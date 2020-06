POSTU MILITÁR IHA FRONTEIRA PRESIZA APOIU LOJISTIKA

Palásiu Prezidensiál Nicolau Lobato, Díli, 3 juñu 2020

Xefe Estadu Maior Jenerál FALINTIL-Forsa Defeza Timor-Leste, Majór Jenerál Lere Anan Timur, informa ba Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo kona-ba postu militár foun sira ne’ebé harii iha fronteira terrestres presiza apoiu lojistika.

Xefe Estadu Maior Jenerál hateten katak postu militár foun iha fronteira presiza apoiu lojistiku hanesan transporte, hahan no alojamentu hodi fasilita membru F-FDTL. Kria kondisaun di’ak iha postu militár sira sei hametin liután kna’ar F-FDTL hametin defeza esterna no apoiu seguransa ba PNTL iha prevensaun no kombate moras coronavirus.

Ho funsionamentu normal Governu nian ne’ebé hakat liu ona impasse polítika, Xefe Estadu Maior Jenerál hein katak problema postu militár iha fronteira bele rezolve.

Timor-Leste ne’ebé taka nia fronteira nu’udar medidas preventiva hasoru COVID-19 obriga sidadaun sira tama no sai ilegalmente, ne’ebé bele hadaet moras coronavirus mai Timor-Leste.

Xefe Estadu Maior Jenerál husu atu komunidade sira kontinua koopera ho instituisaun seguransa ninian hodi informa sidadaun sira ne’ebé tama no sai ilegalmente mai no husi Timor-Leste atu tuir medidas preventivas ne’ebé Governu estabelese tiha ona.

Jenerál Lere Anan Timur hateten katak lider sira rezisténsia ninian tenke halo ezame konsiénsia kona-ba saida mak halo tiha ona ba nasaun ne’e no hamutuk nafatin halo diálogu atu lori Timor-Leste ba oin.

MÍDIA PR.