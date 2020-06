MINISTRU DEFEZA NO XEFE ESTADU MAIOR JENERAL INFORMA SERBISU MILITÁR

Palásiu Prezidensiál Nicolau Lobato, Díli, 10 juñu 2020

Ministru Defeza no Interior Interino, FIlomeno Paixão no Xefe Estadu Maior Jenerál FALINTIL-Forsa Defeza Timor-Leste, Majór Jenerál Lere Anan Timur, hasoru malu Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo hodi informa situasaun defeza no seguransa iha territóriu nasionál.

Xefe Estadu Maior Jenerál Lere Anan Timur hateten katak postu militár sira ne’ebé F-FDTL harii iha fronteira terrestres iha ámbitu prevensaun no kontrolu COVID-19 presiza apoiu lojistika husi Estadu. Maske ho apoiu ne’ebé sei menus, F-FDTL kontinua hala’o nia kna’ar hodi asegura defeza no seguransa iha área fronteira.

Fronteira terrestre ne’ebé luan tebes, F-FDTL no PNTL presiza kooperasaun husi komunidade hodi informa sidadaun sira ne’ebé tama no sai ilegalmente husi no ba Timor-Leste.

Majór Jenerál kontinua hato’o nia preokupasaun relasiona ho peskas ilegais no krime organizadu iha tasi Timor. FALINTIL-Forsas Defeza Timor-Leste seidauk iha kondisaun atu kontrola ninian fronteira marítima. Maske nune’e, Lere Anan Timur iha esperansa katak ba oin Governu bele aprova Orsamentu Jerál Estadu 2020 no 2021 hodi sosa ro militár ba Forsa Naval F-FDTL. Bainhira iha ro militár, F-FDTL iha ona kapasidade atu halo patrullamentu ba Tasi Timor.

MÍDIA PR