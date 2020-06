PREZIDENTE REPÚBLIKA PROMULGA DEKRETU-LEI SUBSIDIU TEMPORARIU BA SIDADAUN TIMOROAN IHA ESTRANJEIRU

Palásiu Prezidensiál Nicolau Lobato, Díli, 8 juñu 2020

Prezidente Repúblika, Francisco Guterres, iha 5 juñu, promulga Dekretu-Lei kona-ba subsidiu temporariu ba sidadaun Timoroan ne’ebé hela temporaria iha estranjeiru.

Dekretu-Lei ne’e loke dalan ba Estadu fó apoiu finanseiru ba sidadaun Timoroan ne’ebé depende eskulizamente ba rendimentu família ne’ebé hela iha Timor-Leste tanba implementasaun estadu emerjénsia ka taka fronteiras nu’udar medida preventiva no kombate pandemia COVID-19.

Sidadaun Timoroan sira ne’ebé hela temporaria iha estranjeiru sei hetan apoiu finanseiru ho kondisaun hato’o deklarasaun hodi komprova difikuldade hetan meius finanseiru atu suporta ba despeza diária no tanba fronteira ne’ebé taka labele fila fali mai Timor-Leste.

Subsidiu temporariu ba sidadaun Timoroan hela temporaria iha estranjeiru ho periodisidade fulan-fulan durante implementasaun estadu emerjénsia iha Timor-Leste.

Atribuisaun subsidiu depende ba pedidu husi Timoroan sira ne’ebé interesadu hodi kolabora ho misaun diplomátika Timor-Leste iha area ne’ebé rezide no liuhusi koreiu eletróniku diriji ba ofisiais misaun diplomátika. Servisu diplomátiku sira iha direitu atu ejize aprezentasaun dokumentasaun nesesáriu ba pedidu no no hatudu difikuldade hetan apoiu finanseiru ba despeza diária nian.

Tuir Dekretu-Lei katak aprezentasaun dokumentu hodi komprova katak sidadaun Timoroan iha direitu atu hetan apoiu finanseiru tenke kumpri prazu másimu loron-15 nia laran.

Ba sira ne’ebé hato’o deklarasaun falsas atu hetan apoiu finanseiru ne’e nia prosesu sei no husu atu fo-fila fali subsidiu imediatu bainhira hetan ona apoiu.

Nasaun sira ne’ebé sidadaun Timoroan rezide iha estranjeiru atu hetan subsidiu temporariu mak Australia, Brazil, Cabo Verde, España, Estadus Unidus Amérika, Filipinas, India, Indonézia, Italia, Malázia, Portugal, Tailándia, Tanzania no Viename. Montante subsidiu ne’ebé sei atribui ba sidadaun Timoroan iha estranjeiru depende ba kustu moris nian kada nasaun.

Subsidiu temporaria ba sidadaun Timoroan iha estranjeiru sei selu husi Fundu COVID-19. Ministériu Negosiu Estranjeiru no Kooperasaun mak entidade ida ne’ebé responsabiliza atu organiza lista benefisiáriu no hato’o ba Conselho de Gestão do Fundo COVID-19 hodi ezekuta tuir despeza.

