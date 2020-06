PREZIDENTE REPÚBLIKA SEI FÓ POSSE BA MEMBRU GOVERNU NA’IN-21

Iha

Palásiu Prezidensiál Nicolau Lobato, Díli, 22 juñu 2020

24 juñu, tuku 16.30, Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo, sei fó posse ba membru Governu na’in-21 hodi kompleta VIII Governu Konstitusionál.

Prezidente Repúblika sei posse ba Vise Primeiru-Ministru ne’ebé sei kaer mós pasta Ministru Planu no Ordenamentu, Ministru Koordenadór Assuntus Ekonómikus, Ministra Negósius Estranjeirus, Ministru Edukasaun, Juventude no Desportu, Ministru Turismu, Komérsiu no Indústria, Ministru Interior, Ministru Petróleu no Minerais, Vise-Ministru Negósius Estranjeiru no Kooperasaun, Vise-Ministru Justisa, Vise-Ministru Administrasaun Estatal, Vise-Ministru Saúde, Vise-Ministru Edukasaun, Juventude no Desportu, Vise-Ministru Komérsiu no Indústria, Vise Ministru Turismu Komunitáriu no Kulturál, Vise-Ministru Agrikultura no Peskas, Vise-Ministru Interior, Sekretáriu Estadu Formasaun Profisionál no Empregu, Sekretáriu Estadu Kooperativas, Sekretáriu Estadu Peskas, Sekretáriu Estadu Juventude no Desportu no Sekretáriu Estadu Protesaun Sivil.

Dekretu-Lei kona-ba Orgánika Governu, ne’ebé Prezidente Repúblika promulga, iha 18 juñu 2020 no Governu haruka publika ona iha Jornal Repúblika, iha 19 Juñu 2020, fó-sai katak VIII Governu Konstitusionál konstitui ho Primeiru-Ministru, Vise-Primeiru Ministru rua, Ministru Prezidénsia Konsellu Ministrus, Ministru Koordenador ba Asuntu Ekonómikus, Ministrus, Vise-Ministrus no Sekretárius Estadu.

Membru hotu-hotu ne’ebé halo parte VIII Governu sei partisipa iha serimónia hala’o iha Palásiu Prezidensiál Nicolau Lobato.

