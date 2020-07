PREZIDENTE REPÚBLIKA VETA DEKRETU-LEI KONA-BA REJIME JURÍDIKU BA VIJILÁNSIA EPIDEMIOLÓJIKA NO VIJILÁNSIA SANITÁRIA TANBA LAHATUIR KONSTITUISAUN RDTL

Palásiu Prezidénsial Nicolau Lobato, Díli, 27 jullu 2020

Haree ba alínea b) iha artigu 6°, alíneas b) no o) iha n.o 1, artigu 115.o husi Konstituisaun RDTL no mós ba artigus 10.o e 11.o husi Lei n.o 10/2004, 24 novembru (Lei kona-ba Sistema Saúde), Konsellu Ministrus aprova iha 17 Juñu liubá, Dekretu-Lei kona-ba Rejime Jurídiku ba Vijilánsia Epidemiológika no Vijilánsia Sanitária. Ho Dekretu-lei ne’e Governu hakarak hatuur regras kona-ba oinsá proteje no promove saúde públika liuliu kona-ba moras sira ne’ebé hadaet husi ema ba ema (infeto-kontajiosa).

Governu haruka diploma ne’e mai Prezidente Repúblika iha 25 Juñu 2020. Prezidente Repúblika entende katak artigu barak iha diploma ne’e la hatuir Konstituisaun RDTL karik. Tanba iha dúvida, Prezidente Repúblika haruka diploma ne’e ba Tribunal Rekursu hodi halo fiskalizasaun preventiva konstitusionalidade katak instansia ne’e presiza haree uluk se diploma ne’e tuir ka lae Konstituisaun RDTL, iha artigu 85.o, alínea e), iha artigo 149.o, n.o 1, konjuga hamutuk ho artigu 164.o no artigu 126.o, n.o 1, alínea b).

Prezidente Repúblika husu atu haree didiak diploma husi Governu iha artigu tuir mai: artigu 16 kona-ba vijilánsia ba kontaktus iha komunidade (lahatete loloos sá medida “restrisaun sosial” mak foti), medida vigilánsia sanitária ordinária kona tratamentu obrigatóriu previstu iha artigu 25.o, medidas vijilánsia sanitária estraordinária previstu iha artigu 27.o (obrigadu sulan-an iha uma iha áreas afetadas; konfinamentu obrigatóriu ba grupu ema iha lokal, edifísiu ka meius transporte; serka sanitária sira; rekizisaun beins, estabelesimentus, servisus no profissionais saúde),deklarasaun grave emerjénsia saúde pública prevista iha artigu 28.o no medida restrisaun ba sirkulasaun iha luron ne’ebé bele akompaña mós ho kuarentena obrigatória no serka sanitária previstu iha artigu 29.o. Prezidente Repúblika hatán ba Governu katak medidas iha Dekretu-Lei ne’e limita direitus, liberdades no garantia ne’ebé Konstituisaun RDTL fó ba ema ne’ebé tuir loloos Parlamentu Nasional mak iha kompeténsia ba halo ida ne’e, la’ós Governu.

Tribunal Rekursu, liuhusi akórdaun fó -sai iha 22 jullu 2020, entende katak Dekretu-Lei ne’e atu limita direitus, liberdades no garantias fundamentais ema nian no afirma katak la’ós Governu mak iha kbiit atu regula asuntu ida ne’e liuhusi Dekretu-Lei. Órgaun soberania ne’ebé iha kbiit ba limita direitus, liberdades no garantias fundamentais mak Parlamentu Nasional. Parlamentu de’it mak bele regula liuhusi lei.

Haree ba Akórdaun no mós ba númeru 4, artigu 88 no númeru 3 artigu 149 Konstituisaun, Prezidente Repúblika veta juridikamente Dekretu-Lei katak Diploma ne’e la hatuir Konstituisaun. Iha 24 julhu 2020, Prezidente Repúblika fó filafali ba Governu atu haree prosedimentu legál seluk ba asuntu sira temi iha Dekretu-lei, tuir Akórdaun husi Tribunal Rekursu haruka.

Pandemia Covid-19 sei la’o nafatin no sei as no nune’e, ita-nia país sei nafatin iha situasaun risku aas tebes no tanba ne’e, Prezidente Repúblika konsidera importante tebes katak Governu promove no foti medidas ba proteje no garante saúde públika.

MÍDIA PR.