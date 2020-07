MENSAGEM DE SUA EXCELÊNCIA O PRESIDENTE DA REPÚBLICA POR OCASIÃO DO DIA INTERNACIONAL NELSON MANDELA

Palácio Presidencial Nicolau Lobato, 18 de Julho de 2020

Em todo o mundo se assinala hoje o Dia Internacional Nelson Mandela. Na verdade, em 10 de Novembro de 2009, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou uma resolução que reflete a abnegação e a coerência de Nelson Mandela, a sua determinação e a capacidade de ter resistido a 27 anos de prisão, a todos os títulos injusta.

O exemplo de Nelson Mandela galvanizou o mundo inteiro e a sua coerência inspirou todos aqueles que lutam pela Justiça, pela Igualdade e pela Paz.

O nosso Povo teve o privilégio de receber manifestações de solidariedade por parte deste vulto tutelar da Humanidade. Foi histórico o momento em que, pela sua coragem, lucidez e persistência, Madiba, nome por que era carinhosamente conhecido, no âmbito da visita de Estado à Indonésia, insistiu, junto do então Presidente Suharto, em se encontrar com Xanana Gusmão, líder da Resistência, na altura preso na cadeia de alta segurança, em Cipinang.

Qual a melhor maneira de honrar Mandela?Ele disse e cito “É fácil desmantelar e destruir. Os heróis são aqueles que fazem a paz e constroem.”Então, honrar a memória de Mandela é dotarmo-nos da capacidade de fazer a Paz e de construir um Mundo cada vez mais justo, mais igual e mais pacífico. Honrar Mandela significa empenharmo-nos todos na Unidade, na base de princípios e valores, a favor da Humanidade!

O Presidente da República

Francisco Guterres Lú Olo