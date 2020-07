PREZIDENTE REPÚBLIKA PROMULGA ALTERASAUN DAHULUK BA DEKRETU-LEI KONA-BA MEDIDAS APOIU BA EMPREGU

Palásiu Prezidensiál Nicolau Lobato, Díli, 16 jullu 2020

Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo, iha 15 jullu, promulga alterasaun dahuluk ba Dekretu-Lei kona-ba Medidas Apoiu ba Empregu iha Ámbitu Pandemia COVID-19.

Konsellu Ministru aprova alterasaun dahuluk ba Dekretu-Lei númeru 16/2020, 30 abril, kona-ba Medidas Apoiu ba Empregu iha Ámbitu Pandemia COVID-19 ba artigu 14 no artigu 16.

Governu halo alterasaun ba artigu 14 husi Dekretu-Lei ne’ebé refere kona-ba pagamentus relasionadu ho apoiu ne’ebé previstu iha artigu 8 no artigu 11, katak sei hala’o husi Instituto Nacional de Segurança Social nu’udar operasaun tezouraria estraorsamentál no ba efeitu kontabilístiku no orsamentál, sei rejistadu nu’udar despeza husi entidade ne’ebé mak responsável ba ninia finansiamentu. Alterasaun halo mós ba artigu 16 hodi afirma katak Dekretu-Lei ne’e sei aplika de’it ba kontratu traballu ne’ebé mak hetan suspensaun ka kontratu traballu ne’ebé mak ninia períodu normál traballu hetan redusaun iha fulan fulan marsu, abril, maiu no juñu 2020, no aplika mós ba kontribuisoins sira iha fulan hirak ne’ebé hanesan.

Iha ámbitu hatan ba pandemia COVID-19, Governu deside atu fó apoiu finanseiru ba sidadaun Timoroan sira ne’ebé mak sira-nia empregu hetan efeitu husi moras COVID-19.

Konsellu Ministru aprova Dekretu-Lei kona-ba Medidas Apoiu Empregu iha Ámbitu COVID-19 tanba efeitu negativu ne’ebé mosu husi moras COVID-19 ba merkadu traballu. Dekretu-Lei númeru 16/2020, 30 abril, loke dalan ba Estadu fó apoiu estraordináriu no temporáriu ba entidade empregadór no ba traballadór sira iha setór privadu.

Apoiu finanseiru ba empregu iha ámbitu COVID-19 tanba rendimentu traballadór sira-nian tun durante pandemia COVID-19 no entidade empregadór sira hasoru difikuldade finanseira ne’ebé fó efeitu ba traballadór sira-nia rendimentu. Apoiu ne’e nu’udar esforsu ne’ebé mak Governu halo atu asegura nafatin postu traballu ne’ebé mak ejiste durante pandemia COVID-19 iha Timor-Leste.

Liuhusi Dekretu-Lei ne’ebé refere, Governu sei halo pagamentu liuhusi Instituto Nacional de Seguranca Social atu selu traballadór Timoroan ne’ebé inskritu ho subsidiu 60 % husi salárius nu’udar medida apoiu empregu iha ámbitu pandemia COVID-19.

