Palásiu Prezidensial Nicolau Lobato, 6 agostu 2020

Maun-bin-alin sira iha Timor-Leste no rai- liur

Povu doben Timor-Leste

Pandemia Covid-19 kontinua ameasa umanidade. Moras ne’e hada’et lalais liu husi rai ba rai, liuliu husi pasajeiru aviaun nian no mós husi fronteira-rai. Iha rai barak, moras foun ne’e mosu, konsege kontrola tiha, maibé mosu fila fali. Akontese nune’e hela de’it husi 11 marsu 2020, loron ne’ebé OMS – Organizasaun Mundial Saúde deklara katak umanidade hasoru ona pandemia Covid-19.

Iha Timor-Leste, hafoin mosu kazu pozitivu ida, iha 21 marsu, órgaun soberania Timor-Leste hamriik kedas, no liu de’it loron neen, Prezidente Repúblika hetan tiha ona kbiit konstitusional hodi deklara Estadu Emerjénsia. Pesoal primeira liña servisu ho efisiénsia, no ho apoiu husi organizasaun nasional no internasional, konsege hala’o di’ak medida sira ne’ebé foti ho estadu emerjénsia.Tanba hetan mós kolaborasaun husi Povu Timor-Leste, ita konsege sulan moras ne’e iha fatin tratamentu no kuarentena obrigatória hodi nune’e la hada’et ba komunidade.

Kazu pozitivu hamutuk rua nulu resin haat maibé rekupera hotu. Husi 15 maiu 2020 mak ita la deteta kazu foun.

Maibé tanba Timor-Leste labele haketak-an husi mundu, ita presiza matan moris nafatin. Moras Covid-19 sei la’o maka’as hela. Ita-nia país viziñu sira, Indonézia no Austrália, iha kazus barak tebes no seidauk hatene bainhira mak sira livre husi Covid-19.

Haree ba situasaun iha mundu tomak no liuliu, iha ita-nia país viziñu rua ne’e, Governu Timor-Leste aprova proposta, iha segunda-feira kotuk, 3 agostu, hodi husu ba Prezidente Repúblika atu deklara estadu emerjénsia.

Prezidente Repúblika simu pedidu husi Governu iha 4 agostu 2020. Iha loron ne’e duni, kazu foun Covid-19 deteta iha sidadaun ida ne’ebé tama-mai Timor-Leste iha 22 jullu, husi fronteira-rai. Sidadaun ne’e haketak kedas iha fatin-izolamentu Vera Cruz no Ministériu Saúde hatutan kedas kuarentena ba sidadaun sira tama-mai iha Timor-Leste iha loron hanesan ho sidadaun kazu pozitivu ne’e. Medida seluk foti mós atu la husik moras ne’e hada’et ba komunidade.

Horseik, hafoin hetan apoiu husi Konsellu Superior Defeza no Seguransa no Konsellu Estadu no hafoin simu autorizasaun husi Komisaun Permanente Parlamentu Nasional, Prezidente Repúblika, ho kbiit konstitusional, deklara estadu emerjénsia liuhusi dekretu prezidensial ne’ebé publika iha Jornal Repúblika horseik, 5 agostu 2020.

Nune’e,Timor-Leste hahú estadu emerjensia dahaat, ohin, 6 agostu, zero oras, no sei remata iha tuku 23.59, 4 setembru 2020.

Ho estadu emerjénsia, medida sira ne’ebé ita hotu tenke hatuir, husi sorin ida, permite fó protesaun ba saúde públika maibé, husi sorin seluk, suspende ka limita direitu no liberdade prinsipal sidadaun sira-nian, ne’ebé Konstituisaun Repúblika fó.

Enkuantu ita tuir dadaun medidas estadu emerjénsia tanba pandemia Covid-19, órgaun soberania sei buka-hetan dalan legal seluk atu fó protesaun nafatin ba ita-nia Povu. Ha’u fiar katak órgaun soberania sira sei hetan solusaun legal seluk ida, iha tempu badak.

Situasaun ohinloron iha ita-nia rai-laran la ejize atu foti medidas maka’as. Ita sei foti de’it medidas hanesan períodu estadu emerjénsia datoluk.

Durante períodu estadu emerjénsia ida ne’e, atividade ekonómika, sosiál, kulturál, eskolár, servisu, vizita família ka atividade seluk la’o hanesan baibain.

Maibé ita labele haluha katak moras Covid-19 sei la husu lisensa atu tama iha ita-nia rain. Moras ne’e bele mosu iha momentu ne’ebé de’it. Nune’e, importante tebes ita proteje-an nafatin no proteje ema hotu. Ema ida-diak tenke hatuir nafatin medida tolu importante tebes: fase liman beibeik, uza máskara no halo distansiamentu sosiál. Bainhira hala’o atividade ruma ho ema rua ka liu, hothotu tenke tau máskara no hadok-an malu metru ida, pelumenus.

Estadu emerjénsia foun ida ne’e sei suspende no limita direitu no liberdade balun kona-ba sirkulasaun internasionál, liberdade sirkulasaun no hili residénsia iha fatin ne’ebé de’it iha territóriu nasionál mós direitu ba rezisténsia. Katak hothotu tenke kumpre medidas hatún husi Governu.

Kona-ba sirkulasaun internasional, Prezidente Repúblika husu ba autoridade relevante sira atu tau atensaun espesiál ba pontus entrada, katak fatin ema tama husi rai-li’ur hanesan fronteira-rai, aeroportu no fatin ró sira tama, atu ita la husik koronavírus tama tan iha ita-nia rain.

Ho estadu emerjénsia ida ne’e, timoroan ka sidadaun estranjeiru ne’ebé iha autorizasaun atu tama iha Timor-Leste, tenke submete hotu ba izolamentu obrigatóriu, katak sei moris ketak iha fatin ida, durante loron sanulu resin haat. Haketak iha fatin kuarentena ka fatin aprova husi Ministeriu Saúde! Karik hetan kazu pozitivu, sidadaun afetadu tenke tama iha fatin-tratamentu determina ona husi Governu.

Prezidente Repúblika husu ba Povu tomak atu ajuda Governu implementa estadu emerjénsia. Husu ba populasaun hela iha fronteira no iha tasi-ibun atu matan moris liután, hodi labele husik ema tama arbiru iha ita-nia rain, liuhusi dalan ilegal.

Prezidente Repúblika husu ba maluk hothotu atu moris hakmatek no hatuir rekomendasaun husi Ministériu Saúde no Organizasaun Mundial Saúde:

Fase liman beibeik

Uza máskara no

Halo distansiamentu sosiál

Ba ita hotu nia saúde!

Hamutuk ita sei manán dala ida tan dezafiu foun ne’e!

Viva Povu Timor-Leste!