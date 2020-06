GOVERNU SEI APREZENTA ORSAMENTU JERÁL ESTADU 2020 IHA SETEMBRU

Palásiu Prezidensiál Nicolau Lobato, Díli, 4 juñu 2020

Primeiru Ministru, Taur Matan Ruak, informa ba Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo katak Governu sei aprezenta Orsamentu Jerál Estadu (OJE) ba tinan-2020 iha fulan setembru no ba tinan-2021 nian iha fulan outubru 2020.

Primeiru Ministru hateten katak desizaun Governu lori Orsamentu Jerál Estadu ba tinan-2020 ba Parlamentu Nasionál iha fulan setembru atu fó tempu ba membru ezekutivu prepara an di’ak liután.

Hafoin Orsamentu Jerál Estadu ba tinan-2020 xumba iha Parlamentu Nasionál, iha 17 janeiru, Estadu funsiona de’it sistema duodecimal. Primeiru Ministru hateten katak iha interpretasaun oinooin kona-ba aprezentasaun Orsamentu Jerál Estadu iha sesaun lejislatura ida ne’e tanba retira no xumba ona iha Parlamentu Nasionál, tanba ne’e Governu deside atu lori Orsamentu Jerál Estadu ba tinan-2020 iha setembru no ba tinan-2021 nian iha outubru 2020.

Xefe Governu hato’o pedidu ba Prezidente Repúblika atu autoriza ninian asesór ekonómiku, Rui Gomes hodi lidera Ekipa Planu Rekuperasaun Ekonomiku. Planu Rekuperasaun Ekonómiku atu dudu dezenvolvimentu Timor-Leste ba oin ho buras liután hafoin impaktu husi COVID-19 no udan boot no mota sa’e ne’ebé afeta tebes populasaun nia moris.

Prezidente Repúblika iha nia diskursu sira iha tempu estadu emerjénsia husu VIII Governu halo planu ba rekuperasanu sosiál no ekonómiku hodi prepara Orsamentu Jerál Estadu ba tinan ne’e no ba tinan oin. Prezidente Repúblika hateten katak Timor-Leste labele kontinua moris ho orsamentu duodesimál.

Iha oportunidade ne’e, Primeiru Ministru informa ba Prezidente Repúblika kona-ba apoiu ba uma kain sira ne’ebé hetan efeitu boot husi implementasaun estadu emerjénsia. Governu halo hotu ona preparativus, lansamentu ba apoiu $100 ba uma kain ninian no iha tempu badak sei halo ninian implementasaun iha territóriu tomak.

Prezidente Repúblika iha 29 maiu fó posse ba membru foun VIII Governu nian hodi okupa kargu Ministru ba Prezidénsia Konsellu Ministru Fidelis Manuel Leite Magalhāes, Ministru ba Assuntu Parlamentares no Komunikasaun Sosiál , Francisco Martins da Costa Perreira Jerónimo, Ministru Finansas Fernando Hanjam, Ministru Administrasaun Estatal Miguel Pereira de Carvalho, Ministra Saúde Odete Maria Freitas Belo, Ministru ba Assuntu Kombatentes Libertasaun Nasionál Júlio Sarmento da Costa ‘Meta Mali’ no Ministru Agrikultura no Peskas Pedro dos Reis.

Primeiru Ministru presiza kompleta nia estrutura VIII Governu Konstitusionál tanba mamuk no membru Governu husi CNRT ne’ebé husik kargu hodi halo tuir orientasaun partidu polítiku ninian.

Tuir Lei Orgánika VIII Governu, Primeiru Ministru sei koadjuva husi Vise Primeiru Ministru na’in-rua. Kada Vise Primeiru Ministru ida sei akumula funsaun Ministru Plano e Ordenamento no Ministru Solidariedade Sosial no Inkluzasaun.

Ministru sira ne’ebé sei integra ba VIII Governu Konstitusionál: Ministru da Prezidénsia Konsellu Ministru, Ministru Koordenadór ba Assuntu Ekonómiku, Ministru ba Assuntu Parlamentar no Komunikasaun Sosial, Ministru Finansas, Ministru Negósiu Estranjeiru no Kooperasaun, Ministru Justisa, Ministru da Administrasaun Estatal, Ministru Saúde, Ministru Edukasaun Juventude no Desportu, Ministru Ensinu Superior, Siénsia no Kultura, Ministru Solidariedade Sosial no Inkluzasaun, Ministru ba Assuntus Kombatentes Libertasaun Nasionál, Ministru Planu no Ordenamentu, Ministru Obras Públikas, Ministru ba Transportes no Komunikasaun, Ministru Turismu, Komérsiu no Industria, Ministru Agrikultura no Peskas, Ministru Defeza, Ministru Interior, Ministru Petróleu no Minerais.

Ministru sira sei koajuva husi Vise-Ministru Negosius Estranjeirus no Kooperasaun, Vise-Ministru Justisa, Vise-Ministru Estatal, Vise-Ministru ba Kuidadu Saúde Primária, Vise-Ministru ba Dezenvolvimentu Estratéjiku Saúde, Vise-Ministru Edukasaun, Juventude no Desportu, Vise-Ministru Solidariedade Sosial, Vise-Ministru Obras Públikas, Vise-Ministru ba Turismu Komunitária no Kultural, Vise-Ministru Komérsiu no Indústria, Vise-Ministru Interior, Sekretáriu Estadu Kooperativa, Sekretáriu Estadu ba Ambiente, Sekretáriu Estadu ba Komunikasaun Sosiál, Sekretáriu Estadu ba Teras no Propriedades, Sekretáriu Estadu ba Juventude no Desportu, Sekretáriu Estadu Arte no Kultura, Sekretáriu Estadu ba Assuntus Kombatentes Libertasaun Nasionál, Sekretáriu Estadu ba Peskas, Sekretáriu Estadu ba Protesaun Sivíl no Sekretáriu Estadu ba Igualdade no Inkluzaun.

MÍDIA PR.