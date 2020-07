MENSAGEM DE SUA EXCELÊNCIA O PRESIDENTE DA REPÚBLICA DR . FRANCISCO GUTERRES LÚ OLO POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO 24° ANIVERSÁRIO DA CPLP

Refletindo os laços históricos indestrutíveis que resultaram de um relacionamento multisecular, os Chefes de Estado e do Governo dos países que falam português decidiram, em Cimeira, formalizar a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, em Lisboa, no dia 17 de Julho de 1996.Consideramo-nos também, e com muito orgulho, fundadores da CPLP de que celebramos hoje o 24° aniversário.

A institucionalização da CPLP reforçou a concertação politico-diplomática entre os Estados-Membros e Timor-Leste passou a ter uma plataforma para reafirmar o direito inalienável do nosso Povo à autodeterminação e independência. Podemos afirmar que a nossa Comunidade ao ser porta-voz do heróico sacrificio do nosso Povo contribuiu para repôr a legalidade internacional e pôr fim a uma tragédia que ceifava milhares e milhares de vidas humanas.

Coube a Timor-Leste a honra de presidir por 27 meses a nossa Comunidade e, no âmbito da preparação da presidência rotativa e, pessoalmente, tive o grato prazer de presidir a Comissão Preparatória.

A Humanidade passa atualmente por um período difícil, causado pela pandemia do Covid – 19, que a todos nos afeta acarretando centenas de milhares de vidas humanas ceifadas, degradação das condições sociais e um aumento considerável da pobreza, desemprego crescente e estagnação da atividade económica. Todo este quadro afetou também profundamente o trabalho da nossa Comunidade. A projetada XIII Cimeira teve que ser adiada para o próximo ano.

Ao percorrermos estes 24 anos constatamos que a projeção e o pretígio da CPLP não param de crescer. Timor-Leste acredita no futuro da CPLP e ao celebrarmos, no próximo ano, os 25 anos teremos a oportunidade de rever o que fizemos e prepararmos as condições para novos e maiores êxitos.

Palácio Presidencial Nicolau Lobato, aos 17 de Julho de 2020