PROKURADÓR JERÁL REPÚBLIKA INFORMA SERBISU MENSÁL BA PREZIDENTE REPÚBLIKA

Palásiu Prezidensiál Nicolau Lobato, Díli, 21 jullu 2020

Prokuradór Jerál Repúblika, José da Costa Ximenes, ohin, informa ba Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo kona-ba movimentasaun prosesuál no balansu jerál Ministériu Públiku durante fulan-6.

Movimentasaun prosesual iha nivel nasionál hamutuk 384 ne’ebé tama iha Ministériu Públiku no konsege finaliza prosesu liu 500, sura ho kazu anterior sira.

Total prosesu to’o 1 janeiru 2020 iha 3400 no iha fulan-6 rejista prosesu ho total liu 2060. Signifika durante fulan lima nia laran Ministériu Públiku serbisu ho prosesu hamutuk liu 5500. Ministériu Públiku durante fulan 6 prosesa liu 2600, akuzasaun 1400 no arkiva 1100. Númeru ne’e la inklui julgamentu, primeira interogatóriu, julgamentu movel, julgamentu sumáriu no delijénsia ne’ebé Ministériu Públiku rasik partisipa.

Prosesu sira ne’ebé rejista iha Ministériu Públiku dominante ho kazu ofensus ba integridade, violénsia doméstika, krime seksuál no homisidiu grave.

Ministériu Públiku, hanesan mós Tribunal sei tama iha ferias judisiariu, husi 1 agostu-15 setembru. Maske iha ferias nia laran, Prokuradór sira sei serbisu iha turnu atu atende kazu sira relasiona ho primeiru interogatóriu, julgamentu sumáriu no kazu ho karater urjénsia.

MÍDIA PR.