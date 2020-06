PRIMEIRU MINISTRU INFORMA SITUASAUN JERÁL PAÍS BA PREZIDENTE REPÚBLIKA

Palásiu Prezidensiál Nicolau Lobato, Díli, 15 juñu 2020

Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo, rona informasau husi Primeiru Ministru, Taur Matan Ruak kona-ba situasaun jerál país ninian relasiona implementasaun subsídiu ba uma kain iha ámbitu prevensaun no kontrola COVID-19.

Primeiru Ministru informa katak implementasaun subsídiu la’o di’ak iha territóriu nasionál tomak no tuir planu sei remata iha 23 juñu 2020. Ekipa ne’ebé responsabiliza ba fahe subsidiu sei finaliza relatóriu final no entrega ba Governu iha 25 juñu.

Xefe Governu informa mós kona-ba kapturasaun ba ró iha illa Jaco, Tutuala lori sidadaun Vietnam na’in-11 no Indonéziu na’in-2 ho destinasaun Darwin Australia. Sidadaun Vietnam no Indonézia agora dadaun iha kuarentena tuir protokolu nasionál ba prevensaun no kontrolu COVID-19.

Hatan ba jornalista kona-ba proposta Dekretu-Lei kona-ba defamasaun ne’ebé hetan krítika husi sosiedade, Primeiru Ministru hateten:

“Ha’u seidauk simu, Gabinete PM seidauk simu, KM seidauk simu. Ne’e diskusaun ida ne’ebé sosiedade sei diskute. Ha’u hanoin ita husik para sosiedade diskute. Agora kestaun rua tenke distingi, entre liberdade espresaun, direitu ema nia atu ko’alia no mos kona-ba insultus, buat rua la hanesan, disrespeitu ba ema nia naran. Direitus fundamentais ema nian. Entre respeitu ho demokrasia ne’e buat rua la hanesan. Ha’u hakarak sosiedade diskute lai depois ita haree.”

Iha 10 juñu, Konsellu Ministru aprova revizaun ba Lei Orgániku VIII Governu Konstitusionál no hein Prezidente Repúblika ninian promulgasaun.

Primeiru Ministru hateten katak Governu entrega ona lista membru Governu na’in-19 no hein dekretu husi Prezidente Repúblika atu nia membru sira bele simu posse kompleta estrutura VIII Governu Konstitusionál.

Governu sei aprezenta Orsamentu Jerál Estadu 2020 iha fulan setembru no Orsamentu Jerál Estadu 2021 iha fulan outubru 2020.

MÍDIA PR.