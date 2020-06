PREZIDENTE REPÚBLIKA SEI KO’ALIA HO PRIMEIRU MINISTRU ATU HETAN EDIFISIU DEFINITIVU BA VETERANUS

Palásiu Prezidensiál Nicolau Lobato, Díli, 22 juñu 2020

Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo, sei ko’alia ho Primeiru Ministru, Taur Matan Ruak atu foti desizaun definitivu ba Conselho dos Combatentes de Libertação Nacional (CCLN) nia edifisiu atu halibur veteranus hala’o sira-nia programa.

Iha enkontru ho Prezidente Administrasaun CCLN, Vidal de Jesus ‘Riak Leman’ hamutuk no ninia estrutura, Xefe Estadu kompriende preokupasaun instituisaun ninian relasiona laiha espasu definitivu veteranus atu halibur malu no hala’o serbisu. Prezidente Repúblika informa katak sei ko’alia ho Primeiru Ministru atu bele hetan rai no edifisiu ba CCLN atu bele funsiona hanesan organizasaun sira seluk.

Prezidente Repúblika husu ba veteranus atu hatur nafatin transmisaun valores rezisténsia nu’udar prioridade ida iha programa CCLN ninian. Transmisaun valores tenke sai sentru ba programa CCLN ninian atu nune’e jerasaun foun sira bele aprende de’it la’ós luta eroika kombatentes nian maibé bele hatutan valores rezisténsia ninian.

Prezidente Adminsitrasaun CCLN informa katak agora dadaun temporariamente okupa espasu ida iha Caicoli, ne’ebé tuir planu sei harii edifisiu ba Tribunal Rekursu. Tanba ne’e CCLN husu atu Prezidente Repúblika bele buka solusaun hamutuk ho Primeiru Ministru atribui edifisiu permanente ba veteranus nu’udar espasu prinsipál ba implementasaun programa.

Ho situasaun polítika atuál ne’ebé akontese difikulta CCLN atu hala’o nia programa tanba laiha orsamentu. Prezidente Administrasaun CCLN hein katak iha tempu badak bele aprezenta planu orsamentu no aprova iha Parlamentu Nasionál atu fasilita programa ne’ebé aprova tiha ona. Falta orsamentu difikulta implementasaun kriasaun Fundu ba Veteranus, verifikasaun dadus veteranus ninian no harii monumentu sira iha Postu Administrativu.

Prezidente Repúblika informa katak asuntu veteranus nu’udar prioridade ida ba Xefe Estadu tanba ne’e husu atu entrega planu serbisu organizasun ninian atu kontinua tau matan.

Prezidente Repúblika promulga Dekretu-Lei Estatutu CCLN, iha 21 marsu 2018, ho objetivu atu envolve veteranus sira iha dezenvolvimentu nasionál no hadi’ak liután sira-nia moris, ne’ebé sai parte husi kompromisu Prezidente Repúblika ninian.

Conselho dos Combatentes de Libertação Nacional hala’o kongresu iha 18-20 dezembru 2019 hodi hili estrutura atu lidera organizasaun. Molok ne’e, Komisaun Instaladora hala’o konferénsia iha nivel munisípiu atu hili nia reprezentante mai tuir kongresu dahuluk CCLN ninian.

