INDONÉZIA HAKARAK ESTABILIDADE POLÍTIKA IHA TIMOR-LESTE

Palásiu Prezidensiál Nicolau Lobato, Díli, 9 juñu 2020

Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo, ohin, hasoru malu ho Embaixadór Indonézia ba Timor-Leste, Sahat Sitorus hodi esplika kona-ba prosesu polítika ne’ebé la’o dadaun no rekuperasaun ekonomia tanba impase polítika no ameasa hosi pandemia COVID-19.

Embaixadór Indonézia, Sahat Sitorus hateten katak Prezidente Repúblika esplika situasaun polítika ne’ebé akontese nu’udar progresu dezenvolvimentu di’ak. Polítika ne’ebé estavel sei dudu Governu no sosiedade bele hala’o dezenvolvimentu ho di’ak, liuliu hafoin ultrapasa tiha moras coronavirus.

Embaixadór Indonézia hein katak Governu Timor-Leste kontinua estavel no kontinua la’o oin nafatin no lider polítika sira bele rezolve rasik problema ne’ebé nasaun enfrenta hodi ultrapasa dezafiu sira. Governu Indonézia hakarak haree estabilidade polítika no ema hotu-hotu iha espíritu hanesan atu hala’o dezenvolvimentu ba nia nasaun.

Sahat Sitorus fó parabens ba Governu Timor-Leste, sosiedade no ema hotu-hotu ne’ebé kaer liman hamutuk luta kontra moras coronavirus nu’udar ezemplu susesu ida atu banati tuir. Timor-Leste nia susesu tanba entidade hotu-hotu no sidadaun sira halo tuir protokolu WHO no husi Governu kona-ba medidas preventiva ba kontrolu no kombate COVID-19.

Governu Indonézia sei kontinua fó apoiu atu hases Timor-Leste husi moras coronavirus liuhusi hametin kontrolu iha fronteira terrestre atu sidadaun sira la tama no sai ilegalmente husi no ba Timor-Leste.

MÍDIA PR.