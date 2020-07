PREZIDENTE REPÚBLIKA PROMULGA TRANSFERÉNSIA ESTRAORDINÁRIA $ 286.3 MILOINS HUSI FUNDU PETROLÍFERU

Palásiu Prezidensiál Nicolau Lobato, Díli, 30 juñu 2020

Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo, ohin, promulga Lei númeru 17/V kona-ba autorizasaun ba realizasaun transferénsia estraordinária husi Fundu Petrolíferu ho valór USD $ 286.3 miloins.

Osan ho valór USD $ 286.3 miloins sei utiliza hodi garante kondisaun finanseira ba funsionamentu Administrasaun Públika to’o aprovasaun Orsamentu Jerál Estadu ba tinan-2020.

Transferénsia estraordinária daruak hala’o tanba osan ho valór USD $ 250 miloins ne’ebé autoriza husi Lei númeru 2/20, 6 abril, la sufisiente atu finansia despeza esensiais no garante ezersísiu funsoins soberanu Estadu, kumprimentu ninian obrigasaun legais no kontratuais no prestasaun servisu mínimu ba protesaun sosiál.

Lei ne’e nu’udar alterasaun dahuluk husi Lei númeru 2/2020, 6 abril, ne’ebé autoriza realizasaun transferénsia estraordinária husi Fundu Petrolíferu iha tinan finanseiru 2020 hodi kria Fundu COVID-19.

Finalidade ba transferénsia estraordinária daruak mak atu finansia Fundu COVID-19 ho montante USD $ 69.5 miloins no ba Konta Jerál Tezouru ho montante masimu USD $ 216.8 miloins.

Iha 20 juñu, Parlamentu Nasionál iha Sesaun Plenária Ordinária aprova Proposta Lei númeru 17/V kona-ba transferénsia estraordinária daruak husi Fundu Petrolíferu.

