PREZIDENTE REPÚBLIKA PROMULGA DEKRETU-LEI KRIASAUN EMPREZA PÚBLIKA EDTL, E.P.

Palásiu Prezidénsial Nicolau Lobato, Díli, 20 jullu 2020

Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo, iha 20 jullu 2020, promulga Dekretu-Lei kona-ba kriasaun empreza públika Eletricidade de Timor-Leste (ho abreviasaun EDTL, E.P) no nia estatutu.

Setór eletrisidade nu’udar pilar prinsipál ida ba dezenvolvimentu ekonomia iha País no instrumentu previlijiadu ba promosaun seguransa no moris-di’ak povu, tanba ne’e Estadu konsidera nu’udar servisu públiku esensiál.

Desde restaurasaun independénsia Estadu Timor-Leste halo tiha ona investimentu oioin iha tinan barak nia laran fasilita fornesimentu enerjia elétrika ba territóriu nasionál atu hasa’e moris di’ak povu tomak ninian tanba ne’e Governu deside atu kria medidas estruturante ba setór eletrisidade lihusi kriasaun EDTL, E.P no nia estatutu.

Atribuisaun EDTL, E.P mak apoiu Governu ba definisaun polítika rekursus enerjétikus, halo Planu Eletrifikasaun Nasionál, promove uza efisiente enerjia eléktrika, asegura fornesimentu enerjia elétrika ba konsumu, kualidade fornesiementu, hadi’ak sistema integradu automatizasaun no komunikasaun, medidas ba kontrolu no inspesaun ba eliminasaun konesoins ilegais, ezerse atividade importasaun no esportasaun enerjia elétrika.

Dekretu-Lei ne’e aprova iha Konsellu Ministru iha 11 marsu 2020, ho baze artigu 115, númeru 3 Konstituisaun RDTL.

Ho promulgasaun Dekretu-Lei ne’e sei transforma Direção Gerál de Eletricidade pertense ba Ministériu Obras Publikas ba empreza públika ho naran Eletricidade de Timor-Leste, E.P (EDTL, E.P.)

Empreza Públika Eletricidade de Timor-Leste nu’udar pessoa koletiva públika, integradu iha administrasaun indireta Estadu ho personalidade jurídika no kapasidade judisiáriu, autonomia administrativa, autonomia finanseira no partrimóniu própiu.

Membru Governu ne’ebé responsável ba enerjia elétrika sei ezerse nia poder atu tutela no superviziona EDTL, E.P. liuhusi Conselho de Administração, Comissão Executiva no Conselho Fiscal.

