiu finanseiru ba empregu sira hodi selu subsidiu salarial 60 % ba traballadór sira no selu $100 ba uma kain hamutuk besik 327 mil iha Timor-Leste laran tomak.

MÍDIA PR.